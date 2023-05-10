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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Урал
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 71
Урал 62% (44)
X 28.2% (20)
Оренбург 9.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Урал
Ничья
Оренбург
3.55
3.86
3.74
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Урал
Оренбург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.19
Бикфалви Эрик 4 0.15
Влут Рай 4 (2) 0.15
Ранджелович Лазар 3 0.12
Газинский Юрий 3 0.12
Мишкич Даниэль 2 0.08
Юшин Александр 2 0.08
Филипенко Егор 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.54
Марин Джимми 6 (1) 0.23
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.23
Аюпов Тимур 4 0.15
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.12
Эктов Александр 2 0.08
Ковалёв Юрий 2 0.08
Оганесян Степан 2 0.08
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.08
Башич Иван 2 0.08
Капленко Кирилл 2 0.08
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Обухов Владимир 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 8 0
Бевеев Мингиян 6 1
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 3 1
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Сунгатулин Фаниль 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Железнов Юрий 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Мамин Артём 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Хотулёв Данила 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Стаматов Матео 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0

Результаты матчей

Урал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
9
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Оренбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

12
30
Урал
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Оренбург
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (6)
19% (5)
58% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

19
39

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
5
33%
5
28%
61-75
6
40%
1
6%
76-90

Пропущено

21
32
7 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
9
28%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
6
29%
4
13%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
6
29%
5
16%
76-90

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
8
25%
16-30
4
31%
7
22%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
6
46%
4
13%
61-75
0
0%
4
13%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
5
26%
4
24%
76-90

Забито

28
50
10 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 2
2
7%
4
8%
1-15
3
11%
11
22%
16-30
5
18%
11
22%
31-45
1
4%
10
20%
46-60
11
39%
9
18%
61-75
6
21%
5
10%
76-90

Пропущено

40
49
14 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
3
8%
11
22%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
5
13%
7
14%
31-45
9
23%
7
14%
46-60
6
15%
6
12%
61-75
11
28%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4
Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2

Результаты матчей

Урал
Оренбург

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Урал
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
14
12
1
25
2.5
7
19
1
25
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 14 7 5 57 - 35 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
11.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
12.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 4 часа 43 минуты.



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  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 71
    Урал 62% (44)
    X 28.2% (20)
    Оренбург 9.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Оренбург
    3.55
    3.86
    3.74
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал - Оренбург

    Исход игры
    Урал
    62.9% (44)
    Ничья
    27.1% (19)
    Оренбург
    10% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.77% (29)
    Меньше
    53.23% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75.81% (47)
    Нет
    24.19% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    34.3% (24)
    1:1 Ничья
    27.1% (19)
    1:0 Урал
    17.1% (12)
    1:2 Оренбург
    5.7% (4)
    2:0 Урал
    2.9% (2)
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