  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Вальядолид
 
Позже
Севилья
Прогнозы 122
Вальядолид 15.6% (19)
X 36.1% (44)
Севилья 48.4% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Севилья
2.62
3.66
3.22
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Масип
Хорди
39
Роза
Лукас
32
Торрес
Давид
5
Санчес
Хавьер
18
Эскудеро
Серхио
8
Мончу
Рамон
20
Онгла
Мартин
4
Перес
Кике
11
Плата
Гонсало
25
Ларин
Кайл
19
Кенеди
Роберт
1
Дмитрович
Марко
2
Монтьель
Гонсало
44
Баде
Луак
4
Рекик
Карим
3
Теллес
Алекс
18
Гуйе
Папе
10
Ракитич
Иван
17
Ламела
Эрик
21
Торрес
Оливер
24
Гомес
Алехандро
Папу
12
Мир
Рафа
Вальядолид
4-3-3
Севилья
4-2-3-1

История личных встреч

Вальядолид
Севилья

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
П
0:2
П
1:0
П
4:1
П
2:2
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
1:1
П
4:1
П
3:2
ПД
2:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
0.89

Среднее время на гол

80
101

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.47
1.06

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

61
85

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларин Кайл 7 (1) 0.21
Леон Серхио 6 (1) 0.18
Мончу Рамон 3 0.09
Роке Меса 2 0.06
Амалла Селим 2 0.06
Агуадо Альваро 1 0.03
Перес Кике 1 0.03
Плано Оскар 1 0.03
Санчес Иван 1 0.03
Эскудеро Серхио 1 0.03
Тухами Ануар 1 0.03
Санчес Хавьер 1 0.03
Хоакин Фернандес 1 0.03
Эль-Ямик Джавад 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Плата Гонсало 0 0
Луис Перез 0 0
Кенеди Роберт 0 0
Мачис Дарвин 0 0
Олаза Лукас 0 0
Роза Лукас 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 8 0.24
Ламела Эрик 4 0.12
Мир Рафа 4 0.12
Окампос Лукас 4 (3) 0.12
Акунья Маркос 3 0.09
Торрес Оливер 3 0.09
Гудель Неманья 3 0.09
Сусо Хесус 2 0.06
Хиль Бриан 2 0.06
Кармона Хосе Анхель 2 0.06
Гуйе Папе 1 0.03
Ракитич Иван 1 (1) 0.03
Рекик Карим 1 0.03
Салас Кике 1 0.03
Баде Луак 1 0.03
Ньянзу Танги 1 0.03
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Дольберг Каспер 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роке Меса 9 1
Санчес Хавьер 10 0
Мончу Рамон 9 0
Перес Кике 8 0
Онгла Мартин 5 1
Масип Хорди 4 0
Ларин Кайл 4 0
Хоакин Фернандес 4 0
Амалла Селим 2 1
Эскудеро Серхио 3 0
Плано Оскар 3 0
Олаза Лукас 3 0
Агуадо Альваро 3 0
Луис Перез 2 0
Кенеди Роберт 2 0
Фреснеда Иван 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 0 1
Леон Серхио 0 1
Эль-Ямик Джавад 0 1
Мачис Дарвин 1 0
Феддал Зу 1 0
Тухами Ануар 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Вайссман Шон 1 0
Хосе Рохо Мартин 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 10 2
Ламела Эрик 9 1
Монтьель Гонсало 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Гудель Неманья 8 0
Гуйе Папе 4 2
Окампос Лукас 7 0
Хордан Хоан 7 0
Кармона Хосе Анхель 5 1
Иско Аларкон 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Хиль Бриан 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
10
Вальядолид
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Севилья
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
0% (0)
63% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

31
12

Волевые поражения

8
21
Вальядолид
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Севилья
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)

Сухие победы

12
8

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

34
14

Волевые поражения

15
31

Голы по времени матча

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
0
0%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
6
32%
2
11%
61-75
5
26%
2
11%
76-90

Пропущено

20
25
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
2
10%
5
20%
61-75
9
45%
7
28%
76-90

Забито

12
25
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
3
25%
1
4%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
3
25%
8
32%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
8
32%
76-90

Пропущено

36
21
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
2
6%
2
10%
1-15
11
31%
5
24%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
3
8%
4
19%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
10
28%
5
24%
76-90

Забито

31
44
15 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
3
10%
5
11%
1-15
5
16%
7
16%
16-30
7
23%
11
25%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
7
23%
6
14%
61-75
7
23%
10
23%
76-90

Пропущено

56
46
24 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
2
4%
4
9%
1-15
14
25%
7
15%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
7
13%
10
22%
46-60
6
11%
7
15%
61-75
19
34%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2
Севилья
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1
Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0

Результаты матчей

Вальядолид
Севилья

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
4
5
11
1.5
8
9
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
14
2
2
15
1.5
3
13
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
27
6
7
26
1.5
11
22
3
30
2.5
3
30
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 34 21 6 7 60 - 27 69
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 34 17 6 11 52 - 35 57
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
15.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
16.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
17.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 1:0 Заявка 34 4 7 23 26 - 64 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 1:0 Заявка 17 3 4 10 16 - 27 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 0:1 Заявка 17 10 3 4 24 - 13 33
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 1:0 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Ортис Мигель

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 122
    Вальядолид 15.6% (19)
    X 36.1% (44)
    Севилья 48.4% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Севилья
    2.62
    3.66
    3.22
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вальядолид - Севилья онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид - Севилья

    Исход игры
    Вальядолид
    15.6% (19)
    Ничья
    36.1% (44)
    Севилья
    48.4% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    73.5% (86)
    Нет
    26.5% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (39)
    1:2 Севилья
    27.9% (34)
    0:1 Севилья
    13.9% (17)
    2:1 Вальядолид
    7.4% (9)
    1:0 Вальядолид
    6.6% (8)
    0:2 Севилья
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вальядолид
    Севилья
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     