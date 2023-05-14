Навес Аспаса от углового флага дошёл до Тапии, который головой пробил немного правее ворот.

Перес справа убежал в отрыв, вошёл в штрафную площадь и низом покатил мяч по центру ворот. Мамардашвили сыграл уверенно.

Аспас от углового флага навесил к дальней штанге. Мамардашвили кулаком выбил мяч от ворот.

Сеферович у центрального круга толкнул в спину Нико Гонсалеса.

Вейга в центре поля сыграл на перехвате, справа прошёл вперёд и прострелил в центр. Фулкье смог сыграть на перехвате.

Сеферович на левом фланге не смог пройти Фулкье.

Вейга в центре поля руками остановил рывок Лино и получил жёлтую карточку.

Гайя слева от угла штрафной площади решил пробить в ближнюю "девятку", но удар получился отвратительным по точности.

Лино не позволил Пересу справа навесить к воротам.

Сеферович слева прострелил в штрафную площадь. Аспас пропустил мяч на Вейгу, но вмешались защитники "Валенсии".

Вейга в центре поля перехватил передачу Гайя, но сам продвинуться вперёд не смог.

Сеферович справа прострелил на Де ла Торре, который сумел попасть по скачущему мячу, но отправил его сверху на сетку ворот.

Де ла Торре у центрального круга наступил на ногу Дьякаби и получил жёлтую карточку.

"Валенсия" подержала мяч на чужой половине поля. Несколько аутов заработали гости. Подача Гайя слева привела к угловому удару.

Алмейда от углового флага навесил к воротам. Мяч поскакал по головам игроков, но акцентированного удара так никто нанести и не сумел.

Перес получил небольшое повреждение в стыке с Гайя. Выход медиков не потребовался.

Фулкье справа прошёл вперёд и прострелил к воротам. Вильяру помешать забрать мяч в руки никто не смог.

25' Гости свой первый угловой удар также разыграли. Навес Алмейды к дальней штанге партнёры в удар по воротам превратить не смогли.

24' Хозяева разыграли угловой удар. Навес Аспаса завершился ударом головой точно в Мамардашвили.

23' Первый момент у хозяев! Перес справа сместился к центру и с двадцати трёх метров хлёстко пробил в ближний угол. Мамардашвили в отчаянном прыжке отбил мяч.

22' Клюйверт в центральном круге локтем ударил Переса.

21' Хозяева оригинально разыграли штрафной удар с левого фланга. Дальний удар по воротам заблокировал Герра.

20' Дьякаби на фланге сбил Де ла Торре и получил жёлтую карточку.

19' Клюйверту по центру в окружении трёх соперников не удалось добраться до чужой штрафной площади.

18' Лопес на фланге в подкате "срубил" Серви.

17' "Сельта" уверенно контролирует игру в центре поля. При этом хозяева не создают моментов у чужих ворот.

16' На Аспаса налево передача последовала сильная, и Яго исполнял навес к воротам уже из-за линии поля.

15' Вейга сделал безадресный пас вперёд по правому флангу.

14' Алмейда справа сместился в центр и с линии штрафной площади слабо пробил в ближний угол. Мяч едва докатился до Вильяра.

12' Лино сыграл на перехвате, слева пробежал вперёд, но передачу сделал назад на свою половину поля.

11' "Сельта" контролирует мяч, но действия преимущественно проходят у центрального круга.

10' Перес справа продвинулся вперёд. Партнёры стали пропускать мяч, и он достался соперникам.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КЛЮЙВЕРТ!!! Мамардашвили длиной передачей вперёд по правому флангу отправил вперёд Лопеса. Диего прострелил в центр штрафной площади на Клюйверта, который с двенадцати метров точно пробил в дальний угол.

7' Навес Гайя слева в штрафную площадь никто из партнёров замкнуть не смог.

6' Клюйверт слева получил мяч от Герры, продвинулся вперёд и прострелил к воротам. Защитники "Сельты" мяч перехватили.

5' Де ла Торре на левом фланге не смог опередить Фулкье и подтолкнул Димитри в спину.

4' На фланге Фулкье наступил на ногу Сеферовичу. Арбитр этого не рассмотрел, а медики быстро оказали помощь Харису за пределами поля.

3' "Сельта" левым флангом организовала атаку. Прострел в штрафную площадь перехватил Дьякаби.

2' "Сельта" играет в голубых футболках и белых трусах, "Валенсия" - в тёмно-серой форме.