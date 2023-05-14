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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Коссо Франческо
Монца
 
Позже
Наполи
Прогнозы 123
Монца 4.9% (6)
X 24.4% (30)
Наполи 70.7% (87)
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Ничья
Наполи
3.42
3.60
2.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
4
Марлон
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
32
Пессина
Маттео
6
Ровелла
Николо
47
Мота
Дани
17
Капрари
Джанлука
37
Петанья
Андреа
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Берешиньски
Бартош
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
7
Элмас
Эльиф
9
Осимхен
Виктор
23
Дзербин
Алессио
Монца
3-4-2-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Монца
Наполи

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

СA
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 6 0.18
Чиурриа Патрик 5 0.15
Капрари Джанлука 5 (1) 0.15
Пессина Маттео 4 (3) 0.12
Мота Дани 4 0.12
Сенси Стефано 3 0.09
Колпани Андреа 3 0.09
Петанья Андреа 2 (1) 0.06
Кальдирола Лука 2 0.06
Ровелла Николо 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 23 (1) 0.68
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.35
Элмас Эльиф 6 (1) 0.18
Зелиньски Пётр 3 0.09
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.09
Политано Маттео 3 (2) 0.09
Симеоне Джованни 3 0.09
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Оливера Матиас 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Сенси Стефано 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Марлон 6 0
Пессина Маттео 6 0
Капрари Джанлука 6 0
Ровелла Николо 4 1
Палладино Раффаэле 5 0
Донати Джулио 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Чиурриа Патрик 4 0
Мачин Хосе 4 0
Аугусто Карлос 4 0
Мари Пабло 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Наполи
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

10
1
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Наполи
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

16
5

Волевые поражения

18
35
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (9)
41% (14)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Наполи
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

20
14

Волевые поражения

28
36

Голы по времени матча

Забито

22
33
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
1
5%
2
6%
1-15
2
9%
5
15%
16-30
6
27%
7
21%
31-45
3
14%
6
18%
46-60
6
27%
5
15%
61-75
4
18%
8
24%
76-90

Пропущено

22
11
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
6
27%
2
18%
1-15
3
14%
3
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
23%
4
36%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
2
9%
0
0%
76-90

Забито

19
35
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 13
22 Не забивали 20
2
11%
5
14%
1-15
4
21%
4
11%
16-30
2
11%
7
20%
31-45
4
21%
4
11%
46-60
3
16%
8
23%
61-75
4
21%
7
20%
76-90

Пропущено

24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
4
17%
2
14%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
7
29%
29%
3
21%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Забито

41
68
17 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 38
14 Забивали первыми 23
7 Не забивали 5
3
7%
7
10%
1-15
6
15%
9
13%
16-30
8
20%
14
21%
31-45
7
17%
10
15%
46-60
9
22%
13
19%
61-75
8
20%
15
22%
76-90

Пропущено

46
25
21 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
20 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 18
7
15%
2
8%
1-15
7
15%
5
20%
16-30
7
15%
4
16%
31-45
9
20%
6
24%
46-60
10
22%
5
20%
61-75
6
13%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Торино - Монца 1:1 Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2
Интер Милан - Монца 0:1 Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1
Наполи
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Наполи - Фиорентина 1:0 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1
Наполи - Милан 1:1 Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2

Результаты матчей

Монца
Наполи

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
2
11 раз 32%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Монца
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
10
7
2
15
2.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
12
5
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
29
5
12
22
1.5
22
12
4
30
2.5
11
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Торино
 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
9.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
10.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
11.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Салернитана Кулибали Лассана 11
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 35-го тура итальянской Серии А, в котором "Монца" сыграет дома с "Наполи". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монца - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 5 минут.

    Главный судья: Коссо Франческо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 123
Монца 4.9% (6)
X 24.4% (30)
Наполи 70.7% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Наполи
3.42
3.60
2.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Монца - Наполи онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монца - Наполи

Исход игры
Монца
4.9% (6)
Ничья
24.4% (30)
Наполи
70.7% (87)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
68.1% (79)
Нет
31.9% (37)
Популярный счёт
1:2 Наполи
30.9% (38)
1:1 Ничья
22.8% (28)
0:2 Наполи
14.6% (18)
0:1 Наполи
11.4% (14)
1:3 Наполи
6.5% (8)
1:0 Монца
1.6% (2)
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