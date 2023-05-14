  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Риу Аве
0:1
Второй тайм: 76'
Витория Гимарайнш
0'
0:1
55' Гол
Хэндель Томаш

Ход матча

46'
 
Гашпар Бруну
Мигель Магальяеш
55'
0:1
Хэндель Томаш
(Вильянуэва Микель)
60'
Эрнани Жорже
Баэса Мигель
 
66'
 
Силва Даниэл
Хэндель Томаш
66'
 
Сафира Алиссон
Жота Серран
72'
Savio Alves
Патрик II
 
Прогнозы 117
Риу Аве 33.3% (39)
X 48.7% (57)
Витория Гимарайнш 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Витория Гимарайнш
3.30
5.10
2.47
Все Коэффициенты
1
Маграо
Жерсон
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
93
Витор
Пауло
22
Боатенг
Эммануль
II
9
Руиз
Леонардо
15
Баэса
Мигель
14
Варела
Бруну
83
Тункара
Мамаду
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
72
Afonso
Freitas
11
Жота
Серран
17
Силва
Андре
III
90
Джонстон
Майкл
Риу Аве
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Витория Гимарайнш

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

33 матча

33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.1%
54.5%
33.4%
4 победы 18 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМС
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
2:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.19
1.47

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.22
Боатенг Эммануль II 5 0.16
Fabio Ronaldo 3 0.09
Коштинья 3 0.09
Руиз Леонардо 3 0.09
Эрнани Жорже 2 0.06
Родригеш Гонсалу 2 0.06
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Монтейру Андре 0 0
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Miguel Nobrega 0 0
Баэса Мигель 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 6 0.19
Сафира Алиссон 5 0.16
Силва Тьягу 5 (4) 0.16
Nelson Da Luz 3 0.09
Силва Андерсон 3 0.09
Jota Silva 2 0.06
Джонстон Майкл 1 0.03
Afonso Freitas 1 0.03
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.03
Амаро Андре 1 0.03
Андре Андре 1 0.03
Вильянуэва Микель 1 0.03
Жанвье Николя 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Са Элдер 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 6 1
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Патрик II 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Бамба 13 1
Силва Тьягу 11 2
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 9 0
Afonso Freitas 5 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Варела Бруну 4 0
Мигель Магальяеш 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Даниэл 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Nelson Da Luz 3 0
Силва Андре III 3 0
Ze Ferreira 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Жота Серран 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Витория Гимарайнш
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
8
Риу Аве
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Витория Гимарайнш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

11
17
Риу Аве
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Витория Гимарайнш
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
52% (16)
35% (11)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
3
18%
2
13%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
6
26%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
2
20%
7
30%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
6
35%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

26
12
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
15%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
27%
2
17%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
8
31%
5
42%
76-90

Забито

34
33
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 11
4
12%
2
6%
1-15
3
9%
9
27%
16-30
9
26%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
9
26%
6
18%
61-75
6
18%
5
15%
76-90

Пропущено

36
35
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
5
14%
3
9%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
9
25%
8
23%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
10
28%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0

Результаты матчей

Риу Аве
Витория Гимарайнш

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
3
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
5
11
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
4
7
9
1.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
20
11
11
20
1.5
8
23
1
30
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 0:1 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
3.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 0:1 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Витория Гимарайнш
 1:0 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
9.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 0:1 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • 46'
    Мигель Магальяеш уходит с поля. Гашпар Бруну выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 43.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 117
Риу Аве 33.3% (39)
X 48.7% (57)
Витория Гимарайнш 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Витория Гимарайнш
3.30
5.10
2.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш

Исход игры
Риу Аве
33.3% (39)
Ничья
48.7% (57)
Витория Гимарайнш
17.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
21.55% (25)
Меньше
78.45% (91)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (51)
1:0 Риу Аве
20.5% (24)
2:1 Риу Аве
10.3% (12)
1:2 Витория Гимарайнш
10.3% (12)
0:1 Витория Гимарайнш
6.8% (8)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Риу Аве
Витория Гимарайнш
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 