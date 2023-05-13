Первый тайм

12' В способности "Торпедо" отыграться многие сомневаются, но всё-таки нужно не расслабляться "армейцам", по крайней мере пока они не сделают счёт крупным в свою пользу.

11' Фёдор Чалов грудью принял мяч на левом краю атаки, находясь рядом с Евгением Шляковым, и безадресно пяткой забросил мяч вперёд за лицевую линию.

10' Хесус Медина и Виктор Мендес не смогли прорваться с левого фланга в чужую штрафную площадь, всё-таки слишком плотную оборону торпедовцы там устроили.

9' ЦСКА в случае собственной победы укрепит свои позиции на втором месте, что является приоритетом для команды Владимира Федотова наравне с суперфиналом Кубка России.

8' Если у Чалова выход один на один получился нормальный, то у торпедовцев всё сложилось иначе, и в офсайд забрался футболист в бело-чёрной форме, это Илья Стефанович.

7' Быстрый гол сразу обозначил, кто фаворит сегодняшнего матча не только на бумаге, но и на деле. Ещё меньше становятся и так мизерные шансы "Торпедо" спастись от вылета из Премьер-лиги.