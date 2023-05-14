  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Эльче
0:0
Первый тайм: 12'
Атлетико М
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 122
Эльче 0.8% (1)
X 1.6% (2)
Атлетико М 97.5% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Атлетико М
9.07
7.85
1.46
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
2
Бланко
Лаутаро
26
Нванкво
Джон
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
18
Нтекья
Ранди
9
Бое
Лукас
1
Грбич
Иво
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
11
Лемар
Тома
21
Карраско
Янник
19
Мората
Альваро
8
Гризманн
Антуан
Эльче
3-4-1-2
Атлетико М
3-5-2

История личных встреч

Эльче
Атлетико М

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:1
КК
3:0
КК
1:1
П
3:0
П
0:2
П
2:0
П
0:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.2
0.17

Среднее время на гол

450
540

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.6

Среднее время на гол

38
56

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
110

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.18
Бое Лукас 4 0.12
Понсе Эсекель 4 0.12
Моренте Тете 3 0.09
Фидель Чавес 2 (1) 0.06
Гумбау Херард 1 0.03
Фернандес Хосан 1 0.03
Кольядо Алекс 1 0.03
Лирола Поль 1 0.03
Верду Гонсало 1 0.03
Кармона Хосе Анхель 1 0.03
Бланко Лаутаро 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Фернандес Николас 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 13 0.38
Мората Альваро 13 0.38
Корреа Анхель 6 0.18
Карраско Янник 5 (1) 0.15
Фелиш Жоау 3 0.09
Молина Науэль 3 0.09
Эрмосо Марио 3 0.09
Де Пауль Родриго 2 0.06
Хименес Хосе 2 0.06
Лемар Тома 1 0.03
Льоренте Маркос 1 0.03
Ньигес Сауль 1 0.03
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Кунья Матеус 0 0
Ривас Пабло Барриос 0 0

Карточки

Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 7 1
Роко Энсо 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Милья Пере 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Кармона Хосе Анхель 4 1
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Фидель Чавес 4 0
Клерк Карлос 4 0
Моренте Тете 4 0
Понсе Эсекель 2 1
Кина Домингуш 2 1
Нванкво Джон 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Молина Науэль 7 1
Ньигес Сауль 8 0
Хименес Хосе 8 0
Савич Стефан 4 2
Эрмосо Марио 4 2
Кондогбия Жоффрей 5 0
Льоренте Маркос 5 0
Фелиш Жоау 5 0
Коке Хорхе 4 0
Мората Альваро 4 0
Де Пауль Родриго 4 0
Мандава Рейнилду 4 0
Диего Симеоне 4 0
Корреа Анхель 2 1
Регилон Серхио 2 1
Ривас Пабло Барриос 3 0
Витсель Аксель 2 0
Гризманн Антуан 2 0
Грбич Иво 2 0
Карраско Янник 2 0
Кунья Матеус 2 0
Депай Мемфис 1 0
Облак Ян 1 0
Лемар Тома 1 0

Результаты матчей

Эльче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Атлетико М
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

10
4
Эльче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Атлетико М
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

32
5

Волевые поражения

6
35
Эльче
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Атлетико М
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

33
10

Волевые поражения

16
39

Голы по времени матча

Забито

17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
5
29%
29%
2
9%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
1
6%
5
23%
76-90

Пропущено

25
14
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
4
16%
1
7%
1-15
7
28%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
3
12%
7
50%
76-90

Забито

10
36
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
1
10%
4
11%
1-15
1
10%
8
22%
16-30
2
20%
3
8%
31-45
0
0%
9
25%
46-60
2
20%
6
17%
61-75
4
40%
6
17%
76-90

Пропущено

37
14
20 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
5%
0
0%
1-15
5
14%
3
21%
16-30
13
35%
2
14%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
4
11%
5
36%
61-75
7
19%
4
29%
76-90

Забито

27
58
14 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 25
15 Не забивали 4
6
22%
6
10%
1-15
3
11%
14
24%
16-30
5
19%
4
7%
31-45
4
15%
13
22%
46-60
4
15%
10
17%
61-75
5
19%
11
19%
76-90

Пропущено

62
28
33 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 8
31 Не пропускали 20
6
10%
1
4%
1-15
12
19%
4
14%
16-30
15
24%
5
18%
31-45
8
13%
1
4%
46-60
11
18%
6
21%
61-75
10
16%
11
39%
76-90

Результаты последних матчей

Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2
Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1

Результаты матчей

Эльче
Атлетико М

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эльче
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
2
3
13
1.5
9
8
2
14
2.5
6
11
1
15
3.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
14
2
2
15
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
16
0.5
Больше Меньше
29
4
5
28
1.5
15
18
2
31
2.5
8
25
1
32
3.5
4
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 33 26 4 3 60 - 11 82
2.
Реал Мадрид
 Заявка 34 22 5 7 70 - 32 71
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 34 21 7 6 60 - 26 70
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 34 18 8 8 45 - 31 62
5.
Вильярреал
 Заявка 34 17 6 11 52 - 35 57
6.
Бетис
 Заявка 33 15 7 11 40 - 37 52
7.
Жирона
 Заявка 34 13 9 12 54 - 48 48
8.
Атлетик Б
 Заявка 34 13 8 13 44 - 38 47
9.
Осасуна
 Заявка 34 13 8 13 32 - 36 47
10.
Райо Вальекано
 Заявка 33 12 10 11 40 - 42 46
11.
Севилья
 Заявка 33 12 8 13 41 - 49 44
12.
Мальорка
 Заявка 34 12 8 14 33 - 37 44
13.
Сельта
 Заявка 34 10 9 15 39 - 48 39
14.
Валенсия
 Заявка 34 10 7 17 38 - 41 37
15.
Альмерия
 Заявка 34 10 6 18 43 - 61 36
16.
Кадис
 Заявка 34 8 11 15 26 - 50 35
17.
Вальядолид
 Заявка 33 10 5 18 30 - 57 35
18.
Хетафе
 Заявка 34 8 10 16 30 - 43 34
19.
Эспаньол
 Заявка 33 7 10 16 40 - 56 31
20.
Эльче
 0:0 Заявка 34 3 8 23 25 - 64 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 17 14 3 0 33 - 2 45
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 12 4 1 41 - 14 40
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 17 11 3 3 36 - 14 36
4.
Вильярреал
 Заявка 17 11 2 4 32 - 16 35
5.
Жирона
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 5 3 23 - 15 32
7.
Мальорка
 Заявка 17 8 5 4 18 - 12 29
8.
Райо Вальекано
 Заявка 17 8 5 4 25 - 19 29
9.
Альмерия
 Заявка 17 9 2 6 26 - 22 29
10.
Бетис
 Заявка 16 8 4 4 22 - 15 28
11.
Осасуна
 Заявка 17 9 1 7 20 - 20 28
12.
Севилья
 Заявка 17 7 4 6 23 - 23 25
13.
Валенсия
 Заявка 17 7 4 6 24 - 17 25
14.
Атлетик Б
 Заявка 17 7 3 7 20 - 13 24
15.
Вальядолид
 Заявка 16 7 3 6 18 - 21 24
16.
Хетафе
 Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
17.
Сельта
 Заявка 17 6 5 6 23 - 19 23
18.
Кадис
 Заявка 17 5 6 6 16 - 23 21
19.
Эспаньол
 Заявка 16 4 5 7 19 - 25 17
20.
Эльче
 0:0 Заявка 17 2 5 10 15 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 16 12 1 3 27 - 9 37
2.
Атлетико М
 0:0 Заявка 17 10 4 3 24 - 12 34
3.
Реал Мадрид
 Заявка 17 10 1 6 29 - 18 31
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 9 3 5 22 - 16 30
5.
Бетис
 Заявка 17 7 3 7 18 - 22 24
6.
Атлетик Б
 Заявка 17 6 5 6 24 - 25 23
7.
Вильярреал
 Заявка 17 6 4 7 20 - 19 22
8.
Осасуна
 Заявка 17 4 7 6 12 - 16 19
9.
Севилья
 Заявка 16 5 4 7 18 - 26 19
10.
Райо Вальекано
 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
11.
Сельта
 Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
12.
Жирона
 Заявка 17 3 6 8 21 - 26 15
13.
Мальорка
 Заявка 17 4 3 10 15 - 25 15
14.
Эспаньол
 Заявка 17 3 5 9 21 - 31 14
15.
Кадис
 Заявка 17 3 5 9 10 - 27 14
16.
Валенсия
 Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17.
Вальядолид
 Заявка 17 3 2 12 12 - 36 11
18.
Хетафе
 Заявка 17 2 5 10 12 - 25 11
19.
Альмерия
 Заявка 17 1 4 12 17 - 39 7
20.
Эльче
 0:0 Заявка 17 1 3 13 10 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 19 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 17 (3)
Хетафе Унал Энес 14 (3)
Эспаньол Хоселу Санмартин 14 (2)
Атлетико М Гризманн Антуан 13 (12)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Акунья Маркос 2 10
Мальорка Раильо Антонио 1 11
Кадис Алехо Иван 1 11
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 11
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    "Эльче" забрал мяч под свой контроль, однако игра проходит в центральной зоне без продвижения вперёд. "Атлетико" не особо прессингует, позволяя сопернику без сложностей заходить на половину поля.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ещё один фол фиксирует главный судья матча. Моренте в центральной части поля толкнул Кансеко в момент борьбы за нейтральный мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Клерк нарушает правила на чужой половине поля. Игрок пытался совершить отбор у Родриго, находясь на углу поля, но перестарался.
  • 9'
    Де Пауль хорошо приложился по мячу выполнив удар с линии штрафной, мяч полетел немного неточно.
  • Опасный момент
    8'
    Хорошую атаку провели гости, Мората нанёс удар головой после подачи Родриго, мяч полетел в дальний угол ворот, голкипер с большим трудом отбил мяч на угловой.
  • 6'
    "Атлетико" отводит игру от своих ворот, завладев преимуществом по контролю мяча. Гости не форсируют события, предпочитая надёжные передачи.
  • 5'
    Хозяева хорошо смотрятся и уже несколько раз выбегали к чужим воротам с мячом. Очередной удар в сторону ворот исполнял - Бланко. Голкипер всё контролировал.
  • 3'
    Моренте отправил мяч с угла поля в центральную часть штрафной, где хорошо поборолся Гумбау, пробив выше ворот.
  • Угловой
    2'
    Хозяева сегодня играют в белых цветах, а гостям достался комплект чёрного цвета. "Эльче" заработал угловой стандарт на правом фланге поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, игра началась!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 48.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Эльче 0:0 Атлетико М онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эльче 0:0 Атлетико М

Исход игры
Эльче
0.8% (1)
Ничья
1.6% (2)
Атлетико М
97.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
37.07% (43)
Меньше
62.93% (73)
Обе команды забьют
Да
26.72% (31)
Нет
73.28% (85)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
48.4% (59)
1:2 Атлетико М
17.2% (21)
0:1 Атлетико М
10.7% (13)
0:3 Атлетико М
9.8% (12)
1:3 Атлетико М
4.9% (6)
1:4 Атлетико М
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Эльче
Атлетико М
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 