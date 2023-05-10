Тур: 27. Стадион: Екатеринбург Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Урал
Оренбург
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каштанов Алексей
|5 (2)
|0.19
|Бикфалви Эрик
|4
|0.15
|Влут Рай
|4 (2)
|0.15
|Ранджелович Лазар
|3
|0.12
|Газинский Юрий
|3
|0.12
|Мишкич Даниэль
|2
|0.08
|Юшин Александр
|2
|0.08
|Филипенко Егор
|1
|0.04
|Иллой-Айет Эммерсон
|1
|0.04
|Егорычев Андрей
|1
|0.04
|Быковский Илья
|1
|0.04
|Кулаков Денис
|0
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|Бевеев Мингиян
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Писарский Владимир
|14 (2)
|0.54
|Марин Джимми
|6 (1)
|0.23
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|6 (1)
|0.23
|Аюпов Тимур
|4
|0.15
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|3 (2)
|0.12
|Эктов Александр
|2
|0.08
|Ковалёв Юрий
|2
|0.08
|Оганесян Степан
|2
|0.08
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0.08
|Башич Иван
|2
|0.08
|Капленко Кирилл
|2
|0.08
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.04
|Перес Матиас
|1
|0.04
|Обухов Владимир
|1
|0.04
|Гурциев Батраз
|0
|0
|Гойкович Ренато
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Печенин Кирилл
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мишкич Даниэль
|8
|0
|Бевеев Мингиян
|6
|1
|Егорычев Андрей
|5
|1
|Гогличидзе Лео
|3
|1
|Каштанов Алексей
|4
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|4
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|1
|Кулаков Денис
|3
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Ранджелович Лазар
|3
|0
|Коновалов Игорь Олегович
|3
|0
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|Филипенко Егор
|2
|0
|Сиссе Ибраима
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Юшин Александр
|2
|0
|Иллой-Айет Эммерсон
|2
|0
|Железнов Юрий
|2
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Влут Рай
|1
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Татаринов Евгений
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|7
|1
|Аюпов Тимур
|8
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|5
|1
|Хотулёв Данила
|5
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|4
|0
|Гойкович Ренато
|4
|0
|Стаматов Матео
|4
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|4
|0
|Перес Матиас
|4
|0
|Малых Андрей
|3
|0
|Эктов Александр
|3
|0
|Вера Лукас Габриэль
|3
|0
|Писарский Владимир
|3
|0
|Обухов Владимир
|2
|0
|Полуяхтов Владимир
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Капленко Кирилл
|2
|0
|Сысуев Николай
|2
|0
|Гошев Евгений
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Башич Иван
|1
|0
Результаты матчей
Урал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
9
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Оренбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
12
30
Урал
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Оренбург
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (6)
19% (5)
58% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
19
39
Голы по времени матча
Забито
15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
5
33%
5
28%
61-75
6
40%
1
6%
76-90
Пропущено
21
32
7 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
9
28%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
6
29%
4
13%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
6
29%
5
16%
76-90
Забито
13
32
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
8
25%
16-30
4
31%
7
22%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
6
46%
4
13%
61-75
0
0%
4
13%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
5
26%
4
24%
76-90
Забито
28
50
10 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 2
2
7%
4
8%
1-15
3
11%
11
22%
16-30
5
18%
11
22%
31-45
1
4%
10
20%
46-60
11
39%
9
18%
61-75
6
21%
5
10%
76-90
Пропущено
40
49
14 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
3
8%
11
22%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
5
13%
7
14%
31-45
9
23%
7
14%
46-60
6
15%
6
12%
61-75
11
28%
9
18%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4
Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2
Результаты матчей
Урал
Оренбург
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Урал
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
58
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
49
49
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1610
Больше Меньше
233
917
1412
125
719
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|4
|2
|68 - 15
|64
|2.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|48 - 24
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|57 - 35
|49
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|Заявка
|26
|12
|3
|11
|49 - 50
|39
|9.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|45 - 42
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|35 - 48
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|27 - 41
|27
|12.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 42
|25
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|11.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 33
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|15 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал - Оренбург
Исход игры
Урал
62.9% (44)
Ничья
27.1% (19)
Оренбург
10% (7)
Тотал 2.5
Больше
46.77% (29)
Меньше
53.23% (33)
Обе команды забьют
Да
75.81% (47)
Нет
24.19% (15)
Популярный счёт
2:1 Урал
34.3% (24)
1:1 Ничья
27.1% (19)
1:0 Урал
17.1% (12)
1:2 Оренбург
5.7% (4)
2:0 Урал
2.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!