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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Риу Аве
0:1
Конец матча
Витория Гимарайнш
0'
0:1
55' Гол
Хэндель Томаш
90'+6

Ход матча

46'
 
Гашпар Бруну
Мигель Магальяеш
55'
0:1
Хэндель Томаш
(Вильянуэва Микель)
60'
Эрнани Жорже
Баэса Мигель
 
66'
 
Силва Даниэл
Хэндель Томаш
66'
 
Сафира Алиссон
Жота Серран
72'
Savio Alves
Патрик II
 
72'
Монтейру Андре
Руиз Леонардо
 
73'
 
Фернандеш Жорже
Вильянуэва Микель
81'
 
Ze Ferreira
Силва Тьягу
82'
Перейра Андре
Витор Пауло
 
82'
Самарис Андреас
Идрисси Амин
 
Прогнозы 117
Риу Аве 33.3% (39)
X 48.7% (57)
Витория Гимарайнш 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Маграо
Жерсон
42
Панталон
Ренато
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
93
Витор
Пауло
22
Боатенг
Эммануль
II
9
Руиз
Леонардо
15
Баэса
Мигель
14
Варела
Бруну
83
Тункара
Мамаду
13
Амаро
Андре
3
Вильянуэва
Микель
2
Мигель
Магальяеш
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
72
Afonso
Freitas
11
Жота
Серран
17
Силва
Андре
III
90
Джонстон
Майкл
Риу Аве
3-4-3
Витория Гимарайнш
3-4-3

История личных встреч

Риу Аве
Витория Гимарайнш

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

33 матча

33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.1%
54.5%
33.4%
4 победы 18 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
КЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ТМС
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
К
2:2
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.19
1.47

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.12
1.18

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

80
76

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.22
Боатенг Эммануль II 5 0.16
Fabio Ronaldo 3 0.09
Коштинья 3 0.09
Руиз Леонардо 3 0.09
Эрнани Жорже 2 0.06
Родригеш Гонсалу 2 0.06
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Монтейру Андре 0 0
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Miguel Nobrega 0 0
Баэса Мигель 0 0
Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андре III 6 0.19
Сафира Алиссон 5 0.16
Силва Тьягу 5 (4) 0.16
Nelson Da Luz 3 0.09
Силва Андерсон 3 0.09
Jota Silva 2 0.06
Джонстон Майкл 1 0.03
Afonso Freitas 1 0.03
Ламейраш Рубен 1 (1) 0.03
Вильянуэва Микель 1 0.03
Амаро Андре 1 0.03
Андре Андре 1 0.03
Жанвье Николя 1 0.03
Силва Даниэл 1 0.03
Хэндель Томаш 1 0.03
Алмейда Андре IV 0 0
Ze Ferreira 0 0
Мигель Магальяеш 0 0
Варела Бруну 0 0
Де Соуза Рафаэл 0 0
Жота Серран 0 0
Гашпар Бруну 0 0
Са Элдер 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 6 1
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Патрик II 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Витор Пауло 4 0
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0
Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибрахим Бамба 13 1
Силва Тьягу 11 2
Амаро Андре 10 1
Сафира Алиссон 9 0
Afonso Freitas 5 1
Андре Андре 6 0
Jota Silva 6 0
Варела Бруну 4 0
Мигель Магальяеш 4 0
Индио Матеус 2 1
Силва Даниэл 2 1
Силва Андерсон 2 1
Ламейраш Рубен 3 0
Жанвье Николя 3 0
Nelson Da Luz 3 0
Силва Андре III 3 0
Ze Ferreira 3 0
Джонстон Майкл 2 0
Жота Серран 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Фернандеш Жорже 2 0
Семеду Алфа 0 1
Де Соуза Рафаэл 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Са Элдер 1 0
Goncalo Nogueira 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Витория Гимарайнш
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
8
Риу Аве
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Витория Гимарайнш
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

11
17
Риу Аве
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Витория Гимарайнш
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
2
12%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
2
18%
6
26%
31-45
2
18%
2
9%
46-60
2
18%
4
17%
61-75
2
18%
7
30%
76-90

Забито

17
17
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
6
35%
16-30
4
24%
3
18%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

26
12
11 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
15%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
7
27%
2
17%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
5
19%
2
17%
61-75
8
31%
5
42%
76-90

Забито

34
34
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 11
4
12%
2
6%
1-15
3
9%
9
26%
16-30
9
26%
6
18%
31-45
3
9%
6
18%
46-60
9
26%
6
18%
61-75
6
18%
5
15%
76-90

Пропущено

37
35
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
5
14%
3
9%
1-15
2
5%
2
6%
16-30
9
24%
8
23%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
7
19%
6
17%
61-75
10
27%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1
Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:1 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Брага - Витория Гимарайнш 3:2 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0

Результаты матчей

Риу Аве
Витория Гимарайнш

Точный счет

0:1
5 раз 31%
1:0
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
0:1
6 раз 19%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
10 раз 31%
3
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Витория Гимарайнш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
11
21
1.5
8
24
1
31
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 1:1 32 23 3 6 67 - 27 72
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 1:1 32 4 8 20 23 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
3.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
4.
Брага
 1:1 16 11 3 2 33 - 9 36
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 1:1 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 1:1 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
9.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Санта-Клара
 1:1 16 1 3 12 6 - 22 6
18.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • 66'
    Томас Хандель уходит с поля. Даниэль Силва выходит вместо него
  • 60'
    Баэса Мигель уходит с поля. Эрнани Жорже выходит вместо него
  • 55'
    Вильянуэва Микель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Томас Хандель бьет в цель!
  • 46'
    Мигель Магальяеш уходит с поля. Гашпар Бруну выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 117
    Риу Аве 33.3% (39)
    X 48.7% (57)
    Витория Гимарайнш 17.9% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш

    Исход игры
    Риу Аве
    33.3% (39)
    Ничья
    48.7% (57)
    Витория Гимарайнш
    17.9% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.55% (25)
    Меньше
    78.45% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.6% (51)
    1:0 Риу Аве
    20.5% (24)
    2:1 Риу Аве
    10.3% (12)
    1:2 Витория Гимарайнш
    10.3% (12)
    0:1 Витория Гимарайнш
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Риу Аве
    1.7% (2)
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