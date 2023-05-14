Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Фиорентина имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Судья подбегает и показывает Бираги Кристиано из команды Фиорентина отложенную желтую карточку за фол.

49' Черофолини Микеле взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Фиорентина

47' Перейра Роберто из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

46' Уолас Соуза - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Уолас Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Эбоселе Фести получил желтую карточку от судьи

40' Черофолини Микеле взял и забрал мяч на выходе

40' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Эбоселе Фести получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Эбоселе Фести на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Оооо... вот это был удар! Брекало Йосип должен был забить с этой позиции.

35' Близко! Брекало Йосип нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

35' Иконе Жонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Куаме Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Удинезе

31' Венути Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

31' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Удинезе

29' Бираги Кристиано из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Ловрич Санди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Кастровилли Гаэтано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Удинезе

14' Бираги Кристиано решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

10' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Команда Фиорентина забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фиорентина будет все-таки засчитан.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Г О О О О Л - Кастровилли Гаэтано забивает ударом с левой ноги!

6' Близко! Дункан Альфред нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

6' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Удинезе

2' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновлен

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Фиорентина начинает с центра поля