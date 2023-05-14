Тур: 34. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Муньис Алехандро
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
26
Нванкво
Джон
16
Фидель
Чавес
18
Нтекья
Ранди
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
11 Моренте ТетеЗащитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
-
18 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Доэрти МэттЗащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эльче
Атлетико М
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.2
0.17
Среднее время на гол
450
540
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
110
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.18
|Бое Лукас
|4
|0.12
|Понсе Эсекель
|4
|0.12
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.06
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|13
|0.38
|Мората Альваро
|13
|0.38
|Корреа Анхель
|6
|0.18
|Карраско Янник
|5 (1)
|0.15
|Фелиш Жоау
|3
|0.09
|Молина Науэль
|3
|0.09
|Эрмосо Марио
|3
|0.09
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Хименес Хосе
|2
|0.06
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Роко Энсо
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Фидель Чавес
|4
|0
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|7
|1
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Хименес Хосе
|8
|0
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|4
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Карраско Янник
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Атлетико М
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
10
4
Эльче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Атлетико М
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
5
Волевые поражения
6
35
Эльче
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Атлетико М
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
33
10
Волевые поражения
16
39
Голы по времени матча
Забито
17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
5
29%
29%
2
9%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
1
6%
5
23%
76-90
Пропущено
25
14
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
4
16%
1
7%
1-15
7
28%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
3
12%
7
50%
76-90
Забито
10
36
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
1
10%
4
11%
1-15
1
10%
8
22%
16-30
2
20%
3
8%
31-45
0
0%
9
25%
46-60
2
20%
6
17%
61-75
4
40%
6
17%
76-90
Пропущено
37
14
20 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
5%
0
0%
1-15
5
14%
3
21%
16-30
13
35%
2
14%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
4
11%
5
36%
61-75
7
19%
4
29%
76-90
Забито
27
58
14 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 25
15 Не забивали 4
6
22%
6
10%
1-15
3
11%
14
24%
16-30
5
19%
4
7%
31-45
4
15%
13
22%
46-60
4
15%
10
17%
61-75
5
19%
11
19%
76-90
Пропущено
62
28
33 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 8
31 Не пропускали 20
6
10%
1
4%
1-15
12
19%
4
14%
16-30
15
24%
5
18%
31-45
8
13%
1
4%
46-60
11
18%
6
21%
61-75
10
16%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2
Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1
Результаты матчей
Эльче
Атлетико М
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эльче
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
152
313
98
214
611
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
142
215
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1716
Больше Меньше
294
528
1518
231
825
132
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|70 - 32
|71
|3.
|0:0 Заявка
|34
|21
|7
|6
|60 - 26
|70
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|45 - 31
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|6
|11
|52 - 35
|57
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 48
|48
|8.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|44 - 38
|47
|9.
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|32 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|8
|14
|33 - 37
|44
|13.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 48
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|38 - 41
|37
|15.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|43 - 61
|36
|16.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|26 - 50
|35
|17.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|18.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|30 - 43
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|0:0 Заявка
|34
|3
|8
|23
|25 - 64
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|41 - 14
|40
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|32 - 16
|35
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|6.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|23 - 15
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|18 - 12
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|9.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|10.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|11.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|20 - 20
|28
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 19
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|0:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 12
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 25
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|21 - 26
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 27
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 25
|11
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|17 - 39
|7
|20.
|0:0 Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
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|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Кадис
|Алехо Иван
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эльче 0:0 Атлетико М
Исход игры
Эльче
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
Атлетико М
97.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
37.07% (43)
Меньше
62.93% (73)
Обе команды забьют
Да
26.72% (31)
Нет
73.28% (85)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
48.4% (59)
1:2 Атлетико М
17.2% (21)
0:1 Атлетико М
10.7% (13)
0:3 Атлетико М
9.8% (12)
1:3 Атлетико М
4.9% (6)
1:4 Атлетико М
2.5% (3)
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