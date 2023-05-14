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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Порту
2:1
Конец матча
Каза Пиа
0'
0:1
45' Гол в свои ворота
Эванилсон
50' Желтая карточка
Золотич Нермин
1:1
57' Гол
Тареми Мехди
74' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
2:1
90' Гол
Лодер Дэнни
90' Желтая карточка
Тайра Альфонсу
90' Желтая карточка
Лодер Дэнни
90'+10

Ход матча

25'
 
Тайра Альфонсу
Нето Анжело
45'
0:1
Эванилсон
50'
 
Золотич Нермин
56'
Верон Габриэл
Кардозу Фабиу
 
57'
Тареми Мехди
(Верон Габриэл)
1:1
74'
 
Мартинс Рафаэл
Кардозо Фелиппе
74'
 
Кардозо Фелиппе
75'
 
Тчамба Дуплекс
Золотич Нермин
79'
 
Нунеш Жоау
Варела Фернанду
79'
 
Афонсо Клейтон Мишель
Годвин Савиур
83'
Мартинес Антонио
Эванилсон
 
84'
Лодер Дэнни
Эуштакиу Стивен
 
84'
Груйич Марко
Франко Андре
 
90'
Лодер Дэнни
(Мартинес Антонио III)
2:1
90'
 
Тайра Альфонсу
90'
Карму Давид
Тареми Мехди
 
90'
Лодер Дэнни
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Порту 100% (120)
X 0% (0)
Каза Пиа 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
2
Кардозу
Фабиу
22
Венделл
Боргес
20
Франко
Андре
46
Эуштакиу
Стивен
8
Урибе
Матеус
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
13
Фернандеш
Вашку
19
Золотич
Нермин
6
Полони
Дерик
8
Нето Анжело
80
Beni
5
Leonardo
Lelo
24
Сома
Юки
30
Кардозо
Фелиппе
7
Годвин
Савиур
Порту
4-4-2
Каза Пиа
3-4-3

История личных встреч

Порту
Каза Пиа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 17 (4) 0.53
Галено Вандерсон 8 (1) 0.25
Эванилсон 6 0.19
Мартинес Антонио III 5 0.16
Отавио Эдмилсон 4 0.13
Пепе VI 4 0.13
Маркано Иван 4 0.13
Урибе Матеус 4 (2) 0.13
Лодер Дэнни 3 0.09
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Кардозу Фабиу 2 0.06
Франко Андре 2 0.06
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Верон Габриэл 0 0
Кошта Бруну 0 0
Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 6 0.19
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.13
Годвин Савиур 3 0.09
Кардозо Фелиппе 3 0.09
Нето Анжело 2 0.06
Сома Юки 2 0.06
Leonardo Lelo 1 (1) 0.03
Кунимото Такахиро 1 0.03
Соарес Лукас 1 0.03
Варела Фернанду 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Антуан Карнеджи 1 0.03
Болгадо Леонардо 1 0.03
Пинту Диогу 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 9 1
Урибе Матеус 6 1
Тареми Мехди 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Лодер Дэнни 2 0
Франко Андре 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0
Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 9 0
Нето Анжело 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 6 1
Годвин Савиур 7 0
Соарес Лукас 5 1
Золотич Нермин 4 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Мартинс Рафаэл VI 5 0
Кардозо Фелиппе 3 1
Beni 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Сома Юки 4 0
Кука 4 0
Варела Фернанду 3 0
Ромариу 3 0
Leonardo Lelo 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0

Результаты матчей

Порту
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

1
5
Порту
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Каза Пиа
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

3
12

Волевые поражения

26
10
Порту
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Каза Пиа
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
31% (10)
41% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

11
16

Волевые поражения

27
15

Голы по времени матча

Забито

41
14
24 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 6
17 Не забивали 24
7
17%
1
7%
1-15
3
7%
4
29%
16-30
14
34%
3
21%
31-45
5
12%
2
14%
46-60
4
10%
2
14%
61-75
8
20%
2
14%
76-90

Пропущено

11
21
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
7
33%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
4
36%
2
10%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
18 Не забивали 22
3
11%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
7
26%
2
13%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
2
7%
6
40%
61-75
9
33%
2
13%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
1
14%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
29%
5
31%
76-90

Забито

68
29
35 В 1-м тайме 12
33 Во 2-м тайме 17
27 Забивали первыми 14
3 Не забивали 14
10
15%
2
7%
1-15
4
6%
5
17%
16-30
21
31%
5
17%
31-45
10
15%
5
17%
46-60
6
9%
8
28%
61-75
17
25%
4
14%
76-90

Пропущено

18
37
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 25
3 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 21
0
0%
2
5%
1-15
3
17%
1
3%
16-30
4
22%
9
24%
31-45
3
17%
9
24%
46-60
4
22%
5
14%
61-75
4
22%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2
Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2
Каза Пиа
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1
Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2

Результаты матчей

Порту
Каза Пиа

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Порту
Каза Пиа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
10
6
11
5
1.5
5
11
8
8
2.5
1
15
5
11
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
3
13
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
19
13
19
13
1.5
8
24
10
22
2.5
2
30
6
26
3.5
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 32 25 4 3 66 - 20 79
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 32 4 7 21 25 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Порту Тареми Мехди 17 (6)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Эванилсон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 25'
      Нето Анжело уходит с поля. Тайра Альфонсу выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Порту 100% (120)
    X 0% (0)
    Каза Пиа 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:1 Каза Пиа

    Исход игры
    Порту
    100% (120)
    Ничья
    0% (0)
    Каза Пиа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.82% (45)
    Меньше
    62.18% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    16.81% (20)
    Нет
    83.19% (99)
    Популярный счёт
    2:0 Порту
    56.7% (68)
    3:0 Порту
    17.5% (21)
    2:1 Порту
    9.2% (11)
    3:1 Порту
    5.8% (7)
    1:0 Порту
    5% (6)
    4:0 Порту
    3.3% (4)
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