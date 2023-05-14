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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Брага
5:3
Конец матча
Санта-Клара
0'
1:0
10' Гол
Орта Рикарду
15' Желтая карточка
Паулу Оливейра
1:1
17' Пенальти
Nascimento Leite Matheus3
21' Желтая карточка
Сильва Габриэль
2:1
35' Гол
Ньякате Сику
42' Желтая карточка
Ногейра
3:1
45' Гол
Руис Абель
65' Желтая карточка
Рикардиньо Феррейра
3:2
70' Пенальти
Nascimento Leite Matheus3
79' Желтая карточка
Ньякате Сику
3:3
85' Гол
Боатенг Кеннеди
4:3
87' Гол
Брума Арминду
88' Желтая карточка
Брума Арминду
90' Желтая карточка
Rildo
5:3
90' Гол
Пицци Луиш
90'+6

Ход матча

10'
Орта Рикарду
(Медейруш Юри)
1:0
15'
Паулу Оливейра
 
17'
1:1
Nascimento Leite Matheus3
21'
 
Сильва Габриэль
35'
Ньякате Сику
(Секейра Нуну)
2:1
42'
 
Ногейра
45'
Руис Абель
(Брума Арминду)
3:1
60'
 
Нану Гомеш
Санья Пьер
60'
 
Андрезиньо Андре
Бруно Алмейда
65'
 
Рикардиньо Феррейра
65'
Пицци Луиш
Орта Андре
 
66'
Горби Жан-Батист
Рачич Урош
 
70'
3:2
Nascimento Leite Matheus3
79'
 
Мисао Кенто
Жордау Бруну
79'
Ньякате Сику
 
84'
Банза Симон
Руис Абель
 
85'
 
Rildo
Рикардиньо Феррейра
85'
 
Энрике Паулу
Nunes Matheus
85'
3:3
Боатенг Кеннеди
(Сильва Габриэль)
87'
Брума Арминду
(Медейруш Юри)
4:3
88'
Брума Арминду
 
88'
Сантуш Педру
Медейруш Юри
 
90'
 
Rildo
90'
Пицци Луиш
(Орта Рикарду)
5:3
Прогнозы 121
Брага 96.7% (117)
X 1.7% (2)
Санта-Клара 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
15
Паулу
Оливейра
6
Секейра
Нуну
19
Рачич
Урош
45
Медейруш
Юри
10
Орта
Андре
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
21
Орта
Рикарду
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
4
Боатенг
Кеннеди
32
Nunes
Matheus
6
Жордау
Бруну
20
Adriano2
10
Рикардиньо
Феррейра
19
Бруно
Алмейда
49
Сильва
Габриэль
39
Nascimento
Leite
Matheus3
Брага
4-1-3-2
Санта-Клара
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Санта-Клара

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
К
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:1
ТМС
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:3
ТМК
1:2
К
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

2
2.17

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.71
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

52
74

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 13 (1) 0.41
Медейруш Юри 10 (2) 0.31
Банза Симон 10 0.31
Руис Абель 8 0.25
Оливейра Витор 7 0.22
Брума Арминду 4 0.13
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.09
Ньякате Сику 3 0.09
Орта Андре 1 0.03
Джало Альваро 1 0.03
Секейра Нуну 1 0.03
Лаинес Диего 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Тормена Витор 1 0.03
Гомес Родриго II 1 0.03
Мендес Юсафат 1 0.03
Рачич Урош 1 (1) 0.03
Гомес Виктор 0 0
Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.16
Nascimento Leite Matheus3 5 (3) 0.16
Rildo 3 0.09
Боатенг Кеннеди 3 0.09
Тагава Кёсукэ 2 0.06
Бруно Алмейда 1 0.03
Adriano2 1 0.03
Кинтилья Хави 1 (1) 0.03
Гонсалес Кристиан 1 0.03
Ногейра 1 0.03
Жордау Бруну 1 0.03
Аллано Лима 1 (1) 0.03
Рикардиньо Феррейра 0 0
Санья Пьер 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 5 2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 8 0
Тормена Витор 6 1
Джало Альваро 6 1
Паулу Оливейра 4 1
Матеус Лима 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Орта Рикарду 4 0
Секейра Нуну 4 0
Орта Андре 4 0
Банза Симон 3 0
Руис Абель 3 0
Лаинес Диего 3 0
Брума Арминду 2 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Каштру Андре 1 0
Сантуш Педру 1 0
Борха Кристиан 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Паулу 7 1
Victor Bobsin 8 0
Санья Пьер 6 1
Боатенг Кеннеди 6 1
Рикардиньо Феррейра 5 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Adriano2 6 0
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Мисао Кенто 5 0
Аллано Лима 5 0
Ногейра 3 1
Сильва Габриэль 4 0
Карвалью Андерсон 4 0
Кошта Жоау 4 0
Жордау Бруну 4 0
Nunes Matheus 4 0
Кинтилья Хави 3 0
Калила Диого 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Rildo 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0

Результаты матчей

Брага
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Санта-Клара
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
5
Брага
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Санта-Клара
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

13
18

Волевые поражения

32
13
Брага
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Санта-Клара
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

17
18

Волевые поражения

35
18

Голы по времени матча

Забито

31
6
13 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 3
19 Не забивали 26
5
16%
0
0%
1-15
2
6%
1
17%
16-30
6
19%
1
17%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
4
13%
1
17%
61-75
12
39%
3
50%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
2
22%
2
10%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
4
20%
76-90

Забито

33
19
16 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
6
18%
1
5%
1-15
4
12%
2
11%
16-30
6
18%
2
11%
31-45
5
15%
6
32%
46-60
6
18%
3
16%
61-75
6
18%
5
26%
76-90

Пропущено

19
27
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
1
5%
4
15%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
7
37%
3
11%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
4
21%
3
11%
61-75
5
26%
8
30%
30%
76-90

Забито

64
25
29 В 1-м тайме 7
35 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 7
6 Не забивали 14
11
17%
1
4%
1-15
6
9%
3
12%
16-30
12
19%
3
12%
31-45
7
11%
6
24%
46-60
10
16%
4
16%
61-75
18
28%
8
32%
76-90

Пропущено

28
47
14 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 21
15 Не пропускали 27
3
11%
6
13%
1-15
3
11%
9
19%
16-30
8
29%
6
13%
31-45
3
11%
7
15%
46-60
5
18%
7
15%
61-75
6
21%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1
Брага - Жил Висенте 1:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Порту - Санта-Клара 2:1
Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2 Фейренсе - Санта-Клара 4:3

Результаты матчей

Брага
Санта-Клара

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
6 раз 40%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
10 раз 67%
1
5 раз 33%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
12 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брага
Санта-Клара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
5
9
6
1.5
4
12
6
9
2.5
2
14
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
5
10
10
6
1.5
5
11
2.5
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
16
15
19
12
1.5
4
27
11
20
2.5
2
29
7
24
3.5
2
29
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 32 4 7 21 25 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
3.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
9.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Орта Рикарду сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Пицци Луиш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    92'
    Rildo получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Медейруш Юри уходит с поля. Pedro Santos выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Брума Арминду получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Медейруш Юри сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Брума Арминду сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Руис Абель бьет в цель!
    Прогнозы 121
    Брага 96.7% (117)
    X 1.7% (2)
    Санта-Клара 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брага 5:3 Санта-Клара онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 5:3 Санта-Клара

    Исход игры
    Брага
    96.7% (117)
    Ничья
    1.7% (2)
    Санта-Клара
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.32% (46)
    Меньше
    60.68% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    27.35% (32)
    Нет
    72.65% (85)
    Популярный счёт
    2:0 Брага
    44.6% (54)
    2:1 Брага
    16.5% (20)
    1:0 Брага
    12.4% (15)
    3:0 Брага
    11.6% (14)
    3:1 Брага
    5.8% (7)
    4:1 Брага
    2.5% (3)
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