Тур: 34. Стадион: Мартинес Валеро. Главный судья: Муньис Алехандро
Позже
История личных встреч
Эльче
Атлетико М
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.2
0.17
Среднее время на гол
450
540
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.6
Среднее время на гол
38
56
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
110
Бомбардиры внутри турнира
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.18
|Бое Лукас
|4
|0.12
|Понсе Эсекель
|4
|0.12
|Моренте Тете
|3
|0.09
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.06
|Гумбау Херард
|1
|0.03
|Фернандес Хосан
|1
|0.03
|Кольядо Алекс
|1
|0.03
|Лирола Поль
|1
|0.03
|Верду Гонсало
|1
|0.03
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.03
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Маскарель Омар
|0
|0
|Фернандес Николас
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гризманн Антуан
|13
|0.39
|Мората Альваро
|13
|0.39
|Корреа Анхель
|6
|0.18
|Карраско Янник
|5 (1)
|0.15
|Фелиш Жоау
|3
|0.09
|Молина Науэль
|3
|0.09
|Эрмосо Марио
|3
|0.09
|Де Пауль Родриго
|2
|0.06
|Хименес Хосе
|2
|0.06
|Лемар Тома
|1
|0.03
|Льоренте Маркос
|1
|0.03
|Ньигес Сауль
|1
|0.03
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Ривас Пабло Барриос
|0
|0
Карточки
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|7
|1
|Роко Энсо
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Милья Пере
|6
|0
|Паласиос Элибельтон
|6
|0
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Фидель Чавес
|4
|0
|Клерк Карлос
|4
|0
|Моренте Тете
|4
|0
|Понсе Эсекель
|2
|1
|Кина Домингуш
|2
|1
|Нванкво Джон
|2
|1
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Молина Науэль
|7
|1
|Ньигес Сауль
|8
|0
|Хименес Хосе
|8
|0
|Савич Стефан
|4
|2
|Эрмосо Марио
|4
|2
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|Льоренте Маркос
|5
|0
|Фелиш Жоау
|5
|0
|Коке Хорхе
|4
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Де Пауль Родриго
|4
|0
|Мандава Рейнилду
|4
|0
|Диего Симеоне
|4
|0
|Корреа Анхель
|2
|1
|Регилон Серхио
|2
|1
|Ривас Пабло Барриос
|3
|0
|Витсель Аксель
|2
|0
|Гризманн Антуан
|2
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Карраско Янник
|2
|0
|Кунья Матеус
|2
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Лемар Тома
|1
|0
Результаты матчей
Эльче
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Атлетико М
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
10
4
Эльче
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Атлетико М
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
32
5
Волевые поражения
6
35
Эльче
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (14)
30% (10)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Атлетико М
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
33% (11)
33% (11)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
33
10
Волевые поражения
16
39
Голы по времени матча
Забито
17
22
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 13
23 Не забивали 19
5
29%
29%
2
9%
1-15
2
12%
6
27%
16-30
3
18%
1
5%
31-45
4
24%
4
18%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
1
6%
5
23%
76-90
Пропущено
25
14
13 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
4
16%
1
7%
1-15
7
28%
1
7%
16-30
2
8%
3
21%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
7
28%
1
7%
61-75
3
12%
7
50%
76-90
Забито
10
36
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 12
25 Не забивали 18
1
10%
4
11%
1-15
1
10%
8
22%
16-30
2
20%
3
8%
31-45
0
0%
9
25%
46-60
2
20%
6
17%
61-75
4
40%
6
17%
76-90
Пропущено
37
14
20 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 11
2
5%
0
0%
1-15
5
14%
3
21%
16-30
13
35%
2
14%
31-45
6
16%
0
0%
46-60
4
11%
5
36%
61-75
7
19%
4
29%
76-90
Забито
27
58
14 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 25
15 Не забивали 4
6
22%
6
10%
1-15
3
11%
14
24%
16-30
5
19%
4
7%
31-45
4
15%
13
22%
46-60
4
15%
10
17%
61-75
5
19%
11
19%
76-90
Пропущено
62
28
33 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 8
31 Не пропускали 20
6
10%
1
4%
1-15
12
19%
4
14%
16-30
15
24%
5
18%
31-45
8
13%
1
4%
46-60
11
18%
6
21%
61-75
10
16%
11
39%
76-90
Результаты последних матчей
Эльче
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Альмерия - Эльче 2:1 Эльче - Райо Вальекано 4:0 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Валенсия 0:2
Жирона - Эльче 2:0 Осасуна - Эльче 2:1 Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1 Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0
Атлетико М
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Атлетико М - Кадис 5:1 Вальядолид - Атлетико М 2:5 Атлетико М - Мальорка 3:1 Барселона - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Альмерия 2:1 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Бетис 1:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Жирона - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Севилья 6:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетико М - Вальядолид 3:0 Леванте - Атлетико М 0:2 Альмерия - Атлетико М 1:1
Результаты матчей
Эльче
Атлетико М
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
16 раз 48%
1
12 раз 36%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
14 раз 42%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эльче
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
152
313
98
214
611
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
142
215
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1716
Больше Меньше
294
528
1518
231
825
132
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|60 - 11
|82
|2.
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|60 - 26
|69
|3.
|Заявка
|33
|21
|5
|7
|69 - 32
|68
|4.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|43 - 29
|61
|5.
|Заявка
|33
|16
|6
|11
|47 - 34
|54
|6.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|40 - 37
|52
|7.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|52 - 46
|47
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|43 - 33
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|40 - 42
|46
|10.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 35
|44
|11.
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|41 - 49
|44
|12.
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|32 - 37
|41
|13.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 46
|39
|14.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|42 - 58
|36
|15.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|26 - 49
|35
|16.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|30 - 57
|35
|17.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 40
|34
|18.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|30 - 42
|34
|19.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|40 - 56
|31
|20.
|Заявка
|33
|3
|7
|23
|25 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|33 - 2
|45
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|40 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|27 - 15
|32
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|21 - 13
|31
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 19
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 22
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|10.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|11.
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|17 - 19
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 23
|25
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 17
|25
|14.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 13
|24
|15.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 21
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|17.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 17
|23
|18.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 23
|21
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 25
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|27 - 9
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|24 - 12
|33
|3.
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|29 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|22 - 16
|30
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|18 - 22
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 19
|22
|8.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|12 - 16
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 26
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|11.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|12.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 25
|15
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|19 - 24
|14
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|21 - 31
|14
|15.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 26
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|12 - 36
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|12 - 23
|9
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|16 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|10 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|19 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|17 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|14 (3)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|14 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|13 (12)
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 10
|Мальорка
|Раильо Антонио
|1 11
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 11
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
Прогнозы на матч Эльче - Атлетико М
Исход игры
Эльче
2% (1)
Ничья
2% (1)
Атлетико М
95.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
44.68% (21)
Меньше
55.32% (26)
Обе команды забьют
Да
34.04% (16)
Нет
65.96% (31)
Популярный счёт
0:2 Атлетико М
42.9% (21)
1:2 Атлетико М
26.5% (13)
0:3 Атлетико М
10.2% (5)
0:1 Атлетико М
8.2% (4)
1:3 Атлетико М
4.1% (2)
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