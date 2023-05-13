Тур: 27. Стадион: Газпром Арена.
Бонусы букмекеров
Прогноз на матч от Liveresult
28
Алип
Нуралы
11
Клаудиньо
33
Сергеев
Иван
16
Ленини
Пина
90
Кобнан
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Ленини ПинаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
48 Исаенко ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Батчи ЖоауНападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
История личных встреч
Зенит
Краснодар
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
12 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
23 матча
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
2.27
1.83
Среднее время на гол
39
49
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
0.91
Среднее время на гол
90
99
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.61
1.39
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
64
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малком Филипе
|22 (2)
|0.85
|Сергеев Иван
|9
|0.35
|Мостовой Андрей
|8
|0.31
|Вендел Маркус
|8
|0.31
|Клаудиньо
|5
|0.19
|Кузяев Далер
|5 (2)
|0.19
|Мантуан Густаво
|4
|0.15
|Барриос Вильмар
|1
|0.04
|Ерохин Александр
|1
|0.04
|Ловрен Деян
|1
|0.04
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.04
|Родригао де Соуза
|1
|0.04
|Кассьерра Матео
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Адамов Арсен
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|12
|0.46
|Сперцян Эдуард
|10 (3)
|0.38
|Кривцов Никита
|6
|0.23
|Ионов Алексей
|5
|0.19
|Олусегун Олакунле
|4
|0.15
|Батчи Жоау
|3
|0.12
|Кади
|3
|0.12
|Ахметов Ильзат
|2
|0.08
|Баньяц Михайло
|2 (1)
|0.08
|Рамирес Кристиан
|2
|0.08
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0.04
|Петров Сергей
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.04
|Кутовой Максим
|1
|0.04
|Ленини Пина
|1
|0.04
|Кайо Панталеао
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Черников Александр
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригао де Соуза
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Кержаков Михаил
|2
|0
|Сутормин Алексей
|2
|0
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кузяев Далер
|2
|0
|Мантуан Густаво
|2
|0
|Одоевский Даниил
|0
|1
|Ловрен Деян
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Чистяков Дмитрий
|1
|0
|Малком Филипе
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|5
|1
|Рамирес Кристиан
|5
|1
|Кордоба Джон
|6
|0
|Сперцян Эдуард
|6
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|5
|0
|Кривцов Никита
|5
|0
|Баньяц Михайло
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Манелов Ираклий
|3
|0
|Ленини Пина
|3
|0
|Кобнан Мозес
|3
|0
|Черников Александр
|1
|1
|Петров Сергей
|2
|0
|Ахметов Ильзат
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Олусегун Олакунле
|2
|0
|Кади
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Краснодар
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
1
13
Зенит
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Краснодар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
22
23
Зенит
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
Краснодар
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
23
36
Голы по времени матча
Забито
44
31
19 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
8
18%
2
6%
1-15
5
11%
5
16%
16-30
6
14%
7
23%
31-45
4
9%
9
29%
29%
46-60
7
16%
4
13%
61-75
14
32%
4
13%
76-90
Пропущено
10
22
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
20%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
2
20%
6
27%
61-75
3
30%
5
23%
76-90
Забито
22
27
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
0
0%
4
15%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
3
14%
6
22%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
2
29%
2
12%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
14%
2
12%
61-75
2
29%
4
24%
76-90
Забито
66
58
27 В 1-м тайме 25
39 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 14
3 Не забивали 3
8
12%
6
10%
1-15
10
15%
9
16%
16-30
9
14%
10
17%
31-45
10
15%
14
24%
46-60
12
18%
9
16%
61-75
17
26%
10
17%
76-90
Пропущено
17
39
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
4
24%
4
10%
1-15
2
12%
6
15%
16-30
1
6%
4
10%
31-45
2
12%
8
21%
46-60
3
18%
8
21%
61-75
5
29%
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5 Зенит - Динамо Москва 3:1 Ростов - Зенит 0:0
Локомотив Москва - Зенит 1:2 Зенит - Урал 2:0 Фенербахче - Зенит 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 1:1 Зенит - Химки 3:2 Зенит - Пари НН 3:0 Волга Ульяновск - Зенит 0:3 Сепахан - Зенит 2:0 Зенит - Урал 1:1 Зенит - Дубай Сити 8:0 Зенит - Арарат-Армения 1:1 Урарту - Зенит 0:1 Зенит - Джохор Дарул Такзим 3:0 Урал - Зенит 1:1 Зенит - Лусаил Сити 3:0
Краснодар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3
Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1
Результаты матчей
Зенит
Краснодар
Точный счет
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 46%
2
3 раза 23%
1
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
8
1 раз 8%
2
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
7:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 27%
3
7 раз 27%
1
4 раза 15%
0
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
8
1 раз 4%
2
10 раз 38%
3
7 раз 27%
1
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Зенит
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
49
310
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
76
94
310
58
211
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
233
197
197
1214
917
521
224
422
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|20
|4
|2
|68 - 15
|64
|2.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|48 - 24
|51
|3.
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 34
|50
|4.
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|58 - 36
|50
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|55 - 42
|42
|7.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|8.
|Заявка
|27
|12
|3
|12
|50 - 52
|39
|9.
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|45 - 42
|35
|10.
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|35 - 48
|34
|11.
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|29 - 42
|30
|12.
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|26 - 42
|25
|13.
|Заявка
|26
|4
|12
|10
|33 - 45
|24
|14.
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|27 - 49
|23
|15.
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|25 - 59
|18
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|0
|1
|45 - 9
|36
|2.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 10
|30
|3.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|8.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|16 - 23
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|26 - 22
|15
|12.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|13.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 28
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 35
|10
|13.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 31
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|18 (7)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|15 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (2)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|13 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Исход игры
Зенит
74.3% (107)
Ничья
17.4% (25)
Краснодар
8.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
73.44% (94)
Меньше
26.56% (34)
Обе команды забьют
Да
82.81% (106)
Нет
17.19% (22)
Популярный счёт
2:1 Зенит
36.8% (53)
3:1 Зенит
11.8% (17)
2:0 Зенит
10.4% (15)
1:1 Ничья
9.7% (14)
2:2 Ничья
5.6% (8)
3:2 Зенит
3.5% (5)
1:2 Краснодар
2.8% (4)
4:1 Зенит
2.1% (3)
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