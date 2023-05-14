Первый тайм

10' Отыграли соперники в этой встрече уже 10 минут. Каталонская команда здорово комбинирует на чужой половине поля, но атакует пока крайне редко.

9' Бальде теперь у "Барсы" атаковал. С левого края простреливал он мяч в центр штрафной, но здорово в обороне сыграли "попугаи", которым удалось вынести сферу за боковую линию.

7' МОМЕНТИЩЕ! Должна была "Барса" забивать гол! Кунде с правого края прострелил мяч под удар Педри. Тот в касание пробивал в дальний угол, но немного перекрутил снаряд, направив его левее цели.

6' Сегодня "Барселона" может оформить чемпионский титул. Каталонцам нужно переиграть "Эспаньол" в дерби, чтобы оставить далеко позади всех своих преследователей и больше не смотреть на них из-за плеча.

5' Бускетс теперь получил повреждение в столкновении с соперником. Пока, честно говоря, больше фолят соперники и валяются на газоне. Такой ход игры вряд ли нравится фанатам.

4' Футболисты "Эспаньола" сегодня вышли на футбольное поле в бело-голубых цветах в полоску, а игроки "Барселоны" предстали перед нами в желтом обмундировании.