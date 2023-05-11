Тур: 34. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Ортис Мигель
Позже
История личных встреч
Вальядолид
Севилья
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
0.89
Среднее время на гол
80
101
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.47
1.06
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
61
85
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларин Кайл
|7 (1)
|0.21
|Леон Серхио
|6 (1)
|0.18
|Мончу Рамон
|3
|0.09
|Роке Меса
|2
|0.06
|Амалла Селим
|2
|0.06
|Агуадо Альваро
|1
|0.03
|Перес Кике
|1
|0.03
|Плано Оскар
|1
|0.03
|Санчес Иван
|1
|0.03
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|Тухами Ануар
|1
|0.03
|Санчес Хавьер
|1
|0.03
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|0
|0
|Луис Перез
|0
|0
|Кенеди Роберт
|0
|0
|Мачис Дарвин
|0
|0
|Олаза Лукас
|0
|0
|Роза Лукас
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|8
|0.24
|Ламела Эрик
|4
|0.12
|Мир Рафа
|4
|0.12
|Окампос Лукас
|4 (3)
|0.12
|Акунья Маркос
|3
|0.09
|Торрес Оливер
|3
|0.09
|Гудель Неманья
|3
|0.09
|Сусо Хесус
|2
|0.06
|Хиль Бриан
|2
|0.06
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.06
|Гуйе Папе
|1
|0.03
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.03
|Рекик Карим
|1
|0.03
|Салас Кике
|1
|0.03
|Баде Луак
|1
|0.03
|Ньянзу Танги
|1
|0.03
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роке Меса
|9
|1
|Санчес Хавьер
|10
|0
|Мончу Рамон
|9
|0
|Перес Кике
|8
|0
|Онгла Мартин
|5
|1
|Масип Хорди
|4
|0
|Ларин Кайл
|4
|0
|Хоакин Фернандес
|4
|0
|Амалла Селим
|2
|1
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|Плано Оскар
|3
|0
|Олаза Лукас
|3
|0
|Агуадо Альваро
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Кенеди Роберт
|2
|0
|Фреснеда Иван
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|0
|1
|Леон Серхио
|0
|1
|Эль-Ямик Джавад
|0
|1
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Феддал Зу
|1
|0
|Тухами Ануар
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Вайссман Шон
|1
|0
|Хосе Рохо Мартин
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|10
|2
|Ламела Эрик
|9
|1
|Монтьель Гонсало
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Гудель Неманья
|8
|0
|Гуйе Папе
|4
|2
|Окампос Лукас
|7
|0
|Хордан Хоан
|7
|0
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Иско Аларкон
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Хиль Бриан
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Севилья
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
10
Вальядолид
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Севилья
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
0% (0)
63% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
31
12
Волевые поражения
8
21
Вальядолид
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (12)
48% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Севилья
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Сухие победы
12
8
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
34
14
Волевые поражения
15
31
Голы по времени матча
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 19
0
0%
4
21%
1-15
3
16%
3
16%
16-30
4
21%
3
16%
31-45
1
5%
5
26%
46-60
6
32%
2
11%
61-75
5
26%
2
11%
76-90
Пропущено
20
25
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
4
20%
6
24%
46-60
2
10%
5
20%
61-75
9
45%
7
28%
76-90
Забито
12
25
8 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 20
3
25%
1
4%
1-15
2
17%
4
16%
16-30
3
25%
8
32%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
2
17%
8
32%
76-90
Пропущено
36
21
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
2
6%
2
10%
1-15
11
31%
5
24%
16-30
6
17%
3
14%
31-45
3
8%
4
19%
46-60
4
11%
2
10%
61-75
10
28%
5
24%
76-90
Забито
31
44
15 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 18
14 Не забивали 6
3
10%
5
11%
1-15
5
16%
7
16%
16-30
7
23%
11
25%
31-45
2
6%
5
11%
46-60
7
23%
6
14%
61-75
7
23%
10
23%
76-90
Пропущено
56
46
24 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 25
2
4%
4
9%
1-15
14
25%
7
15%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
7
13%
10
22%
46-60
6
11%
7
15%
61-75
19
34%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Райо Вальекано - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Валенсия - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Жирона 1:0
Вильярреал - Вальядолид 1:2 Вальядолид - Мальорка 3:3 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Эльче - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1 Сельта - Вальядолид 3:0 Бетис - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Осасуна 0:0 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Валенсия 1:0 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Райо Вальекано 0:1 Мальорка - Вальядолид 1:0 Алавес - Вальядолид 1:0 Вальядолид - Реал Мадрид 0:2
Севилья
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0
Результаты матчей
Вальядолид
Севилья
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
3:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
11 раз 69%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:1
6 раз 18%
3:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 42%
1
12 раз 36%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
8 раз 24%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
134
511
89
214
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
142
215
313
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1914
Больше Меньше
276
726
1122
330
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 37
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогнозы на матч Вальядолид - Севилья
Исход игры
Вальядолид
14.6% (7)
Ничья
25% (12)
Севилья
60.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (26)
Меньше
44.68% (21)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:2 Севилья
43.8% (21)
1:1 Ничья
20.8% (10)
1:0 Вальядолид
8.3% (4)
0:1 Севилья
8.3% (4)
2:1 Вальядолид
6.3% (3)
0:2 Севилья
4.2% (2)
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