  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Эспаньол
 
Позже
Барселона
Прогнозы 52
Эспаньол 5.8% (3)
X 1.9% (1)
Барселона 92.3% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Барселона
5.65
5.60
1.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эспаньол
Барселона

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 2 ничьи 26 побед

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 18 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

40 матчей

10%
25%
65%
4 победы 10 ничьих 26 побед

Первый тайм

7.5%
47.5%
45%
3 победы 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.5%
35%
47.5%
7 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:2
П
2:0
П
0:4
СК
0:0
П
1:1
КК
2:0
КК
1:0
П
5:0
П
0:3
П
4:1
ТМК
0:1
П
5:0
КК
0:2
КК
4:1
П
0:0
П
0:2
П
5:1
СК
1:1
КК
0:0
П
0:1
П
1:0
П
0:2
П
4:0
П
4:0
П
1:1
ТМС
0:3
П
2:0
П
1:5
П
0:0
П
1:0
П
1:2
КК
3:2
КК
0:0
П
1:2
ПД
0:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.59
0.57

Среднее время на гол

153
159

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

2.04
1.65

Среднее время на гол

44
54

Всего голов

57
41

Голов в среднем за матч

1.43
1.03

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
27
Больше 68%
Меньше 33%
13
16
Больше 40%
Меньше 60%
24
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 14 (4) 0.42
Брайтвайт Мартин 9 0.27
Дардер Серхи 5 0.15
Пуадо Хавьер 5 0.15
Эспозито Эду 2 0.06
Оливан Бриан 1 0.03
Ласо Хосе 1 0.03
Монтес Сесар 1 0.03
Грагера Хосе 1 0.03
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Винисиус Соуза 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 19 0.58
Рафинья Диас 7 0.21
Педри 6 0.18
Дембеле Усман 5 0.15
Фати Ансу 4 0.12
Роберто Серхи 4 0.12
Торрес Ферран 4 0.12
Альба Жорди 2 0.06
Де Йонг Френки 2 0.06
Гави 1 0.03
Кристенсен Андреас 1 0.03
Кесси Франк 1 0.03
Алонсо Маркос 1 0.03
Депай Мемфис 1 0.03
Гарсия Эрик 1 0.03
Бальде Алехандро 0 0
Бускетс Серхио 0 0
Кунде Жюль 0 0
Араухо Рональд 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 12 0
Кабрера Леандро 8 2
Винисиус Соуза 8 1
Видаль Алеш 7 1
Брайтвайт Мартин 5 1
Оливан Бриан 6 0
Калеро Фернандо 6 0
Эспозито Эду 3 1
Серхи Гомес 1 2
Монтес Сесар 4 0
Пуадо Хавьер 4 0
Рибаудо Нико 4 0
Дардер Серхи 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Денис Суарес 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Лосано Поль 1 0
Фернандес Альваро III 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 9 0
Рафинья Диас 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Араухо Рональд 5 1
Альба Жорди 4 1
Торрес Ферран 4 1
Хави Эрнандес 5 0
Кесси Франк 4 0
Дембеле Усман 4 0
Бальде Алехандро 4 0
Пике Херард 2 1
Левандовски Роберт 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гарсия Эрик 3 0
Фати Ансу 3 0
Алонсо Маркос 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Де Йонг Френки 2 0
Педри 2 0
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Барселона
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
13

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

16
2
Эспаньол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Барселона
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
50% (8)
0% (0)

Сухие победы

1
9

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

24
0

Волевые поражения

11
33
Эспаньол
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Барселона
41.4%
58.6%
12 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
36% (12)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
48% (16)
24% (8)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

25
2

Волевые поражения

27
35

Голы по времени матча

Забито

21
28
6 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 19
0
0%
1
4%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
4
19%
2
7%
31-45
4
19%
4
14%
46-60
5
24%
7
25%
61-75
6
29%
9
32%
76-90

Пропущено

23
8
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
3
13%
3
38%
1-15
4
17%
2
25%
16-30
6
26%
1
13%
31-45
3
13%
1
13%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
1
13%
76-90

Забито

20
33
5 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 15
17 Не забивали 18
2
10%
5
15%
1-15
1
5%
4
12%
16-30
2
10%
13
39%
31-45
2
10%
3
9%
46-60
8
40%
4
12%
61-75
5
25%
4
12%
76-90

Пропущено

32
2
14 В 1-м тайме 0
18 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 0
15 Не пропускали 2
2
6%
0
0%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
6
19%
1
50%
61-75
8
25%
1
50%
76-90

Забито

41
61
11 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 31
11 Забивали первыми 26
3 Не забивали 4
2
5%
6
10%
1-15
3
7%
9
15%
16-30
6
15%
15
25%
31-45
6
15%
7
11%
46-60
13
32%
11
18%
61-75
11
27%
13
21%
76-90

Пропущено

55
10
27 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 4
21 Пропускали первыми 4
26 Не пропускали 7
5
9%
3
30%
1-15
12
22%
2
20%
16-30
10
18%
1
10%
31-45
7
13%
1
10%
46-60
7
13%
1
10%
61-75
14
25%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Эспаньол - Хетафе 1:0 Вильярреал - Эспаньол 4:2 Эспаньол - Кадис 0:0
Бетис - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:2 Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1
Барселона
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1

Результаты матчей

Эспаньол
Барселона

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
4:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 38%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
1
8 раз 50%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 55%
2
11 раз 33%
0
4 раза 12%
1
14 раз 42%
4
6 раз 18%
2
5 раз 15%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
6
10
1.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
4
0.5
Больше Меньше
29
4
11
22
1.5
15
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Атлетико М
 Заявка 33 21 6 6 60 - 26 69
3.
Реал Мадрид
 Заявка 33 21 5 7 69 - 32 68
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 33 18 7 8 43 - 29 61
5.
Вильярреал
 Заявка 33 16 6 11 47 - 34 54
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 33 13 8 12 52 - 46 47
8.
Атлетик Б
 Заявка 33 13 8 12 43 - 33 47
9.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
10.
Осасуна
 Заявка 33 12 8 13 29 - 35 44
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 33 11 8 14 32 - 37 41
13.
Сельта
 Заявка 33 10 9 14 38 - 46 39
14.
Альмерия
 Заявка 33 10 6 17 42 - 58 36
15.
Кадис
 Заявка 33 8 11 14 26 - 49 35
16.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
17.
Валенсия
 Заявка 33 9 7 17 36 - 40 34
18.
Хетафе
 Заявка 33 8 10 15 30 - 42 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 Заявка 33 3 7 23 25 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 11 4 1 40 - 14 37
3.
Атлетико М
 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Вильярреал
 Заявка 16 10 2 4 27 - 15 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 9 4 3 21 - 13 31
7.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
8.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
9.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
10.
Мальорка
 Заявка 16 7 5 4 17 - 12 26
11.
Осасуна
 Заявка 16 8 1 7 17 - 19 25
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 16 6 5 5 22 - 17 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 Заявка 16 2 4 10 15 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 Заявка 16 10 3 3 24 - 12 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 16 6 5 5 23 - 20 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
13.
Жирона
 Заявка 16 3 5 8 19 - 24 14
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 16 3 5 8 10 - 26 14
16.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
17.
Хетафе
 Заявка 16 2 5 9 12 - 24 11
18.
Валенсия
 Заявка 16 2 3 11 12 - 23 9
19.
Альмерия
 Заявка 16 1 4 11 16 - 36 7
20.
Эльче
 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.

    Главный судья: Де Бургос Рикардо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 29 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 52
    Эспаньол 5.8% (3)
    X 1.9% (1)
    Барселона 92.3% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Барселона
    5.65
    5.60
    1.71
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эспаньол - Барселона онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Эспаньол - Барселона

    Исход игры
    Эспаньол
    5.8% (3)
    Ничья
    1.9% (1)
    Барселона
    92.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.7% (29)
    Меньше
    38.3% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    55.32% (26)
    Нет
    44.68% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    34.6% (18)
    0:2 Барселона
    23.1% (12)
    0:1 Барселона
    9.6% (5)
    1:3 Барселона
    7.7% (4)
    0:3 Барселона
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эспаньол
    Барселона
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     