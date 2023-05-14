Тур: 32. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве.
0:1
Второй тайм: 76'
Ход матча
55'
72'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
93
Витор
Пауло
15
Баэса
Мигель
14
Варела
Бруну
13
Амаро
Андре
10
Силва
Тьягу
11
Жота
Серран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Витор ПаулоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Баэса МигельНападающий
- Запасные игроки
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
-
16 Savio Alves
-
-
81 Karse
-
Главный тренер: Luis Freire
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
-
13 Амаро АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Жота СерранНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Индио МатеусПолузащитник
-
76 Гашпар БрунуПолузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Ze Ferreira
-
Главный тренер: Joao Aroso
История личных встреч
Риу Аве
Витория Гимарайнш
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
33 матча
33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.1%
54.5%
33.4%
4 победы 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.06
0.88
Среднее время на гол
85
102
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.19
1.47
Среднее время на гол
75
61
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.12
1.18
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
80
76
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.22
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.16
|Fabio Ronaldo
|3
|0.09
|Коштинья
|3
|0.09
|Руиз Леонардо
|3
|0.09
|Эрнани Жорже
|2
|0.06
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.06
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Витор Пауло
|1
|0.03
|Joao Graca
|1
|0.03
|Сантос Адерлан
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Монтейру Андре
|0
|0
|Гомеш Витор
|0
|0
|Самарис Андреас
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Miguel Nobrega
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андре III
|6
|0.19
|Сафира Алиссон
|5
|0.16
|Силва Тьягу
|5 (4)
|0.16
|Nelson Da Luz
|3
|0.09
|Силва Андерсон
|3
|0.09
|Jota Silva
|2
|0.06
|Джонстон Майкл
|1
|0.03
|Afonso Freitas
|1
|0.03
|Ламейраш Рубен
|1 (1)
|0.03
|Амаро Андре
|1
|0.03
|Андре Андре
|1
|0.03
|Вильянуэва Микель
|1
|0.03
|Жанвье Николя
|1
|0.03
|Силва Даниэл
|1
|0.03
|Алмейда Андре IV
|0
|0
|Ze Ferreira
|0
|0
|Мигель Магальяеш
|0
|0
|Варела Бруну
|0
|0
|Де Соуза Рафаэл
|0
|0
|Жота Серран
|0
|0
|Гашпар Бруну
|0
|0
|Са Элдер
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|6
|1
|Joao Graca
|7
|0
|Руиз Леонардо
|5
|1
|Патрик II
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Самарис Андреас
|5
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Боатенг Эммануль II
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Перейра Андре
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибрахим Бамба
|13
|1
|Силва Тьягу
|11
|2
|Амаро Андре
|10
|1
|Сафира Алиссон
|9
|0
|Afonso Freitas
|5
|1
|Андре Андре
|6
|0
|Jota Silva
|6
|0
|Варела Бруну
|4
|0
|Мигель Магальяеш
|4
|0
|Индио Матеус
|2
|1
|Силва Даниэл
|2
|1
|Силва Андерсон
|2
|1
|Ламейраш Рубен
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Nelson Da Luz
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Ze Ferreira
|3
|0
|Джонстон Майкл
|2
|0
|Жота Серран
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Фернандеш Жорже
|2
|0
|Семеду Алфа
|0
|1
|Де Соуза Рафаэл
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Са Элдер
|1
|0
|Goncalo Nogueira
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Витория Гимарайнш
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
8
Риу Аве
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Витория Гимарайнш
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
11
17
Риу Аве
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Витория Гимарайнш
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
52% (16)
35% (11)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
5
29%
29%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
10
23
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
2
9%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
2
20%
6
26%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
2
20%
4
17%
61-75
2
20%
7
30%
76-90
Забито
17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
6
35%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Пропущено
26
12
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
15%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
27%
2
17%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
8
31%
5
42%
76-90
Забито
34
33
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 16
10 Не забивали 11
4
12%
2
6%
1-15
3
9%
9
27%
16-30
9
26%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
9
26%
6
18%
61-75
6
18%
5
15%
76-90
Пропущено
36
35
16 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
5
14%
3
9%
1-15
2
6%
2
6%
16-30
9
25%
8
23%
31-45
3
8%
4
11%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
10
28%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Результаты матчей
Риу Аве
Витория Гимарайнш
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
10 раз 32%
2
10 раз 32%
3
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Витория Гимарайнш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
97
411
511
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
114
79
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
2011
1120
823
130
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|3.
|31
|23
|2
|6
|66 - 26
|71
|4.
|32
|22
|4
|6
|67 - 29
|70
|5.
|1:0
|32
|15
|5
|12
|33 - 36
|50
|6.
|31
|13
|9
|9
|33 - 35
|48
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|32
|11
|7
|14
|33 - 35
|40
|10.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|0:1
|32
|10
|9
|13
|33 - 38
|39
|13.
|32
|10
|4
|18
|25 - 45
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|32
|6
|5
|21
|30 - 60
|23
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|31
|4
|7
|20
|22 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|16
|13
|1
|2
|40 - 10
|40
|3.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|4.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|1:0
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|0:1
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|7.
|1:0
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|8.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|0:1
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш
Исход игры
Риу Аве
33.3% (39)
Ничья
48.7% (57)
Витория Гимарайнш
17.9% (21)
Тотал 2.5
Больше
21.55% (25)
Меньше
78.45% (91)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (51)
1:0 Риу Аве
20.5% (24)
2:1 Риу Аве
10.3% (12)
1:2 Витория Гимарайнш
10.3% (12)
0:1 Витория Гимарайнш
6.8% (8)
0:0 Ничья
4.3% (5)
2:0 Риу Аве
1.7% (2)
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