Бремер после навеса с углового выигрывает верховую борьбу, однако пробивает над головой выше перекладины.

Кьеза после диагонального перевода в касание отправляет мяч в штрафную, Влахович оттирает защитника и с левой пробивает в ближний угол - снаряд попадает в сетку с внешней стороны.

Кьеза с левого угла штрафной шведой исполняет подачу на дальнюю штангу, а Васкес на всякий случай выбивает мяч на угловой.

Угловой в исполнении "Ювентуса" снова получается не самым опасным, Карнесекки на выходе добирается до мяча кулаком.

Погба валится на газон на ровном месте, неужели очередную травму получает чемпион мира-2018?

В слезах покидает поле Поль Погба, отправляясь в раздевалку, Аркадиуш Милик появляется на поле вместо француза.

Очередная позиционная атака "Ювентуса" завершается дальней попыткой в исполнении Гатти - мяч попадает в соперника.

17' Данило добирается до штрафной соперника со своего фланга, мяч попадает в ногу Кирикешу, отскакивает в партнера и уходит на угловой.

16' Гальдамес со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, однако туринцы справляются, а контратаку с участием Куадрадо срывает Квальята. Но без карточки.

15' Феррари получает на фланге по ногам от Рабьо, первый "стандарт" сегодня зарабатывают гости.

14' Погба после передачи Данило технично исполняет передачу в штрафную на Влаховича, которому не удается встретиться с мячом.

13' Погба получает мяч в штрафной, разворачивает соперника, однако удается Кирикешу заблокировать попытку француза, а прыжок Карнесекки позволяет "Кремонезе" избежать углового.

12' Попытку заброса в направлении Окереке исполняют гости, однако Перин вовремя выходит за пределы штрафной и оказывается первым на мяче.

11' Впрочем, 80+ процентов игрового времени не дают "Ювентусу" дивидендов, пока ни одного удара туринцы не нанесли.