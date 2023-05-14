  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 10'
Барселона
0'
2' Желтая карточка
Кунде Жюль

Ход матча

2'
 
Кунде Жюль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 147
Эспаньол 6.8% (10)
X 4.8% (7)
Барселона 88.4% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Барселона
6.15
6.25
1.64
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пачеко
Фернандо
24
Серхи
Гомес
23
Монтес
Сесар
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
14
Оливан
Бриан
21
Рибаудо
Нико
10
Дардер
Серхи
6
Денис
Суарес
9
Хоселу
Санмартин
17
Брайтвайт Мартин
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
28
Бальде
Алехандро
8
Педри
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
30
Гави
Эспаньол
5-3-2
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Эспаньол
Барселона

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

40 матчей

10%
25%
65%
4 победы 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

7.5%
47.5%
45%
3 победы 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.5%
35%
47.5%
7 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.59
0.57

Среднее время на гол

153
159

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

2.04
1.65

Среднее время на гол

44
54

Всего голов

57
41

Голов в среднем за матч

1.43
1.03

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 14 (4) 0.42
Брайтвайт Мартин 9 0.27
Дардер Серхи 5 0.15
Пуадо Хавьер 5 0.15
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 19 0.58
Рафинья Диас 7 0.21
Педри 6 0.18
Дембеле Усман 5 0.15
Фати Ансу 4 0.12
Роберто Серхи 4 0.12
Торрес Ферран 4 0.12
Альба Жорди 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Гави 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 12 0
Кабрера Леандро 8 2
Винисиус Соуза 8 1
Видаль Алеш 7 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Дардер Серхи 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 9 0
Рафинья Диас 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Араухо Рональд 5 1
Альба Жорди 4 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Барселона
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
13

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

16
2
Эспаньол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Барселона
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)

Сухие победы

1
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

24
0

Волевые поражения

11
33
Эспаньол
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Барселона
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

25
2

Волевые поражения

27
35

Голы по времени матча

Забито

21
28
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
5
24%
7
25%
61-75
6
29%
9
32%
76-90

Пропущено

23
8
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
3
38%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
1
13%
76-90

Забито

20
33
5 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 15
17 Не забивали 18
2
10%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
10%
13
39%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
8
40%
4
12%
61-75
5
25%
4
12%
76-90

Пропущено

32
2
14 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 2
2
6%
0
0%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
19%
1
50%
61-75
8
25%
1
50%
76-90

Забито

41
61
11 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 26
3 Не забивали 4
2
5%
6
10%
1-15
3
7%
9
15%
16-30
6
15%
15
25%
31-45
6
15%
7
11%
46-60
13
32%
11
18%
61-75
11
27%
13
21%
76-90

Пропущено

55
10
27 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 4
21 Пропускали первыми 4
26 Не пропускали 7
5
9%
3
30%
1-15
12
22%
2
20%
16-30
10
18%
1
10%
31-45
7
13%
1
10%
46-60
7
13%
1
10%
61-75
14
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0
Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1

Результаты матчей

Эспаньол
Барселона

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 38%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 55%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
1
14 раз 42%
4
6 раз 18%
2
5 раз 15%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
29
4
11
22
1.5
15
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 34 26 5 3 60 - 11 83
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 34 17 6 11 52 - 35 57
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Севилья
 Заявка 34 13 8 13 44 - 49 47
11.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
15.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
16.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
17.
Вальядолид
 Заявка 34 10 5 19 30 - 60 35
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 34 7 11 16 40 - 56 32
20.
Эльче
 Заявка 34 4 7 23 26 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 17 7 3 7 18 - 24 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 17 4 6 7 19 - 25 18
20.
Эльче
 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 17 12 2 3 27 - 9 38
2.
Атлетико М
 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
7.
Севилья
 Заявка 17 6 4 7 21 - 26 22
8.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
9.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 0:0 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Отыграли соперники в этой встрече уже 10 минут. Каталонская команда здорово комбинирует на чужой половине поля, но атакует пока крайне редко.
  • 9'
    Бальде теперь у "Барсы" атаковал. С левого края простреливал он мяч в центр штрафной, но здорово в обороне сыграли "попугаи", которым удалось вынести сферу за боковую линию.
  • Опасный момент
    7'
    МОМЕНТИЩЕ! Должна была "Барса" забивать гол! Кунде с правого края прострелил мяч под удар Педри. Тот в касание пробивал в дальний угол, но немного перекрутил снаряд, направив его левее цели.
  • 6'
    Сегодня "Барселона" может оформить чемпионский титул. Каталонцам нужно переиграть "Эспаньол" в дерби, чтобы оставить далеко позади всех своих преследователей и больше не смотреть на них из-за плеча. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Бускетс теперь получил повреждение в столкновении с соперником. Пока, честно говоря, больше фолят соперники и валяются на газоне. Такой ход игры вряд ли нравится фанатам. 
  • 4'
    Футболисты "Эспаньола" сегодня вышли на футбольное поле в бело-голубых цветах в полоску, а игроки "Барселоны" предстали перед нами в желтом обмундировании.
  • Желтая карточка
    3'
    Сразу же желтая карточка показана в нашем матче. Кунде на правом фланге снес соперника на газон, после чего увидел перед собой "горчичник".
  • Офсайд
    2'
    Хоселу сейчас в атаку побежал у команды хозяев, но не успел добраться до мяча. Главный арбитр с подсказки бокового определил положение "вне игры".
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Барселоне. Мяч с центра поля разыграли "попугаи". Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Барселона.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.51. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.51 ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Барселона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Барселона

Исход игры
Эспаньол
6.8% (10)
Ничья
4.8% (7)
Барселона
88.4% (130)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (62)
Меньше
48.33% (58)
Обе команды забьют
Да
52.5% (63)
Нет
47.5% (57)
Популярный счёт
1:2 Барселона
28.6% (42)
0:2 Барселона
21.1% (31)
0:1 Барселона
13.6% (20)
1:3 Барселона
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
2:1 Эспаньол
2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
0:3 Барселона
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эспаньол
Барселона
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 