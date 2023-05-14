Тур: 35. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Рома
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
20 матчей
20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
28 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
4 победы 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.4%
35.7%
42.9%
6 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
0.87
Среднее время на гол
97
103
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.77
Среднее время на гол
50
50
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.39
1.29
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
64
70
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|9 (3)
|0.26
|Арнаутович Марко
|8 (3)
|0.23
|Пош Штефан
|5
|0.14
|Фергюсон Льюис
|4
|0.11
|Барроу Муса
|3
|0.09
|Домингес Николас
|3
|0.09
|Сансоне Никола
|3
|0.09
|Сориано Роберто
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Моро Никола
|1
|0.03
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.03
|Эбишер Мишель
|1
|0.03
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.31
|Абрахам Тэмми
|8
|0.23
|Эль-Шаарави Стефан
|5
|0.14
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.11
|Смоллинг Крис
|3
|0.09
|Ибаньес Рожер
|3
|0.09
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Матич Неманья
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
|Челик Мехмет
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|9
|0
|Лукуми Джон
|8
|0
|Орсолини Риккардо
|5
|1
|Сумаоро Адама
|4
|1
|Арнаутович Марко
|5
|0
|Медель Гари
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Скорупски Лукаш
|4
|0
|Фергюсон Льюис
|4
|0
|Мотта Тьяго
|3
|0
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|Эбишер Мишель
|3
|0
|Схаутен Йерди
|3
|0
|Барроу Муса
|3
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Хоакин Соса
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Сориано Роберто
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|10
|1
|Кристанте Бриан
|8
|1
|Жозе Моуринью
|4
|3
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Челик Мехмет
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Матич Неманья
|5
|0
|Дибала Пауло
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Спинаццола Леонардо
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Залевски Никола
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Рома
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
10
Болонья
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Рома
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
16
21
Болонья
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (15)
44% (15)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Рома
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
22
31
Голы по времени матча
Забито
21
22
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
6
29%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
3
14%
6
27%
76-90
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
2
10%
1-15
2
15%
5
25%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
5
38%
1
5%
46-60
3
23%
3
15%
61-75
1
8%
6
30%
76-90
Забито
24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
4
17%
4
17%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
4
17%
31-45
6
25%
5
21%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
21%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
29
12
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 8
4
14%
1
8%
1-15
5
17%
2
17%
16-30
6
21%
4
33%
31-45
6
21%
1
8%
46-60
6
21%
2
17%
61-75
2
7%
2
17%
76-90
Забито
45
46
20 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 26
19 Забивали первыми 19
8 Не забивали 6
10
22%
7
15%
1-15
4
9%
5
11%
16-30
6
13%
8
17%
31-45
10
22%
6
13%
46-60
7
16%
7
15%
61-75
8
18%
13
28%
76-90
Пропущено
42
32
19 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 20
4
10%
3
9%
1-15
7
17%
7
22%
16-30
8
19%
7
22%
31-45
11
26%
2
6%
46-60
9
21%
5
16%
61-75
3
7%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Болонья 1:1 Эмполи - Болонья 3:1 Болонья - Ювентус 1:1 Верона - Болонья 2:1
Болонья - Милан 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Болонья - Удинезе 3:0 Салернитана - Болонья 2:2 Болонья - Лацио 0:0 Торино - Болонья 1:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Монца 0:1 Фиорентина - Болонья 1:2 Болонья - Специя 2:0 Болонья - Кремонезе 1:1 Лацио - Болонья 1:0 Удинезе - Болонья 1:2 Болонья - Аталанта 1:2 Рома - Болонья 1:0
Рома
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1
Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Рома - Верона 1:0 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Лечче - Рома 1:1
Результаты матчей
Болонья
Рома
Точный счет
1:1
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
10 раз 59%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
1:2
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
2
12 раз 35%
0
7 раз 21%
3
2 раза 6%
1
16 раз 47%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Болонья
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
611
710
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
89
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
286
1420
1222
232
529
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|5
|4
|70 - 25
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|0:0 Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 33
|59
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|47 - 40
|49
|9.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|44 - 45
|49
|10.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|11.
|0:0 Заявка
|35
|12
|11
|12
|43 - 44
|47
|12.
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|45 - 43
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|0:0 Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|8.
|0:0 Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|13.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|0:0 Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 0:0 Рома
Исход игры
Болонья
7.2% (9)
Ничья
28% (35)
Рома
64.8% (81)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (60)
Меньше
48.72% (57)
Обе команды забьют
Да
75.21% (88)
Нет
24.79% (29)
Популярный счёт
1:2 Рома
38.4% (48)
1:1 Ничья
23.2% (29)
0:1 Рома
18.4% (23)
2:1 Болонья
3.2% (4)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:3 Рома
1.6% (2)
1:0 Болонья
1.6% (2)
0:2 Рома
1.6% (2)
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