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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Ювентус
0:0
Первый тайм: 24'
Кремонезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Прогнозы 131
Ювентус 97.7% (128)
X 1.5% (2)
Кремонезе 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Кремонезе
5.30
9.90
9.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Перин
Маттиа
15
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
11
Куадрадо
Хуан
44
Фаджоли
Николо
32
Паредес
Леандро
25
Рабио
Адриен
7
Кьеза
Федерико
10
Погба
Поль
9
Влахович
Душан
12
Карнесекки
Марко
21
Кирикеш
Влад
44
Лочошвили
Лука
5
Васкес
Хоан
24
Феррари
Алекс
33
Квальята
Джакомо
20
Афена-Гьян
Феликс
27
Гальдамес
Пабло
28
Мейте
Суалихо
26
Бенасси
Марко
77
Окереке
Давид
Ювентус
3-5-1-1
Кремонезе
5-4-1

История личных встреч

Ювентус
Кремонезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 10 (2) 0.29
Рабио Адриен 8 0.23
Милик Аркадиуш 7 0.2
Кин Мойзе 6 0.17
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.11
Костич Филип 3 0.09
Данило Луис 3 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Фаджоли Николо 2 0.06
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 7 (1) 0.2
Чофани Даниэль 7 (3) 0.2
Дессерс Сириль 6 0.17
Серникола Леонардо 2 0.06
Валери Эмануэле 2 0.06
Цаджу Франк 2 0.06
Гильоне Паоло 1 0.03
Лочошвили Лука 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Буонаюто Кристиан 1 0.03
Пикель Шарль 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Мейте Суалихо 0 0
Кастаньетти Микеле 0 0
Эскаланте Гонсало 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 8 0
Локателли Мануэль 8 0
Алекс Сандро 5 1
Паредес Леандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Куадрадо Хуан 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Влахович Душан 1 0
Ровелла Николо 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 10 0
Пикель Шарль 8 1
Васкес Хоан 7 0
Мейте Суалихо 5 0
Бьянкетти Маттео 5 0
Окереке Давид 4 0
Лочошвили Лука 4 0
Афена-Гьян Феликс 4 0
Феррари Алекс 3 0
Дессерс Сириль 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Айву Эмануэль 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Буонаюто Кристиан 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Эскаланте Гонсало 0 1
Квальята Джакомо 0 1
Чофани Даниэль 1 0
Бенасси Марко 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Хендри Джек 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Цаджу Франк 1 0
Карнесекки Марко 1 0
Massimiliano Alvini 1 0

Результаты матчей

Ювентус
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
17
Ювентус
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Кремонезе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

12
24

Волевые поражения

14
6
Ювентус
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (12)
50% (17)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
18% (6)
32% (11)
Кремонезе
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (6)
44% (15)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
44% (15)
15% (5)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

17
26

Волевые поражения

20
23

Голы по времени матча

Забито

36
20
16 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
5
14%
2
10%
1-15
5
14%
2
10%
16-30
6
17%
1
5%
31-45
7
19%
4
20%
46-60
4
11%
4
20%
61-75
9
25%
7
35%
76-90

Пропущено

14
32
10 В 1-м тайме 19
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 12
8 Не пропускали 16
2
14%
5
16%
1-15
2
14%
7
22%
16-30
6
43%
7
22%
31-45
2
14%
1
3%
46-60
1
7%
5
16%
61-75
1
7%
7
22%
76-90

Забито

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
1
6%
3
25%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

14
26
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
14%
2
8%
1-15
1
7%
6
23%
16-30
3
21%
2
8%
31-45
4
29%
3
12%
46-60
4
29%
6
23%
61-75
0
0%
7
27%
76-90

Забито

52
32
23 В 1-м тайме 10
29 Во 2-м тайме 22
21 Забивали первыми 10
7 Не забивали 13
6
12%
5
16%
1-15
7
13%
3
9%
16-30
10
19%
2
6%
31-45
10
19%
6
19%
46-60
8
15%
5
16%
61-75
11
21%
11
34%
76-90

Пропущено

28
58
16 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 21
16 Не пропускали 28
4
14%
7
12%
1-15
3
11%
13
22%
16-30
9
32%
9
16%
31-45
6
21%
4
7%
46-60
5
18%
11
19%
61-75
1
4%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1
Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2
Кремонезе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Удинезе - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Эмполи 1:0 Сампдория - Кремонезе 2:3 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Кремонезе

Точный счет

1:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
7 раз 21%
2
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
0
13 раз 38%
1
12 раз 35%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
9
8
11
6
1.5
3
14
7
10
2.5
3
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
3
14
1.5
6
11
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
7
0.5
Больше Меньше
21
13
14
20
1.5
9
25
8
26
2.5
1
33
3
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 35 26 5 4 70 - 25 83
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 35 20 7 8 52 - 28 67
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 35 17 8 10 45 - 33 59
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Фиорентина
 Заявка 35 13 10 12 47 - 40 49
9.
Монца
 Заявка 35 13 10 12 44 - 45 49
10.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
11.
Болонья
 Заявка 35 12 11 12 43 - 44 47
12.
Удинезе
 Заявка 35 11 13 11 45 - 43 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 35 4 13 18 31 - 59 25
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 18 12 4 2 36 - 14 40
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
8.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
9.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
10.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
13.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 0:0 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 0:0 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 0:0 Заявка 18 1 9 8 19 - 33 12
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Салернитана Кулибали Лассана 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Очередная позиционная атака "Ювентуса" завершается дальней попыткой в исполнении Гатти - мяч попадает в соперника.
  • Замена
    24'
    В слезах покидает поле Поль Погба, отправляясь в раздевалку, Аркадиуш Милик появляется на поле вместо француза.
  • Травма, повреждение
    23'
    Погба валится на газон на ровном месте, неужели очередную травму получает чемпион мира-2018?
  • Угловой
    22'
    Угловой в исполнении "Ювентуса" снова получается не самым опасным, Карнесекки на выходе добирается до мяча кулаком.
  • 21'
    Кьеза с левого угла штрафной шведой исполняет подачу на дальнюю штангу, а Васкес на всякий случай выбивает мяч на угловой.
  • 19'
    Кьеза после диагонального перевода в касание отправляет мяч в штрафную, Влахович оттирает защитника и с левой пробивает в ближний угол - снаряд попадает в сетку с внешней стороны.
  • Угловой
    18'
    Бремер после навеса с углового выигрывает верховую борьбу, однако пробивает над головой выше перекладины.
  • 17'
    Данило добирается до штрафной соперника со своего фланга, мяч попадает в ногу Кирикешу, отскакивает в партнера и уходит на угловой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Гальдамес со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, однако туринцы справляются, а контратаку с участием Куадрадо срывает Квальята. Но без карточки.
  • Фол, нарушение
    15'
    Феррари получает на фланге по ногам от Рабьо, первый "стандарт" сегодня зарабатывают гости.
  • 14'
    Погба после передачи Данило технично исполняет передачу в штрафную на Влаховича, которому не удается встретиться с мячом.
  • 13'
    Погба получает мяч в штрафной, разворачивает соперника, однако удается Кирикешу заблокировать попытку француза, а прыжок Карнесекки позволяет "Кремонезе" избежать углового.
  • 12'
    Попытку заброса в направлении Окереке исполняют гости, однако Перин вовремя выходит за пределы штрафной и оказывается первым на мяче.
  • 11'
    Впрочем, 80+ процентов игрового времени не дают "Ювентусу" дивидендов, пока ни одного удара туринцы не нанесли.
  • 9'
    Пока большое преимущество туринского клуба на старте встречи, постоянно с мячом находятся бьянконери.
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    • Фол, нарушение
      8'
      Пытаются гости прессинговать на чужой половине поля, однако Квальята с нарушением правил атакует на фланге Куадрадо.
    • 7'
      На неделе "Ювентус" играл первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Севильи" и едва не проиграл - гол Гатти в компенсированное время позволяет туринцам ехать в Андалусию с чуть лучшим настроением.
    • 6'
      Матч первого круга завершился победой "Ювентуса" с минимальным счётом, причем Милик забил единственный гол в самой концовке.
    • 5'
      Ситуация у "Кремонезе" крайне сложная, но не безнадежная, в случае сенсации сегодня отставание от спасительных позиций будет составлять всего 3 очка.
    • 4'
      Кьеза на дриблинге попытался обострить на левом фланге атаки, однако Федерико упустил мяч за лицевую линию.
    • 3'
      Влахович цепляется за мяч в чужой штрафной площади, ставит спину защитнику, однако отдать точный пас на партнера сербу не удается.
    • 2'
      Напомним, что вчера "Интер" после победы над "Сассуоло" настиг "Ювентус" по набранным очкам, туринцам в борьбе за второе место навязывается конкуренция.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 45.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Кремонезе

    Исход игры
    Ювентус
    97.7% (128)
    Ничья
    1.5% (2)
    Кремонезе
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (39)
    Меньше
    67.5% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (24)
    Нет
    80% (96)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    45.8% (60)
    1:0 Ювентус
    15.3% (20)
    2:1 Ювентус
    12.2% (16)
    3:0 Ювентус
    9.2% (12)
    3:1 Ювентус
    3.1% (4)
    4:0 Ювентус
    2.3% (3)
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    Ювентус
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