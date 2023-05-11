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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 54
ЦСКА Москва 98.1% (53)
X 0% (0)
Торпедо Москва 1.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
Ничья
Торпедо Москва
1.26
7.20
6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Торпедо Москва

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:0
К
0:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
1:2
К
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
4:1
ТМС
1:2
К
0:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

1
8

Голов в среднем за матч

0.25
1.14

Среднее время на гол

360
78

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.09
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 15 (4) 0.58
Обляков Иван 7 0.27
Медина Хесус 6 (2) 0.23
Карраскаль Хорхе 6 (2) 0.23
Заболотный Антон 3 0.12
Кучаев Константин 2 0.08
Дивеев Игорь 2 0.08
Виллиан Роша 2 0.08
Мухин Максим 1 0.04
Набабкин Кирилл 1 0.04
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.04
Гайч Адольфо 1 0.04
Гайич Милан III 0 0
Мойзес 0 0
Акинфеев Игорь 0 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 0 0
Мендес Виктор 0 0
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 4 0.15
Караев Давид 2 0.08
Лебеденко Игорь 2 0.08
Смольников Игорь 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Каймаков Михаил 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Андре Филипе 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зделар Саша 6 0
Карраскаль Хорхе 6 0
Мойзес 5 0
Мухин Максим 5 0
Обляков Иван 3 1
Гайич Милан III 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Виллиан Роша 3 0
Ушаков Егор 1 1
Набабкин Кирилл 2 0
Акинфеев Игорь 2 0
Кучаев Константин 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Заболотный Антон 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мендес Виктор 1 0
Глебов Кирилл 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Савич Игор 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Лебеденко Игорь 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Караев Давид 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Чурич Марио 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Торпедо Москва
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
9
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Торпедо Москва
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
26

Волевые поражения

14
3
ЦСКА Москва
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Торпедо Москва
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

12
27

Волевые поражения

18
12

Голы по времени матча

Забито

31
10
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 3
14 Не забивали 19
2
6%
1
10%
1-15
6
19%
2
20%
16-30
8
26%
1
10%
31-45
2
6%
3
30%
46-60
7
23%
1
10%
61-75
6
19%
2
20%
76-90

Пропущено

10
26
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
11
42%
31-45
4
40%
3
12%
46-60
1
10%
8
31%
61-75
2
20%
3
12%
76-90

Забито

16
6
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
16 Не забивали 21
5
31%
0
0%
1-15
4
25%
1
17%
16-30
1
6%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
19%
2
33%
76-90

Пропущено

15
26
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
20%
7
27%
31-45
1
7%
5
19%
46-60
4
27%
4
15%
61-75
5
33%
6
23%
76-90

Забито

47
16
26 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 9
19 Забивали первыми 5
4 Не забивали 14
7
15%
1
6%
1-15
10
21%
3
19%
16-30
9
19%
3
19%
31-45
3
6%
3
19%
46-60
9
19%
2
13%
61-75
9
19%
4
25%
76-90

Пропущено

25
52
8 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 23
0
0%
3
6%
1-15
2
8%
2
4%
16-30
6
24%
18
35%
31-45
5
20%
8
15%
46-60
5
20%
12
23%
61-75
7
28%
9
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2
Торпедо Москва - Факел 2:0 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Торпедо Москва

Точный счет

3:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

4
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
4 раза 15%
4
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
12 раз 46%
1
9 раз 35%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
9
4
1.5
1
12
6
7
2.5
4
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
14
12
15
11
1.5
5
21
7
19
2.5
1
25
4
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 14 7 5 57 - 35 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
11.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
12.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой ЦСКА Москва.
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    • Прогнозы 54
    ЦСКА Москва 98.1% (53)
    X 0% (0)
    Торпедо Москва 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Торпедо Москва
    1.26
    7.20
    6.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ЦСКА Москва - Торпедо Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Торпедо Москва

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    98.1% (53)
    Ничья
    0% (0)
    Торпедо Москва
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    30% (15)
    Нет
    70% (35)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    37% (20)
    3:0 ЦСКА Москва
    18.5% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    11.1% (6)
    2:1 ЦСКА Москва
    9.3% (5)
    4:1 ЦСКА Москва
    7.4% (4)
    1:0 ЦСКА Москва
    3.7% (2)
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