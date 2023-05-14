Тур: 34. Стадион: Балаидос. Главный судья: Сото Сесар
0'
0:1
8' ГолКлюйверт Джастин
19' Желтая карточкаДьякаби Муктар
27' Желтая карточкаДе ла Торре Лука
41' Желтая карточкаВейга Габриэль
Ход матча
8'
19'
27'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
278 Количество передач 123
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вильяр
Иван
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
14
Гайя
Хосе
36
Герра
Хавьер
16
Лино
Сэмуел
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
14 Тапия РенатоЗащитник
- Защитник
-
11 Серви ФранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
36 Герра ХавьерПолузащитник
-
40 Лопес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Васкес ХесусЗащитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
-
34 Ирансо РубоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дуро УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сельта
Валенсия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
23 матча
30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.45
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.48
1.26
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.35
|Вейга Габриэль
|9
|0.26
|Ларсен Йорген
|3
|0.09
|Айду Джозеф
|3
|0.09
|Перес Карлес
|2
|0.06
|Сеферович Харис
|2
|0.06
|Оскар Родригес
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.06
|Родригес Мигель
|1
|0.03
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клюйверт Джастин
|6 (1)
|0.18
|Кавани Эдинсон
|5 (2)
|0.15
|Лино Сэмуел
|5
|0.15
|Кастильехо Самуэль
|4
|0.12
|Дьякаби Муктар
|3
|0.09
|Алмейда Андре IV
|2
|0.06
|Гильямон Уго
|1 (1)
|0.03
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|Дуро Уго
|1
|0.03
|Лато Тони
|1
|0.03
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|Нико Гонсалес
|1
|0.03
|Кёмерт Эрай
|1
|0.03
|Андре Маркос
|1
|0.03
|Герра Хавьер
|1
|0.03
|Солер Карлос
|1 (1)
|0.03
|Муса Юнус
|0
|0
|Мориба Илайкс
|0
|0
|Фулкье Димитри
|0
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|7
|0
|Мальо Уго
|5
|1
|Тапия Ренато
|5
|1
|Айду Джозеф
|5
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Галан Хави
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Сеферович Харис
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Васкес Кевин
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Карлос Карвалхал
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Юнус
|9
|0
|Дьякаби Муктар
|6
|1
|Мориба Илайкс
|4
|2
|Кастильехо Самуэль
|7
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|1
|Кавани Эдинсон
|5
|0
|Дуро Уго
|5
|0
|Корреа Тьерри
|5
|0
|Гильямон Уго
|5
|0
|Фулкье Димитри
|4
|0
|Гайя Хосе
|4
|0
|Лино Сэмуел
|4
|0
|Андре Маркос
|2
|1
|Гаттузо Дженнаро
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Габриэль Паулиста
|1
|1
|Перес Фран
|2
|0
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Алмейда Андре IV
|2
|0
|Мамардашвили Георгий
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Озкаджар Дженк
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Валенсия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
10
10
Сельта
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Валенсия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
11
21
Сельта
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Валенсия
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
22
11
Волевые поражения
21
31
Голы по времени матча
Забито
21
13
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 24
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
6
29%
1
8%
61-75
3
14%
2
15%
76-90
Пропущено
18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
4
22%
7
32%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
2
11%
6
27%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
13%
2
9%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
4
25%
6
26%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
21%
3
17%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
4
14%
7
39%
61-75
8
28%
3
17%
76-90
Забито
37
36
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
4
11%
4
11%
1-15
6
16%
6
17%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
7
19%
8
22%
76-90
Пропущено
47
40
22 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
10
21%
5
13%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
7
15%
5
13%
31-45
9
19%
9
23%
46-60
6
13%
9
23%
61-75
10
21%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1
Валенсия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2
Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1
Результаты матчей
Сельта
Валенсия
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сельта
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
134
511
611
313
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
97
314
313
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
2211
825
924
528
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|0:1 Заявка
|34
|10
|9
|15
|38 - 47
|39
|14.
|1:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|37 - 40
|37
|15.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|17.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|9.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|10.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|1:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 18
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|1:0 Заявка
|17
|3
|3
|11
|13 - 23
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Хетафе
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|Хоселу Санмартин
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|Атлетико М
|Гризманн Антуан
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|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Валенсия
Исход игры
Сельта
37.9% (47)
Ничья
47.6% (59)
Валенсия
14.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
38.66% (46)
Меньше
61.34% (73)
Обе команды забьют
Да
80.67% (96)
Нет
19.33% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.3% (50)
2:1 Сельта
19.4% (24)
1:0 Сельта
12.1% (15)
1:2 Валенсия
9.7% (12)
2:2 Ничья
6.5% (8)
2:0 Сельта
3.2% (4)
0:2 Валенсия
1.6% (2)
0:1 Валенсия
1.6% (2)
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