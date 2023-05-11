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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Сельта
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 57
Сельта 35.1% (20)
X 45.6% (26)
Валенсия 19.3% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Валенсия
2.34
3.40
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сельта
Валенсия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

23 матча

30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.08

Среднее время на гол

70
83

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.45

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.48
1.26

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.36
Вейга Габриэль 9 0.27
Ларсен Йорген 3 0.09
Айду Джозеф 3 0.09
Перес Карлес 2 0.06
Сеферович Харис 2 0.06
Оскар Родригес 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 0.06
Родригес Мигель 1 0.03
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 (2) 0.15
Лино Сэмуел 5 0.15
Клюйверт Джастин 5 (1) 0.15
Кастильехо Самуэль 4 0.12
Дьякаби Муктар 3 0.09
Алмейда Андре IV 2 0.06
Гильямон Уго 1 (1) 0.03
Гайя Хосе 1 0.03
Дуро Уго 1 0.03
Лато Тони 1 0.03
Габриэль Паулиста 1 0.03
Нико Гонсалес 1 0.03
Кёмерт Эрай 1 0.03
Андре Маркос 1 0.03
Герра Хавьер 1 0.03
Солер Карлос 1 (1) 0.03
Муса Юнус 0 0
Мориба Илайкс 0 0
Фулкье Димитри 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 7 0
Мальо Уго 5 1
Тапия Ренато 5 1
Айду Джозеф 5 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Галан Хави 5 0
Аспас Яго 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Сеферович Харис 3 0
Де ла Торре Лука 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Васкес Кевин 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Карлос Карвалхал 2 0
Сведберг Виллиот 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 9 0
Мориба Илайкс 4 2
Кастильехо Самуэль 7 0
Дьякаби Муктар 5 1
Кёмерт Эрай 4 1
Кавани Эдинсон 5 0
Дуро Уго 5 0
Корреа Тьерри 5 0
Гильямон Уго 5 0
Фулкье Димитри 4 0
Гайя Хосе 4 0
Лино Сэмуел 4 0
Андре Маркос 2 1
Гаттузо Дженнаро 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Габриэль Паулиста 1 1
Перес Фран 2 0
Нико Гонсалес 2 0
Алмейда Андре IV 2 0
Мамардашвили Георгий 2 0
Лато Тони 1 0
Васкес Хесус 1 0
Озкаджар Дженк 1 0

Результаты матчей

Сельта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Валенсия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

10
10
Сельта
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Валенсия
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

11
21
Сельта
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Валенсия
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
18% (6)
52% (17)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

22
11

Волевые поражения

21
31

Голы по времени матча

Забито

21
13
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 24
2
10%
2
15%
1-15
3
14%
4
31%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
6
29%
1
8%
61-75
3
14%
2
15%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
22%
2
9%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
3
17%
4
18%
31-45
4
22%
7
32%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
2
11%
6
27%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 21
2
13%
2
9%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
4
25%
6
26%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
6
21%
3
17%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
5
17%
2
11%
46-60
4
14%
7
39%
61-75
8
28%
3
17%
76-90

Забито

37
36
18 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
4
11%
4
11%
1-15
6
16%
6
17%
16-30
8
22%
4
11%
31-45
4
11%
7
19%
46-60
8
22%
7
19%
61-75
7
19%
8
22%
76-90

Пропущено

47
40
22 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 27
18 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
10
21%
5
13%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
7
15%
5
13%
31-45
9
19%
9
23%
46-60
6
13%
9
23%
61-75
10
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хетафе - Сельта 1:0 Вильярреал - Сельта 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Реал Мадрид - Сельта 2:0
Сельта - Мальорка 0:1 Севилья - Сельта 2:2 Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1
Валенсия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Кадис - Валенсия 2:1 Валенсия - Вальядолид 2:1 Эльче - Валенсия 0:2
Валенсия - Севилья 0:2 Альмерия - Валенсия 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Осасуна 1:0 Барселона - Валенсия 1:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Хетафе - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Жирона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Вальядолид - Валенсия 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:3 Валенсия - Альмерия 2:2 Спортинг Хихон - Валенсия 0:4 Реал Мадрид - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Сельта
Валенсия

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
2:1
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сельта
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
4
5
11
1.5
6
11
3
13
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
7
3
14
1.5
3
13
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
22
11
8
25
1.5
9
24
5
28
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
10.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 33 11 8 14 32 - 37 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
8.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
9.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
10.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 35 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

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    • Прогнозы 57
    Сельта 35.1% (20)
    X 45.6% (26)
    Валенсия 19.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Валенсия
    2.34
    3.40
    3.50
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    Прогнозы на матч Сельта - Валенсия

    Исход игры
    Сельта
    35.1% (20)
    Ничья
    45.6% (26)
    Валенсия
    19.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (24)
    Меньше
    56.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    83.64% (46)
    Нет
    16.36% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.6% (22)
    2:1 Сельта
    19.3% (11)
    1:2 Валенсия
    14% (8)
    1:0 Сельта
    7% (4)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    2:0 Сельта
    5.3% (3)
    0:1 Валенсия
    3.5% (2)
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