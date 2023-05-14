Первый тайм

14' "Эльче" забрал мяч под свой контроль, однако игра проходит в центральной зоне без продвижения вперёд. "Атлетико" не особо прессингует, позволяя сопернику без сложностей заходить на половину поля.

12' Ещё один фол фиксирует главный судья матча. Моренте в центральной части поля толкнул Кансеко в момент борьбы за нейтральный мяч.

11' Клерк нарушает правила на чужой половине поля. Игрок пытался совершить отбор у Родриго, находясь на углу поля, но перестарался.

9' Де Пауль хорошо приложился по мячу выполнив удар с линии штрафной, мяч полетел немного неточно.

8' Хорошую атаку провели гости, Мората нанёс удар головой после подачи Родриго, мяч полетел в дальний угол ворот, голкипер с большим трудом отбил мяч на угловой.

6' "Атлетико" отводит игру от своих ворот, завладев преимуществом по контролю мяча. Гости не форсируют события, предпочитая надёжные передачи.