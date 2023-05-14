  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Порту
0:1
Перерыв
Каза Пиа
0'
0:1
45' Гол в свои ворота
Эванилсон

Ход матча

25'
 
Тайра Альфонсу
Нето Анжело
45'
0:1
Эванилсон
Прогнозы 120
Порту 100% (120)
X 0% (0)
Каза Пиа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Каза Пиа
2.20
7.29
3.75
Все Коэффициенты
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
22
Венделл
Боргес
20
Франко
Андре
46
Эуштакиу
Стивен
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
6
Полони
Дерик
8
Нето Анжело
80
Beni
5
Leonardo
Lelo
24
Сома
Юки
30
Кардозо
Фелиппе
7
Годвин
Савиур
Порту
4-4-2
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Порту
Каза Пиа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 16 (4) 0.5
Галено Вандерсон 8 (1) 0.25
Эванилсон 6 0.19
Мартинес Антонио III 5 0.16
Отавио Эдмилсон 4 0.13
Пепе VI 4 0.13
Маркано Иван 4 0.13
Урибе Матеус 4 (2) 0.13
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Лодер Дэнни 2 0.06
Кардозу Фабиу 2 0.06
Франко Андре 2 0.06
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 6 0.19
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.13
Годвин Савиур 3 0.09
Кардозо Фелиппе 3 0.09
Нето Анжело 2 0.06
Сома Юки 2 0.06
Leonardo Lelo 1 (1) 0.03
Кунимото Такахиро 1 0.03
Соарес Лукас 1 0.03
Варела Фернанду 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Антуан Карнеджи 1 0.03
Болгадо Леонардо 1 0.03
Пинту Диогу 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 9 1
Урибе Матеус 6 1
Тареми Мехди 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Франко Андре 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Нето Анжело 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 6 1
Годвин Савиур 7 0
Соарес Лукас 5 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Мартинс Рафаэл VI 5 0
Золотич Нермин 3 1
Beni 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Сома Юки 4 0
Кука 4 0
Кардозо Фелиппе 2 1
Варела Фернанду 3 0
Ромариу 3 0
Leonardo Lelo 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0

Результаты матчей

Порту
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (12)
13% (2)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

1
5
Порту
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Каза Пиа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

3
12

Волевые поражения

26
10
Порту
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
45% (14)
29% (9)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Каза Пиа
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
61% (19)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

27
15

Голы по времени матча

Забито

38
14
23 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
14 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
7
18%
1
7%
1-15
3
8%
4
29%
16-30
13
34%
3
21%
31-45
4
11%
2
14%
46-60
4
11%
2
14%
61-75
7
18%
2
14%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
6
33%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
11%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
2
7%
6
40%
61-75
9
33%
2
13%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Забито

65
29
34 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 17
26 Забивали первыми 14
3 Не забивали 13
10
15%
2
7%
1-15
4
6%
5
17%
16-30
20
31%
5
17%
31-45
9
14%
5
17%
46-60
6
9%
8
28%
61-75
16
25%
4
14%
76-90

Пропущено

18
34
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 20
0
0%
2
6%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
4
22%
8
24%
31-45
3
17%
8
24%
46-60
4
22%
5
15%
61-75
4
22%
10
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2
Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2
Каза Пиа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2

Результаты матчей

Порту
Каза Пиа

Точный счет

1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 6%
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Порту
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
6
10
5
1.5
5
11
8
7
2.5
1
15
5
10
3.5
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
7
8
8
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
18
13
18
13
1.5
8
23
10
21
2.5
2
29
6
25
3.5
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 0:1 32 24 4 4 64 - 20 76
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Каза Пиа
 1:0 32 12 7 13 29 - 35 43
10.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 32 4 7 21 25 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
3.
Порту
 0:1 16 13 0 3 39 - 11 39
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 1:0 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 0:1 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Каза Пиа
 1:0 16 6 3 7 13 - 20 21
8.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
9.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Эванилсон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 25'
    Нето Анжело уходит с поля. Тайра Альфонсу выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 83% завершится победой Каза Пиа.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.21. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.21 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 120
Порту 100% (120)
X 0% (0)
Каза Пиа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Каза Пиа
2.20
7.29
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порту 0:1 Каза Пиа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 0:1 Каза Пиа

Исход игры
Порту
100% (120)
Ничья
0% (0)
Каза Пиа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.82% (45)
Меньше
62.18% (74)
Обе команды забьют
Да
16.81% (20)
Нет
83.19% (99)
Популярный счёт
2:0 Порту
56.7% (68)
3:0 Порту
17.5% (21)
2:1 Порту
9.2% (11)
3:1 Порту
5.8% (7)
1:0 Порту
5% (6)
4:0 Порту
3.3% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Порту
Каза Пиа
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 