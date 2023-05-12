Тур: 34. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Де Бургос Рикардо
История личных встреч
Эспаньол
Барселона
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
40 матчей
10%
25%
65%
4 победы 10 ничьих 26 побед
Первый тайм
7.5%
47.5%
45%
3 победы 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.5%
35%
47.5%
7 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.59
0.57
Среднее время на гол
153
159
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
2.04
1.65
Среднее время на гол
44
54
Всего голов
57
41
Голов в среднем за матч
1.43
1.03
Тотал матчей
2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|14 (4)
|0.42
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.27
|Дардер Серхи
|5
|0.15
|Пуадо Хавьер
|5
|0.15
|Эспозито Эду
|2
|0.06
|Оливан Бриан
|1
|0.03
|Ласо Хосе
|1
|0.03
|Монтес Сесар
|1
|0.03
|Грагера Хосе
|1
|0.03
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Винисиус Соуза
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|19
|0.58
|Рафинья Диас
|7
|0.21
|Педри
|6
|0.18
|Дембеле Усман
|5
|0.15
|Фати Ансу
|4
|0.12
|Роберто Серхи
|4
|0.12
|Торрес Ферран
|4
|0.12
|Альба Жорди
|2
|0.06
|Де Йонг Френки
|2
|0.06
|Гави
|1
|0.03
|Кристенсен Андреас
|1
|0.03
|Кесси Франк
|1
|0.03
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|Депай Мемфис
|1
|0.03
|Гарсия Эрик
|1
|0.03
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Бускетс Серхио
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиль Оскар II
|12
|0
|Кабрера Леандро
|8
|2
|Винисиус Соуза
|8
|1
|Видаль Алеш
|7
|1
|Брайтвайт Мартин
|5
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Калеро Фернандо
|6
|0
|Эспозито Эду
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Монтес Сесар
|4
|0
|Пуадо Хавьер
|4
|0
|Рибаудо Нико
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Денис Суарес
|2
|0
|Грагера Хосе
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Фернандес Альваро III
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|9
|0
|Рафинья Диас
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Араухо Рональд
|5
|1
|Альба Жорди
|4
|1
|Торрес Ферран
|4
|1
|Хави Эрнандес
|5
|0
|Кесси Франк
|4
|0
|Дембеле Усман
|4
|0
|Бальде Алехандро
|4
|0
|Пике Херард
|2
|1
|Левандовски Роберт
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гарсия Эрик
|3
|0
|Фати Ансу
|3
|0
|Алонсо Маркос
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Де Йонг Френки
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Барселона
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
13
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
16
2
Эспаньол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Барселона
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)
Сухие победы
1
9
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
24
0
Волевые поражения
11
33
Эспаньол
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Барселона
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
4
14
Волевые победы
25
2
Волевые поражения
27
35
Голы по времени матча
Забито
21
28
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
5
24%
7
25%
61-75
6
29%
9
32%
76-90
Пропущено
23
8
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
3
38%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
1
13%
76-90
Забито
20
33
5 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 15
17 Не забивали 18
2
10%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
10%
13
39%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
8
40%
4
12%
61-75
5
25%
4
12%
76-90
Пропущено
32
2
14 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 2
2
6%
0
0%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
19%
1
50%
61-75
8
25%
1
50%
76-90
Забито
41
61
11 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 26
3 Не забивали 4
2
5%
6
10%
1-15
3
7%
9
15%
16-30
6
15%
15
25%
31-45
6
15%
7
11%
46-60
13
32%
11
18%
61-75
11
27%
13
21%
76-90
Пропущено
55
10
27 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 4
21 Пропускали первыми 4
26 Не пропускали 7
5
9%
3
30%
1-15
12
22%
2
20%
16-30
10
18%
1
10%
31-45
7
13%
1
10%
46-60
7
13%
1
10%
61-75
14
25%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0
Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1
Результаты матчей
Эспаньол
Барселона
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 38%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 55%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
1
14 раз 42%
4
6 раз 18%
2
5 раз 15%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
610
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
142
512
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
294
Больше Меньше
294
1122
1518
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 37
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогнозы на матч Эспаньол - Барселона
Исход игры
Эспаньол
5.8% (3)
Ничья
1.9% (1)
Барселона
92.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (29)
Меньше
38.3% (18)
Обе команды забьют
Да
55.32% (26)
Нет
44.68% (21)
Популярный счёт
1:2 Барселона
34.6% (18)
0:2 Барселона
23.1% (12)
0:1 Барселона
9.6% (5)
1:3 Барселона
7.7% (4)
0:3 Барселона
3.8% (2)
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