Тур: 35. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Перин
Маттиа
25
Рабио
Адриен
10
Погба
Поль
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Погба ПольПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Кремонезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|10 (2)
|0.29
|Рабио Адриен
|8
|0.23
|Милик Аркадиуш
|7
|0.2
|Кин Мойзе
|6
|0.17
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.11
|Костич Филип
|3
|0.09
|Данило Луис
|3
|0.09
|Бремер Глейсон
|3
|0.09
|Фаджоли Николо
|2
|0.06
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|7 (1)
|0.2
|Чофани Даниэль
|7 (3)
|0.2
|Дессерс Сириль
|6
|0.17
|Серникола Леонардо
|2
|0.06
|Валери Эмануэле
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|1
|0.03
|Лочошвили Лука
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.03
|Пикель Шарль
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|8
|0
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Алекс Сандро
|5
|1
|Паредес Леандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
|Ровелла Николо
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|10
|0
|Пикель Шарль
|8
|1
|Васкес Хоан
|7
|0
|Мейте Суалихо
|5
|0
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Окереке Давид
|4
|0
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Афена-Гьян Феликс
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Дессерс Сириль
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Айву Эмануэль
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Буонаюто Кристиан
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Квальята Джакомо
|0
|1
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
|Карнесекки Марко
|1
|0
|Massimiliano Alvini
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
17
Ювентус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
12
24
Волевые поражения
14
6
Ювентус
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
50% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
18% (6)
32% (11)
Кремонезе
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
44% (15)
15% (5)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
17
26
Волевые поражения
20
23
Голы по времени матча
Забито
36
20
16 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
5
14%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
7
19%
4
20%
46-60
4
11%
4
20%
61-75
9
25%
7
35%
76-90
Пропущено
14
32
10 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
2
14%
5
16%
1-15
2
14%
7
22%
16-30
6
43%
7
22%
31-45
2
14%
1
3%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
1
7%
7
22%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
1
6%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
14
26
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
4
29%
6
23%
61-75
0
0%
7
27%
76-90
Забито
52
32
23 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 10
7 Не забивали 13
6
12%
5
16%
1-15
7
13%
3
9%
16-30
10
19%
2
6%
31-45
10
19%
6
19%
46-60
8
15%
5
16%
61-75
11
21%
11
34%
76-90
Пропущено
28
58
16 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 21
16 Не пропускали 28
4
14%
7
12%
1-15
3
11%
13
22%
16-30
9
32%
9
16%
31-45
6
21%
4
7%
46-60
5
18%
11
19%
61-75
1
4%
14
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1
Результаты матчей
Ювентус
Кремонезе
Точный счет
1:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
98
116
314
710
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
314
611
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2113
1420
925
826
133
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|0:0 Заявка
|35
|20
|7
|8
|52 - 28
|67
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|44 - 45
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|0:0 Заявка
|35
|4
|13
|18
|31 - 59
|25
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|12
|4
|2
|36 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|0:0 Заявка
|18
|1
|9
|8
|19 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Кремонезе
Исход игры
Ювентус
97.7% (128)
Ничья
1.5% (2)
Кремонезе
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.5% (39)
Меньше
67.5% (81)
Обе команды забьют
Да
20% (24)
Нет
80% (96)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
45.8% (60)
1:0 Ювентус
15.3% (20)
2:1 Ювентус
12.2% (16)
3:0 Ювентус
9.2% (12)
3:1 Ювентус
3.1% (4)
4:0 Ювентус
2.3% (3)
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