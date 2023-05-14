Тур: 32. Стадион: Драгау.
Ход матча
45'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
20
Франко
Андре
30
Эванилсон
80
Beni
24
Сома
Юки
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 BeniПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пинту ДиогуНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Порту
Каза Пиа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
60
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|16 (4)
|0.5
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.25
|Эванилсон
|6
|0.19
|Мартинес Антонио III
|5
|0.16
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.13
|Пепе VI
|4
|0.13
|Маркано Иван
|4
|0.13
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.13
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Лодер Дэнни
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|2
|0.06
|Франко Андре
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|6
|0.19
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.13
|Годвин Савиур
|3
|0.09
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.09
|Нето Анжело
|2
|0.06
|Сома Юки
|2
|0.06
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.03
|Кунимото Такахиро
|1
|0.03
|Соарес Лукас
|1
|0.03
|Варела Фернанду
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Антуан Карнеджи
|1
|0.03
|Болгадо Леонардо
|1
|0.03
|Пинту Диогу
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|9
|1
|Урибе Матеус
|6
|1
|Тареми Мехди
|6
|0
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Франко Андре
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Нето Анжело
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|6
|1
|Годвин Савиур
|7
|0
|Соарес Лукас
|5
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Beni
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Сома Юки
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|1
|Варела Фернанду
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Leonardo Lelo
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Результаты матчей
Порту
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
1
5
Порту
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Каза Пиа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
3
12
Волевые поражения
26
10
Порту
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Каза Пиа
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
11
16
Волевые поражения
27
15
Голы по времени матча
Забито
38
14
23 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
7
18%
1
7%
1-15
3
8%
4
29%
16-30
13
34%
3
21%
31-45
4
11%
2
14%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
7
18%
2
14%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
6
33%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Забито
27
15
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
11%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
2
7%
6
40%
61-75
9
33%
2
13%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90
Забито
65
29
34 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 17
26 Забивали первыми 14
3 Не забивали 13
10
15%
2
7%
1-15
4
6%
5
17%
16-30
20
31%
5
17%
31-45
9
14%
5
17%
46-60
6
9%
8
28%
61-75
16
25%
4
14%
76-90
Пропущено
18
34
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 20
0
0%
2
6%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
4
22%
8
24%
31-45
3
17%
8
24%
46-60
4
22%
5
15%
61-75
4
22%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2
Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2
Каза Пиа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2
Результаты матчей
Порту
Каза Пиа
Точный счет
1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Порту
Каза Пиа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
106
105
511
87
115
510
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
88
312
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
1813
1813
823
1021
229
625
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|0:1
|32
|24
|4
|4
|64 - 20
|76
|3.
|32
|24
|2
|6
|71 - 29
|74
|4.
|32
|22
|4
|6
|67 - 29
|70
|5.
|32
|15
|5
|12
|33 - 36
|50
|6.
|31
|13
|9
|9
|33 - 35
|48
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|1:0
|32
|12
|7
|13
|29 - 35
|43
|10.
|32
|11
|7
|14
|33 - 35
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|33 - 38
|39
|13.
|32
|10
|4
|18
|25 - 45
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|32
|6
|5
|21
|30 - 60
|23
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|32
|4
|7
|21
|25 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|16
|13
|1
|2
|40 - 10
|40
|3.
|0:1
|16
|13
|0
|3
|39 - 11
|39
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|2.
|0:1
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|7.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|13 - 20
|21
|8.
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|9.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|16
|1
|2
|13
|8 - 26
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 0:1 Каза Пиа
Исход игры
Порту
100% (120)
Ничья
0% (0)
Каза Пиа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.82% (45)
Меньше
62.18% (74)
Обе команды забьют
Да
16.81% (20)
Нет
83.19% (99)
Популярный счёт
2:0 Порту
56.7% (68)
3:0 Порту
17.5% (21)
2:1 Порту
9.2% (11)
3:1 Порту
5.8% (7)
1:0 Порту
5% (6)
4:0 Порту
3.3% (4)
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