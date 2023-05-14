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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Daniele Paterna
Фиорентина
2:0
Конец матча
Удинезе
0'
1:0
7' Гол
Кастровилли Гаэтано
42' Желтая карточка
Эбоселе Фести
45' Желтая карточка
Уолас Соуза
45' Желтая карточка
Бираги Кристиано
58' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
69' Желтая карточка
Миленкович Никола
73' Желтая карточка
Венути Лоренцо
2:0
90' Гол
Бонавентура Джакомо
90' Красная карточка
Бонавентура Джакомо
90' Красная карточка
Перейра Роберто
90'+6
2:0. Гол Джакомо Бонавентура (ви...

Ход матча

7'
Кастровилли Гаэтано
1:0
42'
 
Эбоселе Фести
45'
 
Уолас Соуза
45'
Бираги Кристиано
 
46'
Гонсалес Николас
Иконе Жонатан
 
58'
 
Зеегелаар Марвин
60'
Мандрагора Роландо
Дункан Альфред
 
60'
Терзич Алекса
Бираги Кристиано
 
61'
 
Удоги Дестини
Эбоселе Фести
61'
 
Арслан Толгай-Али
Зеегелаар Марвин
69'
Миленкович Никола
 
71'
Бонавентура Джакомо
Барак Антонин
 
73'
Венути Лоренцо
 
75'
Додо Домилсон
Венути Лоренцо
 
77'
 
Соуса Вивальдо
Ловрич Санди
84'
 
Пафунди Симоне
Самарджич Лазар
90'
Бонавентура Джакомо
(Кастровилли Гаэтано)
2:0
90'
Бонавентура Джакомо
 
90'
 
Перейра Роберто

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 360 Количество передач 437
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Фиорентина 70.7% (87)
X 23.6% (29)
Удинезе 5.7% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Черофолини
Микеле
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
77
Брекало
Йосип
99
Куаме
Кристиан
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
2
Эбоселе
Фести
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
4
Ловрич
Санди
8
Зеегелаар
Марвин
37
Перейра
Роберто
30
Несторовски
Илья
Фиорентина
4-2-3-1
Удинезе
3-5-1-1

История личных встреч

Фиорентина
Удинезе

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

54.3%
11.4%
34.3%
19 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:4
СA
0:1
СA
1:0
К
0:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
2:0
К
2:1
СA
1:0
СA
3:1
К
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

39
17

Голов в среднем за матч

2.44
0.89

Среднее время на гол

36
100

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
1.13

Среднее время на гол

68
80

Всего голов

64
35

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.2
Бонавентура Джакомо 5 0.14
Гонсалес Николас 5 (2) 0.14
Йович Лука 4 0.11
Куаме Кристиан 4 0.11
Иконе Жонатан 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Бираги Кристиано 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Кастровилли Гаэтано 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 10 (1) 0.29
Перейра Роберто 5 0.14
Ловрич Санди 5 0.14
Самарджич Лазар 5 0.14
Удоги Дестини 3 0.09
Бийол Яка 3 0.09
Делофеу Херард 2 0.06
Бекао Родриго 2 0.06
Масина Адам 2 0.06
Эхизибуэ Кингсли 2 0.06
Перес Неуэн 2 0.06
Саксесс Исаак 1 0.03
Несторовски Илья 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Уолас Соуза 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Эбоселе Фести 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 7 0
Бонавентура Джакомо 4 1
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Барак Антонин 4 0
Миленкович Никола 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Дункан Альфред 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Кабрал Артур 3 0
Йович Лука 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Брекало Йосип 1 0
Терзич Алекса 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 11 0
Перес Неуэн 7 1
Бийол Яка 8 0
Эхизибуэ Кингсли 7 0
Перейра Роберто 5 1
Уолас Соуза 6 0
Саксесс Исаак 4 0
Ловрич Санди 4 0
Эбоселе Фести 4 0
Удоги Дестини 4 0
Эбосс Энцо 3 0
Андреа Соттил 1 1
Арслан Толгай-Али 2 0
Нюйтинк Брэм 2 0
Несторовски Илья 2 0
Делофеу Херард 2 0
Масина Адам 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Гомеш Бету 2 0
Зеегелаар Марвин 1 0
Товен Флорьян 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Самарджич Лазар 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Удинезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

8
6
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Удинезе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

15
29
Фиорентина
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Удинезе
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
51% (18)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

17
7

Волевые поражения

23
35

Голы по времени матча

Забито

26
15
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
3
12%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
10
38%
7
47%
76-90

Пропущено

23
25
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
5
22%
6
24%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
4
17%
4
16%
76-90

Забито

21
31
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
5
24%
8
26%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
6
29%
2
6%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
4
19%
5
16%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
18%
5
29%
29%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
4
24%
5
29%
29%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
2
12%
1
6%
76-90

Забито

47
46
20 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 13
11 Не забивали 10
8
17%
9
20%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
5
11%
8
17%
31-45
10
21%
3
7%
46-60
3
6%
7
15%
61-75
14
30%
30%
12
26%
76-90

Пропущено

40
42
22 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 24
8
20%
11
26%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
7
18%
10
24%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
6
15%
5
12%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1
Удинезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0
Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3

Результаты матчей

Фиорентина
Удинезе

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
1
8
10
1.5
9
8
3
15
2.5
4
13
1
17
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
9
6
11
1.5
5
13
2
15
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
25
10
14
21
1.5
14
21
5
30
2.5
5
30
1
34
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 0:0 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Монца
 Заявка 35 13 10 12 44 - 45 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 0:0 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 0:0 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 0:0 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 0:0 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 0:0 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Салернитана Кулибали Лассана 11
Весь список
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  • 96'
    Фиорентина заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Фиорентина: 45%, Удинезе: 55%.
  • 96'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Удинезе пытается что-то создать.
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