Тур: 27. Стадион: ВЭБ Арена.
1:0
Первый тайм: 9'
Бонусы букмекеров
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
27
Мойзес
28
Медина
Хесус
10
Обляков
Иван
12
Бабурин
Егор
97
Чурич
Марио
35
Енин
Иван
18
Караев
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
27 МойзесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Агапов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Енин ИванПолузащитник
-
18 Караев ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Савич ИгорЗащитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
-
21 Андре ФилипеПолузащитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
История личных встреч
ЦСКА Москва
Торпедо Москва
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
1
8
Голов в среднем за матч
0.25
1.14
Среднее время на гол
360
78
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.09
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
70
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|15 (4)
|0.58
|Обляков Иван
|7
|0.27
|Медина Хесус
|6 (2)
|0.23
|Карраскаль Хорхе
|6 (2)
|0.23
|Заболотный Антон
|3
|0.12
|Кучаев Константин
|2
|0.08
|Дивеев Игорь
|2
|0.08
|Виллиан Роша
|2
|0.08
|Мухин Максим
|1
|0.04
|Набабкин Кирилл
|1
|0.04
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.04
|Гайч Адольфо
|1
|0.04
|Гайич Милан III
|0
|0
|Мойзес
|0
|0
|Акинфеев Игорь
|0
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|4
|0.15
|Караев Давид
|2
|0.08
|Лебеденко Игорь
|2
|0.08
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Рейна Йорди
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.04
|Шапич Стефан
|1
|0.04
|Каймаков Михаил
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.04
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зделар Саша
|6
|0
|Карраскаль Хорхе
|6
|0
|Мойзес
|5
|0
|Мухин Максим
|5
|0
|Обляков Иван
|3
|1
|Гайич Милан III
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Виллиан Роша
|3
|0
|Ушаков Егор
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Глебов Кирилл
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Кутепов Илья
|5
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Савич Игор
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Караев Давид
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Чурич Марио
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Торпедо Москва
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
9
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Торпедо Москва
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
26
Волевые поражения
14
3
ЦСКА Москва
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Торпедо Москва
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
12
27
Волевые поражения
18
12
Голы по времени матча
Забито
31
10
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
2
6%
1
10%
1-15
6
19%
2
20%
16-30
8
26%
1
10%
31-45
2
6%
3
30%
46-60
7
23%
1
10%
61-75
6
19%
2
20%
76-90
Пропущено
10
26
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
11
42%
31-45
4
40%
3
12%
46-60
1
10%
8
31%
61-75
2
20%
3
12%
76-90
Забито
16
6
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 21
5
31%
0
0%
1-15
4
25%
1
17%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
19%
2
33%
76-90
Пропущено
15
26
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
5
33%
6
23%
76-90
Забито
47
16
26 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
19 Забивали первыми 5
4 Не забивали 14
7
15%
1
6%
1-15
10
21%
3
19%
16-30
9
19%
3
19%
31-45
3
6%
3
19%
46-60
9
19%
2
13%
61-75
9
19%
4
25%
76-90
Пропущено
25
52
8 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 23
0
0%
3
6%
1-15
2
8%
2
4%
16-30
6
24%
18
35%
31-45
5
20%
8
15%
46-60
5
20%
12
23%
61-75
7
28%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Торпедо Москва
Точный счет
3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
4
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
94
112
67
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
67
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1412
1511
521
719
125
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|70 - 17
|65
|2.
|0:0 Заявка
|27
|15
|7
|5
|48 - 24
|52
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|57 - 44
|43
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|45 - 42
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|35 - 48
|34
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 42
|25
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|0:0 Заявка
|27
|3
|5
|19
|20 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 11
|37
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|31 - 10
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|12.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|0:0 Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|0:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|31 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|12 - 25
|7
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|23 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|16 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Торпедо Москва
Исход игры
ЦСКА Москва
94.6% (141)
Ничья
0.7% (1)
Торпедо Москва
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
55.74% (68)
Меньше
44.26% (54)
Обе команды забьют
Да
30.33% (37)
Нет
69.67% (85)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
32.9% (49)
3:0 ЦСКА Москва
16.8% (25)
3:1 ЦСКА Москва
14.1% (21)
2:1 ЦСКА Москва
5.4% (8)
4:1 ЦСКА Москва
4% (6)
1:0 ЦСКА Москва
3.4% (5)
4:0 ЦСКА Москва
2.7% (4)
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