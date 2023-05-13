  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Краснодар
Интервью Сергея Семака перед мат...
Интервью Владимира Ивича перед м...
Прогнозы 143
Зенит 74.1% (106)
X 17.5% (25)
Краснодар 8.4% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Краснодар
1.43
8.80
9.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
2
Чистяков
Дмитрий
28
Алип
Нуралы
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
11
Клаудиньо
10
Малком
Филипе
33
Сергеев
Иван
17
Мостовой
Андрей
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
4
Алонсо
Хуниор
98
Петров
Сергей
16
Ленини
Пина
14
Баньяц
Михайло
40
Олусегун
Олакунле
7
Ахметов
Ильзат
90
Кобнан
Мозес
11
Ионов
Алексей
Зенит
4-3-3
Краснодар
3-5-2

История личных встреч

Зенит
Краснодар

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

23 матча

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

2.27
1.83

Среднее время на гол

39
49

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
0.91

Среднее время на гол

90
99

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.61
1.39

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
64

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малком Филипе 22 (2) 0.85
Сергеев Иван 9 0.35
Мостовой Андрей 8 0.31
Вендел Маркус 8 0.31
Клаудиньо 5 0.19
Кузяев Далер 5 (2) 0.19
Мантуан Густаво 4 0.15
Барриос Вильмар 1 0.04
Ерохин Александр 1 0.04
Ловрен Деян 1 0.04
Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.04
Родригао де Соуза 1 0.04
Кассьерра Матео 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Караваев Вячеслав 0 0
Адамов Арсен 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 12 0.46
Сперцян Эдуард 10 (3) 0.38
Кривцов Никита 6 0.23
Ионов Алексей 5 0.19
Олусегун Олакунле 4 0.15
Батчи Жоау 3 0.12
Кади 3 0.12
Ахметов Ильзат 2 0.08
Баньяц Михайло 2 (1) 0.08
Рамирес Кристиан 2 0.08
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Петров Сергей 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.04
Кутовой Максим 1 0.04
Ленини Пина 1 0.04
Кайо Панталеао 0 0
Сорокин Егор 0 0
Черников Александр 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригао де Соуза 3 0
Вендел Маркус 3 0
Кержаков Михаил 2 0
Сутормин Алексей 2 0
Барриос Вильмар 2 0
Дуглас Сантос 2 0
Кузяев Далер 2 0
Мантуан Густаво 2 0
Одоевский Даниил 0 1
Ловрен Деян 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Чистяков Дмитрий 1 0
Малком Филипе 1 0
Клаудиньо 1 0
Алип Нуралы 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 5 1
Рамирес Кристиан 5 1
Кордоба Джон 6 0
Сперцян Эдуард 6 0
Волков Сергей Евгеньевич 5 0
Кривцов Никита 5 0
Баньяц Михайло 4 0
Ионов Алексей 3 0
Сорокин Егор 3 0
Манелов Ираклий 3 0
Ленини Пина 3 0
Кобнан Мозес 3 0
Черников Александр 1 1
Петров Сергей 2 0
Ахметов Ильзат 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Батчи Жоау 2 0
Олусегун Олакунле 2 0
Кади 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0

Результаты матчей

Зенит
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Краснодар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

1
13
Зенит
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

22
23
Зенит
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Краснодар
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

23
36

Голы по времени матча

Забито

44
31
19 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
8
18%
2
6%
1-15
5
11%
5
16%
16-30
6
14%
7
23%
31-45
4
9%
9
29%
29%
46-60
7
16%
4
13%
61-75
14
32%
4
13%
76-90

Пропущено

10
22
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
20%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
2
20%
6
27%
61-75
3
30%
5
23%
76-90

Забито

22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
3
14%
6
22%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
29%
2
12%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Забито

66
58
27 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
8
12%
6
10%
1-15
10
15%
9
16%
16-30
9
14%
10
17%
31-45
10
15%
14
24%
46-60
12
18%
9
16%
61-75
17
26%
10
17%
76-90

Пропущено

17
39
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
4
24%
4
10%
1-15
2
12%
6
15%
16-30
1
6%
4
10%
31-45
2
12%
8
21%
46-60
3
18%
8
21%
61-75
5
29%
29%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0
Краснодар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1

Результаты матчей

Зенит
Краснодар

Точный счет

2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
7:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
10 раз 38%
3
7 раз 27%
1
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Зенит
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
10
3
9
4
2.5
4
9
3
10
3.5
3
10
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
9
4
3
10
2.5
5
8
2
11
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
23
3
19
7
1.5
19
7
12
14
2.5
9
17
5
21
3.5
2
24
4
22
4.5
1
25
2
24
5.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 27 14 8 5 58 - 36 50
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 Заявка 27 12 3 12 50 - 52 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 Заявка 27 8 6 13 29 - 42 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 27 4 6 17 25 - 59 18
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Урал
 Заявка 14 5 1 8 16 - 23 16
11.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
12.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
13.
Химки
 Заявка 14 3 4 7 13 - 22 13
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 14 3 1 10 18 - 35 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 13 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Первые полторы минуты игры получились спокойными, ничего особого не происходит, события концентрируются в центре поля.
  • 1'
    Как и обещалось, "Зенит" предстал на поле в золотой форме по случаю своего чемпионства, тогда как у "Краснодара" сегодня амуниция салатового цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Зенит - Краснодар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Зенит - Краснодар

Исход игры
Зенит
74.3% (107)
Ничья
17.4% (25)
Краснодар
8.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
73.44% (94)
Меньше
26.56% (34)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
2:1 Зенит
36.8% (53)
3:1 Зенит
11.8% (17)
2:0 Зенит
10.4% (15)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:2 Ничья
5.6% (8)
3:2 Зенит
3.5% (5)
1:2 Краснодар
2.8% (4)
4:1 Зенит
2.1% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Зенит
Краснодар
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 