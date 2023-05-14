Тур: 32. Стадион: Брага Мунисипал.
2:1
Первый тайм: 37'
0'
1:0
10' ГолОрта Рикарду
16' Желтая карточкаПаулу Оливейра
1:1
17' ПенальтиNascimento Leite Matheus3
21' Желтая карточкаСильва Габриэль
2:1
35' ГолНьякате Сику
Ход матча
10'
1:0
16'
17'
21'
35'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
19
Рачич
Урош
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
20
Adriano2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Банза СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Пицци ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
-
40 Мисао КентоПолузащитник
-
37 RildoНападающий
- Нападающий
-
44 Italo
-
-
Главный тренер: Фильо
История личных встреч
Брага
Санта-Клара
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
2
2.17
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.71
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
52
74
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|13 (1)
|0.41
|Медейруш Юри
|10 (2)
|0.31
|Банза Симон
|10
|0.31
|Руис Абель
|7
|0.22
|Оливейра Витор
|7
|0.22
|Брума Арминду
|3
|0.09
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.09
|Ньякате Сику
|2
|0.06
|Орта Андре
|1
|0.03
|Джало Альваро
|1
|0.03
|Лаинес Диего
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Тормена Витор
|1
|0.03
|Гомес Родриго II
|1
|0.03
|Мендес Юсафат
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.03
|Гомес Виктор
|0
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.16
|Nascimento Leite Matheus3
|4 (2)
|0.13
|Rildo
|3
|0.09
|Тагава Кёсукэ
|2
|0.06
|Боатенг Кеннеди
|2
|0.06
|Бруно Алмейда
|1
|0.03
|Adriano2
|1
|0.03
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.03
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.03
|Ногейра
|1
|0.03
|Жордау Бруну
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.03
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Санья Пьер
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Тормена Витор
|6
|1
|Джало Альваро
|6
|1
|Ньякате Сику
|4
|2
|Паулу Оливейра
|4
|1
|Матеус Лима
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Орта Рикарду
|4
|0
|Секейра Нуну
|4
|0
|Орта Андре
|4
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Брума Арминду
|2
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Паулу
|7
|1
|Victor Bobsin
|8
|0
|Санья Пьер
|6
|1
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Adriano2
|6
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|Рикардиньо Феррейра
|4
|1
|Мисао Кенто
|5
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Сильва Габриэль
|4
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Кошта Жоау
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Nunes Matheus
|4
|0
|Ногейра
|2
|1
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Rildo
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Результаты матчей
Брага
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Санта-Клара
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
5
Брага
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Санта-Клара
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
13
18
Волевые поражения
32
13
Брага
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Санта-Клара
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
17
18
Волевые поражения
35
18
Голы по времени матча
Забито
31
6
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 26
5
16%
0
0%
1-15
2
6%
1
17%
16-30
6
19%
1
17%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
4
13%
1
17%
61-75
12
39%
3
50%
76-90
Пропущено
9
20
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
2
22%
2
10%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
4
20%
76-90
Забито
33
19
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
6
18%
1
5%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
5
15%
6
32%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
6
18%
5
26%
76-90
Пропущено
19
27
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
5%
4
15%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
7
37%
3
11%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
5
26%
8
30%
30%
76-90
Забито
64
25
29 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 7
6 Не забивали 14
11
17%
1
4%
1-15
6
9%
3
12%
16-30
12
19%
3
12%
31-45
7
11%
6
24%
46-60
10
16%
4
16%
61-75
18
28%
8
32%
76-90
Пропущено
28
47
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 21
15 Не пропускали 27
3
11%
6
13%
1-15
3
11%
9
19%
16-30
8
29%
6
13%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
5
18%
7
15%
61-75
6
21%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1
Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Порту - Санта-Клара 2:1
Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3
Результаты матчей
Брага
Санта-Клара
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 40%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
5 раз 33%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брага
Санта-Клара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
115
96
412
69
214
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
510
106
511
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
1615
1912
427
1120
229
724
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|3.
|2:1
|32
|24
|2
|6
|68 - 27
|74
|4.
|32
|22
|4
|6
|67 - 29
|70
|5.
|32
|15
|5
|12
|33 - 36
|50
|6.
|31
|13
|9
|9
|33 - 35
|48
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|32
|11
|7
|14
|33 - 35
|40
|10.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|33 - 38
|39
|13.
|32
|10
|4
|18
|25 - 45
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|32
|6
|5
|21
|30 - 60
|23
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|1:2
|32
|4
|7
|21
|23 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|16
|13
|1
|2
|40 - 10
|40
|3.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|4.
|2:1
|16
|12
|2
|2
|34 - 9
|38
|5.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|1:2
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|2:1
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|7.
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|8.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|1:2
|16
|1
|2
|13
|6 - 23
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 2:1 Санта-Клара
Исход игры
Брага
96.7% (117)
Ничья
1.7% (2)
Санта-Клара
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.32% (46)
Меньше
60.68% (71)
Обе команды забьют
Да
27.35% (32)
Нет
72.65% (85)
Популярный счёт
2:0 Брага
44.6% (54)
2:1 Брага
16.5% (20)
1:0 Брага
12.4% (15)
3:0 Брага
11.6% (14)
3:1 Брага
5.8% (7)
4:1 Брага
2.5% (3)
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