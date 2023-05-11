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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Химки
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 66
Химки 3% (2)
X 3% (2)
Спартак Москва 93.9% (62)
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Химки
Ничья
Спартак Москва
6.90
6.70
1.50
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История личных встреч

Химки
Спартак Москва

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КPП
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ММ(
2:6
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.6

Среднее время на гол

54
150

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

2.4
3.5

Среднее время на гол

37
25

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

2
2.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
41

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.19
Долгов Александр 4 0.15
Руденко Александр Александрович 4 0.15
Мирзов Резиуан 3 (1) 0.12
Кухарчук Илья 2 0.08
Ломовицкий Александр 1 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Главчич Неманья 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Глушаков Денис 0 0
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Гбане Мори 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 18 (3) 0.69
Соболев Александр Сергеевич 12 (2) 0.46
Зиньковский Антон 3 0.12
Николсон Шамар 3 0.12
Зобнин Роман 3 (1) 0.12
Бальде Диао Кейта 3 0.12
Литвинов Руслан 3 0.12
Мартинс Кристофер 2 0.08
Игнатов Михаил 2 0.08
Мозес Виктор 2 0.08
Пруцев Данил 1 0.04
Денисов Даниил 1 0.04
Рыбус Мацей 1 0.04
Маслов Павел 1 0.04
Мелёшин Павел 1 0.04
Хлусевич Даниил 0 0
Джикия Георгий 0 0
Зорин Даниил 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гбане Мори 4 1
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Голубович Петар 2 0
Главчич Неманья 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Скворцов Лев 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 10 0
Хлусевич Даниил 7 0
Литвинов Руслан 5 1
Промес Квинси 6 0
Рыбус Мацей 3 1
Джикия Георгий 4 0
Мартинс Кристофер 2 1
Селихов Александр 3 0
Зиньковский Антон 3 0
Пруцев Данил 3 0
Денисов Даниил 3 0
Дуарте Алексис 1 1
Зобнин Роман 2 0
Бальде Диао Кейта 2 0
Маслов Павел 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чернов Никита 1 0
Максименко Александр 1 0
Мелёшин Павел 1 0
Гильермо Абаскаль 1 0

Результаты матчей

Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Спартак Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

3
8
Химки
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

36
2

Волевые поражения

4
33
Химки
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Спартак Москва
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

38
8

Волевые поражения

7
41

Голы по времени матча

Забито

12
23
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
5
42%
2
9%
61-75
4
33%
6
26%
76-90

Пропущено

21
20
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
6
30%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
29%
4
20%
76-90

Забито

11
34
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
9%
4
12%
1-15
2
18%
3
9%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
2
18%
3
9%
46-60
3
27%
7
21%
61-75
3
27%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

38
15
20 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
13%
2
13%
1-15
5
13%
1
7%
16-30
10
26%
3
20%
31-45
3
8%
5
33%
46-60
6
16%
3
20%
61-75
9
24%
1
7%
76-90

Забито

23
57
4 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 14
12 Не забивали 3
1
4%
5
9%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
1
4%
11
19%
31-45
4
17%
8
14%
46-60
8
35%
9
16%
61-75
7
30%
16
28%
76-90

Пропущено

59
35
31 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
7
12%
3
9%
1-15
9
15%
7
20%
16-30
15
25%
8
23%
31-45
6
10%
8
23%
46-60
7
12%
4
11%
61-75
15
25%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1

Результаты матчей

Химки
Спартак Москва

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Химки
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
8
5
2
11
2.5
7
6
1
12
3.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
9
4
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
23
3
5
21
1.5
17
9
3
23
2.5
9
17
1
25
3.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 14 7 5 57 - 35 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 26 12 3 11 49 - 50 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 26 7 6 13 27 - 41 27
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
11.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
12.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 13 3 1 9 17 - 33 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 66
    Химки 3% (2)
    X 3% (2)
    Спартак Москва 93.9% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Спартак Москва
    6.90
    6.70
    1.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химки - Спартак Москва онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Спартак Москва

    Исход игры
    Химки
    3% (2)
    Ничья
    3% (2)
    Спартак Москва
    94% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (40)
    Меньше
    29.82% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (37)
    Нет
    35.09% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    26.9% (18)
    0:2 Спартак Москва
    19.4% (13)
    1:3 Спартак Москва
    17.9% (12)
    0:3 Спартак Москва
    4.5% (3)
    0:1 Спартак Москва
    4.5% (3)
    2:4 Спартак Москва
    3% (2)
    1:4 Спартак Москва
    3% (2)
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