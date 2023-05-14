Тур: 35. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Коссо Франческо
Прогноз на матч от Liveresult
55
Иццо
Армандо
4
Марлон
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefano Citterio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Наполи
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|6
|0.18
|Чиурриа Патрик
|5
|0.15
|Капрари Джанлука
|5 (1)
|0.15
|Пессина Маттео
|4 (3)
|0.12
|Мота Дани
|4
|0.12
|Сенси Стефано
|3
|0.09
|Колпани Андреа
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.06
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Мачин Хосе
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|23 (1)
|0.68
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.35
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.18
|Зелиньски Пётр
|3
|0.09
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.09
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.09
|Симеоне Джованни
|3
|0.09
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.06
|Оливера Матиас
|2
|0.06
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Распадори Джакомо
|2
|0.06
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Сенси Стефано
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Марлон
|6
|0
|Пессина Маттео
|6
|0
|Капрари Джанлука
|6
|0
|Ровелла Николо
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Чиурриа Патрик
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Аугусто Карлос
|4
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Наполи
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
10
1
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Наполи
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Сухие победы
5
8
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
16
5
Волевые поражения
18
35
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Наполи
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
20
14
Волевые поражения
28
36
Голы по времени матча
Забито
22
33
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
5%
2
6%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
6
27%
7
21%
31-45
3
14%
6
18%
46-60
6
27%
5
15%
61-75
4
18%
8
24%
76-90
Пропущено
22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
6
27%
2
18%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
23%
4
36%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
2
9%
0
0%
76-90
Забито
19
35
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
22 Не забивали 20
2
11%
5
14%
1-15
4
21%
4
11%
16-30
2
11%
7
20%
31-45
4
21%
4
11%
46-60
3
16%
8
23%
61-75
4
21%
7
20%
76-90
Пропущено
24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Забито
41
68
17 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 23
7 Не забивали 5
3
7%
7
10%
1-15
6
15%
9
13%
16-30
8
20%
14
21%
31-45
7
17%
10
15%
46-60
9
22%
13
19%
61-75
8
20%
15
22%
76-90
Пропущено
46
25
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
20 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
7
15%
2
8%
1-15
7
15%
5
20%
16-30
7
15%
4
16%
31-45
9
20%
6
24%
46-60
10
22%
5
20%
61-75
6
13%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2
Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1
Наполи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1
Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2
Результаты матчей
Монца
Наполи
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
2
11 раз 32%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Монца
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
710
107
215
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
512
125
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
295
1222
2212
430
1123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|43 - 44
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца - Наполи
Исход игры
Монца
4.9% (6)
Ничья
24.4% (30)
Наполи
70.7% (87)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:2 Наполи
30.9% (38)
1:1 Ничья
22.8% (28)
0:2 Наполи
14.6% (18)
0:1 Наполи
11.4% (14)
1:3 Наполи
6.5% (8)
1:0 Монца
1.6% (2)
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