Тур: 35. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Daniele Paterna
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолКастровилли Гаэтано
42' Желтая карточкаЭбоселе Фести
45' Желтая карточкаУолас Соуза
45' Желтая карточкаБираги Кристиано
58' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
69' Желтая карточкаМиленкович Никола
73' Желтая карточкаВенути Лоренцо
2:0
90' ГолБонавентура Джакомо
90' Красная карточкаБонавентура Джакомо
90' Красная карточкаПерейра Роберто
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
42'
45'
45'
58'
73'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
360 Количество передач 437
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Удинезе
19 матчей
100%
19 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
54.3%
11.4%
34.3%
19 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
45.7%
28.6%
25.7%
16 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
17
Голов в среднем за матч
2.44
0.89
Среднее время на гол
36
100
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
1.13
Среднее время на гол
68
80
Всего голов
64
35
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.2
|Бонавентура Джакомо
|5
|0.14
|Гонсалес Николас
|5 (2)
|0.14
|Йович Лука
|4
|0.11
|Куаме Кристиан
|4
|0.11
|Иконе Жонатан
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Бираги Кристиано
|2
|0.06
|Мандрагора Роландо
|2
|0.06
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.06
|Миленкович Никола
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Терзич Алекса
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|10 (1)
|0.29
|Перейра Роберто
|5
|0.14
|Ловрич Санди
|5
|0.14
|Самарджич Лазар
|5
|0.14
|Удоги Дестини
|3
|0.09
|Бийол Яка
|3
|0.09
|Делофеу Херард
|2
|0.06
|Бекао Родриго
|2
|0.06
|Масина Адам
|2
|0.06
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0.06
|Перес Неуэн
|2
|0.06
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Несторовски Илья
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Уолас Соуза
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|Эбоселе Фести
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|7
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|1
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Куаме Кристиан
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Дункан Альфред
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|11
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Бийол Яка
|8
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|7
|0
|Перейра Роберто
|5
|1
|Уолас Соуза
|6
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Ловрич Санди
|4
|0
|Эбоселе Фести
|4
|0
|Удоги Дестини
|4
|0
|Эбосс Энцо
|3
|0
|Андреа Соттил
|1
|1
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Несторовски Илья
|2
|0
|Делофеу Херард
|2
|0
|Масина Адам
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Зеегелаар Марвин
|1
|0
|Товен Флорьян
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Самарджич Лазар
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Удинезе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
8
6
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Удинезе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (12)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
15
29
Фиорентина
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
34% (12)
29% (10)
Удинезе
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
51% (18)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
17
7
Волевые поражения
23
35
Голы по времени матча
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
3
12%
1
7%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
10
38%
7
47%
76-90
Пропущено
23
25
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
5
22%
6
24%
1-15
5
22%
2
8%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
4
17%
4
16%
76-90
Забито
21
31
10 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 19
5
24%
8
26%
1-15
3
14%
7
23%
16-30
2
10%
4
13%
31-45
6
29%
2
6%
46-60
1
5%
5
16%
61-75
4
19%
5
16%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
18%
5
29%
29%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
5
29%
29%
3
18%
31-45
4
24%
5
29%
29%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
2
12%
1
6%
76-90
Забито
47
46
20 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 13
11 Не забивали 10
8
17%
9
20%
1-15
7
15%
7
15%
16-30
5
11%
8
17%
31-45
10
21%
3
7%
46-60
3
6%
7
15%
61-75
14
30%
30%
12
26%
76-90
Пропущено
40
42
22 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 24
8
20%
11
26%
1-15
6
15%
3
7%
16-30
8
20%
8
19%
31-45
7
18%
10
24%
46-60
5
13%
5
12%
61-75
6
15%
5
12%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0
Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1
Удинезе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Удинезе - Сампдория 2:0 Удинезе - Наполи 1:1 Лечче - Удинезе 1:0 Удинезе - Кремонезе 3:0
Рома - Удинезе 3:0 Удинезе - Монца 2:2 Болонья - Удинезе 3:0 Удинезе - Милан 3:1 Эмполи - Удинезе 0:1 Аталанта - Удинезе 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Интер Милан - Удинезе 3:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Торино - Удинезе 1:0 Удинезе - Верона 1:1 Сампдория - Удинезе 0:1 Удинезе - Болонья 1:2 Ювентус - Удинезе 1:0 Удинезе - Эмполи 1:1 Кремонезе - Удинезе 1:3
Результаты матчей
Фиорентина
Удинезе
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:2
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
161
810
98
315
413
117
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
99
611
513
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2510
1421
1421
530
530
134
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|44 - 45
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|0:0 Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|0:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|11