Тур: 27. Стадион: Арена Химки.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Спартак Москва
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.6
Среднее время на гол
54
150
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
2.4
3.5
Среднее время на гол
37
25
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
2
2.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
41
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.19
|Долгов Александр
|4
|0.15
|Руденко Александр Александрович
|4
|0.15
|Мирзов Резиуан
|3 (1)
|0.12
|Кухарчук Илья
|2
|0.08
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Гильерме Маркос
|1
|0.04
|Главчич Неманья
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.04
|Глушаков Денис
|0
|0
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
|Гбане Мори
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|18 (3)
|0.69
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (2)
|0.46
|Зиньковский Антон
|3
|0.12
|Николсон Шамар
|3
|0.12
|Зобнин Роман
|3 (1)
|0.12
|Бальде Диао Кейта
|3
|0.12
|Литвинов Руслан
|3
|0.12
|Мартинс Кристофер
|2
|0.08
|Игнатов Михаил
|2
|0.08
|Мозес Виктор
|2
|0.08
|Пруцев Данил
|1
|0.04
|Денисов Даниил
|1
|0.04
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|Маслов Павел
|1
|0.04
|Мелёшин Павел
|1
|0.04
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Зорин Даниил
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гбане Мори
|4
|1
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Голубович Петар
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|0
|Хлусевич Даниил
|7
|0
|Литвинов Руслан
|5
|1
|Промес Квинси
|6
|0
|Рыбус Мацей
|3
|1
|Джикия Георгий
|4
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|1
|Селихов Александр
|3
|0
|Зиньковский Антон
|3
|0
|Пруцев Данил
|3
|0
|Денисов Даниил
|3
|0
|Дуарте Алексис
|1
|1
|Зобнин Роман
|2
|0
|Бальде Диао Кейта
|2
|0
|Маслов Павел
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Максименко Александр
|1
|0
|Мелёшин Павел
|1
|0
|Гильермо Абаскаль
|1
|0
Результаты матчей
Химки
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Спартак Москва
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
3
8
Химки
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Спартак Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
36
2
Волевые поражения
4
33
Химки
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Спартак Москва
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
38
8
Волевые поражения
7
41
Голы по времени матча
Забито
12
23
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
2
17%
5
22%
46-60
5
42%
2
9%
61-75
4
33%
6
26%
76-90
Пропущено
21
20
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
6
30%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
3
14%
3
15%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
6
29%
4
20%
76-90
Забито
11
34
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
9%
4
12%
1-15
2
18%
3
9%
16-30
0
0%
7
21%
31-45
2
18%
3
9%
46-60
3
27%
7
21%
61-75
3
27%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
38
15
20 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
13%
2
13%
1-15
5
13%
1
7%
16-30
10
26%
3
20%
31-45
3
8%
5
33%
46-60
6
16%
3
20%
61-75
9
24%
1
7%
76-90
Забито
23
57
4 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 33
6 Забивали первыми 14
12 Не забивали 3
1
4%
5
9%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
1
4%
11
19%
31-45
4
17%
8
14%
46-60
8
35%
9
16%
61-75
7
30%
16
28%
76-90
Пропущено
59
35
31 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
7
12%
3
9%
1-15
9
15%
7
20%
16-30
15
25%
8
23%
31-45
6
10%
8
23%
46-60
7
12%
4
11%
61-75
15
25%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Химки - Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0
ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зенит - Спартак Москва 3:2 Спартак Москва - Ростов 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Акрон - Спартак Москва 2:1
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1
Результаты матчей
Химки
Спартак Москва
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
7 раз 54%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:4
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
2
8 раз 31%
1
6 раз 23%
4
4 раза 15%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Химки
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
121
310
85
211
76
112
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
211
94
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
233
521
179
323
917
125
620
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|4
|2
|68 - 15
|64
|2.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|48 - 24
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|57 - 35
|49
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|Заявка
|26
|12
|3
|11
|49 - 50
|39
|9.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|45 - 42
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|35 - 48
|34
|11.
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|27 - 41
|27
|12.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 42
|25
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|11.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|17 - 33
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|15 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Спартак Москва
Исход игры
Химки
3% (2)
Ничья
3% (2)
Спартак Москва
94% (63)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (40)
Меньше
29.82% (17)
Обе команды забьют
Да
64.91% (37)
Нет
35.09% (20)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
26.9% (18)
0:2 Спартак Москва
19.4% (13)
1:3 Спартак Москва
17.9% (12)
0:3 Спартак Москва
4.5% (3)
0:1 Спартак Москва
4.5% (3)
2:4 Спартак Москва
3% (2)
1:4 Спартак Москва
3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!