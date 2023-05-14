Лазович с левого фланга выполнял диагональную подачу на дальний край штрафной площади, но она получилась слишком сильной, так что мяч вылетел за лицевую линию поля.

Сбросили мяч защитники "Торино" головой мяч на своей вратаря, который потратил почти полминуты, прежде чем избавился от игрового снаряда. Опять же это претензии к веронцам, которые не желают работать в прессинге.

На левом краю штрафной площади соперника Санабрия получил мяч. Пытался он выманить на себя двух защитников и отдать пас на Карамо, но задумка всё же не была до конца воплощена в жизнь.

В ответной атаке хозяева заработали угловой на левом фланге, но кручёная подача со стандарта получилась слишком сильной, так что мяч вышел за лицевую линию поля на противоположном фланге.

Снова туринцы принялись в пешем темпе перепасовываться на своей половине поля, доигрывая последние минуты перед перерывом.

Снова Санабрия оттягивается глубоко на свою половину поля, чтобы немного поиграть с мячом, помогая в перепасовках своим партнёрам по команде.

Провели гости атаку, в ходе которой Риччи с левого фланга сместился к углу штрафной площади и низом наносил удар по воротам, но с этой угрозой уверенно справился Монтипо.

На первых парах веронцы не подключают агрессивный прессинг на чужой половине поля, спокойно наблюдая, как соперники пасуются у своей штрафной площади.

Очень часто Санабрия смещается сегодня на левый и правый фланги, а также в глубину поля. "Торино" фактически проводит первый тайм без центрального нападающего.

Абильдгор с дальней дистанции решил пробить по воротам, но мяч срезался с ноги Оливера, из-за чего полетел на несколько метров левее створа ворот.

Очень недоволен у кромки поля Марко Дзаффарони. Явно его подопечные сейчас не выполняют требования своего алленаторе. В перерыве в раздевалке хозяев поля явно будет очень громко.

"Торино" сейчас активней даже прессингует на чужой половине поля, чем уступающий в счёте соперник. Как же "Верона" собирается спасать эту игру?

Хозяев пока что хватает только на дальние удары. Нгонж сейчас попал в створ ворот метров с 27, но всё видел Милинкович-Савич, поэтому достаточно уверенно справился с угрозой.

Карамо в ответной атаке попытался с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, но попытка была блокирована Фараони, который плотно сыграл против своего оппонента.

Болельщики "Вероны" на трибунах пока что сохраняют позитив и дружно поют. Не пытаются они свистом подстёгивать футболистов на более активные действия.

На правом фланге теперь угловой смогли заработать игроки "Торино". Подача от флажка последовала в гущу футболистов, но выше всех там выпрыгнул один из веронских парней.

Третий угловой в матче с правого фланга подала гостевая команда. На этот раз навес следовал на ближнюю штангу, но дежуривший там обороняющийся игрок головой выбил мяч в аут.

Первая замена в составе в составе "Вероны": вместо Джанджакомо Маньяни на поле вышел Диего Коппола. Видимо, у Маньяни какое-то повреждение.

Санабрия по левому флангу протащил мяч в зону атаки, но там его смогли накрыть два соперника. Испанские нападающий упал и просил назначения штрафного удара, но тщетно.

В середине поля подавляющее большинство подборов забирают игроки "Торино", что позволяет ему владеть территориальным преимуществом в игре.

Илич стал лауреатом первой жёлтой карточки в этом матче. Очень грубо на чужой половине поля он сыграл против Фараони, с риском нанесения травмы сопернику.

Общий темп матча остаётся на посредственном уровне. Пока что голы в этом поединке не назревают.

Учитывая турнирную ситуацию, "Верону" вряд ли может устраивать ничья в матче с заурядным середняком чемпионата. Должна команда Марко Дзаффарони действовать всё-таки агрессивней.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Никола Влашич!!! Санабрия с правого края отдал короткий пас на Влашича, который, недолго думая, с левой ноги плотно пробил в правый верхний угол метров с 24. Монтипо в броске помочь своей команде не смог.

Теперь уже сам Бог велел "Вероне" забывать об игре от обороны и перестраиваться на более атакующий стиль.

21' Подача углового не получилась опасной у "Торино", так что мяч спокойно забрал Монтипо. Не стали пытаться веронцы организовать тут же скоростную контратаку.

20' Возникла вынужденная пауза в матче, так как Абильдгор получил повреждение. Оказывает ему помощь, прикладывая лёд к затылку. Видимо, именно в эту зону досталось норвежцу.

19' С левого фланга Карамо пошёл в дриблинг в штрафную площадку, где обыграл одного соперника, но другому защитники удалось всё-таки выбить мяч на угловой.

18' С левого фланга в атаке гостей прошёл пас на Санабрию, который метров с 19 пробивал по воротам с разворота, но мяч полетел прямо в то место, где и находился Монтипо.

17' Оба тренера у кромки поля сейчас активно жестикулируют, стараясь как-то перестроить тактическое построение своих команд. Видимо, решили они отойти от своих стартовых задумок.

16' В середине поля Буонджорно нарушил правила против Джурича в борьбе за высоко летящий мяч. Серьёзной грубости не было, так что здесь повода для демонстрации жёлтой карточки не было.

15' Завелись в последние несколько минут игроки "Вероны". "Торино" не хочет ввязываться в открытый футбол, поэтому успокаивает сейчас игру поперечными передачами на своей половине поля.

14' Лазович по левому флангу протащил мяч к лицевой линии, откуда простреливал вдоль ворот - Милинкович-Савич успешно сыграл на перехвате, хотя зафиксировал мяч в своих руках только со второй попытки.

13' С дальней дистанции Фараони разрядил свою пушку, но мяч попал в своего партнёра по команде, который находился на линии штрафной площади.

12' Риччи разгонял перспективную контратаку на ворота "Вероны" три в два, но сплоховал с передачей в направлении Санабрии - мяч перехватил один из соперников.

11' "Торино" с турнирной точки зрения практически не мотивирован, но в дебюте встречи он действует пока что активней веронцев, которые ведут плотное сражение за выживание в Серии А.

10' Влашич с левого края простреливал вдоль ворот хозяев, но один из защитников "Вероны" сумел разрядить ситуацию выносом мяча далеко в поле.

9' У букмекеров нет сейчас фаворита в этом матче. Вероятность любого из возможных исходов оценивается от 30 до 35 процентов.

8' С правого фланга прострельная передача прошла на дальний край вратарской площади, откуда в касание пробивал набежавший в эту зону Карамо, но не попал от с острого угла в створ ворот.

7' Жаль, что не попал сегодня в заявку Алексей Миранчук. Неплохо он показывал себя в последнее время, но, видимо, в данный момент имеет какое-то повреждение.

6' А вот Тамез и пробил из-за пределов штрафной площади по воротам гостей - Милинкович-Савич парировал мяч перед собой, но первым на подборе оказался защитник "быков".

5' Небольшой дождь идёт в Вероне. Вряд ли он доставит серьёзные проблемы командам, но атакующие игроки могут попробовать использовать это в своих интересах при помощи дальних ударов.

4' "Торино" пока что больше владеет мячом, но преимущественно перепасовки идут на своей половине поля. Веронцы скромно изображают видимость высокого коллективного прессинга.

3' Обе команды не пытаются с первых минут задействовать максимальные скорости, решив какое-то время потратить просто на то, чтобы присмотреться к оппоненту.

2' Абильдгор в середине поля грубовато срезал в подкате Риччи. Арбитр решил не форсировал события, поэтому не стал сразу наказывать нарушителя жёлтой карточкой.