Первый тайм

8' Мехмет Челик исполнил стандартное положение, закрутив игровой снаряд в створ, но Лукаш Скорупски справился.

7' Йерди Схаутен остановил Андреа Белотти на левом фланге, но не обошёлся без нарушения правил.

6' Филиппо Миссори вошёл в штрафную площадь с правого фланга и включил дриблинг, который не стал проблемой для Сосы Хоакина, отобрал он мяч.

5' Андреа Камбьясо выполнил передачу по левому флангу, Муса Барроу не понял замысел партнёра и рывок не совершил.

4' Риккардо Орсолини подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу в центр штрафной площадки, с которой справился Мохамед Камара.

3' Активнее начинает "Рома" поединок, владея игровым снарядом на чужой части поля, но "Болонья" пока справляется, не позволяя добираться до своей штрафной.