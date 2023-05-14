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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
0:1
Первый тайм: 44'
Торино
0'
25' Желтая карточка
Илич Иван
0:1
29' Гол
Влашич Никола
0:1. Гол Николы Влашича (видео)....

Ход матча

23'
Коппола Диего
Маньяни Джанджакомо
 
25'
 
Илич Иван
29'
0:1
Влашич Никола
(Санабрия Антонио)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 129
Верона 20.2% (26)
X 46.5% (60)
Торино 33.3% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Верона
Ничья
Торино
9.50
3.80
3.24
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
28
Абильдгор
Оливер
7
Верди
Симоне
26
Нгонж
Сириль
19
Джурич
Милан
II
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
7
Карамо
Янн
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
Верона
3-4-2-1
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Верона
Торино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1
2.13

Среднее время на гол

90
42

Всего голов

20
29

Голов в среднем за матч

1.18
1.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
52

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.14
Лазович Дарко 3 0.09
Нгонж Сириль 3 0.09
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 11 (1) 0.31
Влашич Никола 5 0.14
Миранчук Алексей 4 0.11
Карамо Янн 3 0.09
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Пеллегри Пьетро 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Илич Иван 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Буонджорно Алессандро 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 6 0
Велозу Мигель 5 0
Коппола Диего 5 0
Амионе Бруно 3 1
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Илич Иван 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Каллон Яя 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Риччи Самуэле 6 0
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Синго Вилфред 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Карамо Янн 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Верона
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

10
10
Верона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Торино
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

5
13
Верона
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Торино
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

20
22
13 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
2
10%
2
9%
1-15
6
30%
4
18%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
2
10%
4
18%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
1
3%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
10
34%
5
23%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
8
28%
6
27%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 23
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Забито

28
36
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
3
11%
2
6%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
7
25%
11
31%
31-45
5
18%
5
14%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
3
11%
6
17%
76-90

Пропущено

51
39
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
5
10%
5
13%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
13
25%
8
21%
31-45
7
14%
5
13%
46-60
8
16%
9
23%
61-75
13
25%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1
Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1
Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1

Результаты матчей

Верона
Торино

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
1
16 раз 47%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%

Тоталы голов в матче

Верона
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
15
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
26
8
6
28
1.5
10
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Интер Милан
 Заявка 35 21 3 11 66 - 37 66
4.
Лацио
 Заявка 35 19 8 8 54 - 28 65
5.
Милан
 Заявка 35 17 10 8 55 - 41 61
6.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
7.
Аталанта
 Заявка 35 17 7 11 56 - 42 58
8.
Торино
 1:0 Заявка 35 13 10 12 37 - 39 49
9.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
10.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
11.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 35 12 8 15 43 - 54 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 35 8 14 13 43 - 56 38
16.
Лечче
 Заявка 35 7 11 17 30 - 43 32
17.
Верона
 0:1 Заявка 35 7 9 19 28 - 52 30
18.
Специя
 Заявка 35 6 12 17 30 - 56 30
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
4.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
15.
Торино
 1:0 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 0:1 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 1:0 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
6.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
7.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 0:1 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Салернитана Кулибали Лассана 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Провели гости атаку, в ходе которой Риччи с левого фланга сместился к углу штрафной площади и низом наносил удар по воротам, но с этой угрозой уверенно справился Монтипо.
  • 44'
    Снова Санабрия оттягивается глубоко на свою половину поля, чтобы немного поиграть с мячом, помогая в перепасовках своим партнёрам по команде.
  • 43'
    Снова туринцы принялись в пешем темпе перепасовываться на своей половине поля, доигрывая последние минуты перед перерывом.
  • Угловой
    42'
    В ответной атаке хозяева заработали угловой на левом фланге, но кручёная подача со стандарта получилась слишком сильной, так что мяч вышел за лицевую линию поля на противоположном фланге.
  • 41'
    На левом краю штрафной площади соперника Санабрия получил мяч. Пытался он выманить на себя двух защитников и отдать пас на Карамо, но задумка всё же не была до конца воплощена в жизнь.
  • 40'
    Сбросили мяч защитники "Торино" головой мяч на своей вратаря, который потратил почти полминуты, прежде чем избавился от игрового снаряда. Опять же это претензии к веронцам, которые не желают работать в прессинге.
  • 39'
    Лазович с левого фланга выполнял диагональную подачу на дальний край штрафной площади, но она получилась слишком сильной, так что мяч вылетел за лицевую линию поля.
  • 38'
    Болельщики "Вероны" на трибунах пока что сохраняют позитив и дружно поют. Не пытаются они свистом подстёгивать футболистов на более активные действия.
  • 37'
    Карамо в ответной атаке попытался с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, но попытка была блокирована Фараони, который плотно сыграл против своего оппонента.
  • Опасный момент
    36'
    Хозяев пока что хватает только на дальние удары. Нгонж сейчас попал в створ ворот метров с 27, но всё видел Милинкович-Савич, поэтому достаточно уверенно справился с угрозой.
  • 35'
    "Торино" сейчас активней даже прессингует на чужой половине поля, чем уступающий в счёте соперник. Как же "Верона" собирается спасать эту игру?
  • 34'
    Очень недоволен у кромки поля Марко Дзаффарони. Явно его подопечные сейчас не выполняют требования своего алленаторе. В перерыве в раздевалке хозяев поля явно будет очень громко.
  • 34'
    Абильдгор с дальней дистанции решил пробить по воротам, но мяч срезался с ноги Оливера, из-за чего полетел на несколько метров левее створа ворот.
  • 33'
    Очень часто Санабрия смещается сегодня на левый и правый фланги, а также в глубину поля. "Торино" фактически проводит первый тайм без центрального нападающего.
  • 32'
    На первых парах веронцы не подключают агрессивный прессинг на чужой половине поля, спокойно наблюдая, как соперники пасуются у своей штрафной площади.
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    • 31'
      Теперь уже сам Бог велел "Вероне" забывать об игре от обороны и перестраиваться на более атакующий стиль.
    • Описание гола
      30'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Никола Влашич!!!
      Санабрия с правого края отдал короткий пас на Влашича, который, недолго думая, с левой ноги плотно пробил в правый верхний угол метров с 24. Монтипо в броске помочь своей команде не смог.
    • 29'
      Учитывая турнирную ситуацию, "Верону" вряд ли может устраивать ничья в матче с заурядным середняком чемпионата. Должна команда Марко Дзаффарони действовать всё-таки агрессивней.
    • 28'
      Общий темп матча остаётся на посредственном уровне. Пока что голы в этом поединке не назревают.
    • Желтая карточка
      27'
      Илич стал лауреатом первой жёлтой карточки в этом матче. Очень грубо на чужой половине поля он сыграл против Фараони, с риском нанесения травмы сопернику.
    • 26'
      В середине поля подавляющее большинство подборов забирают игроки "Торино", что позволяет ему владеть территориальным преимуществом в игре.
    • 25'
      Санабрия по левому флангу протащил мяч в зону атаки, но там его смогли накрыть два соперника. Испанские нападающий упал и просил назначения штрафного удара, но тщетно.
    • Замена
      24'
      Первая замена в составе в составе "Вероны": вместо Джанджакомо Маньяни на поле вышел Диего Коппола. Видимо, у Маньяни какое-то повреждение.
    • Угловой
      23'
      Третий угловой в матче с правого фланга подала гостевая команда. На этот раз навес следовал на ближнюю штангу, но дежуривший там обороняющийся игрок головой выбил мяч в аут.
    • Угловой
      22'
      На правом фланге теперь угловой смогли заработать игроки "Торино". Подача от флажка последовала в гущу футболистов, но выше всех там выпрыгнул один из веронских парней.
    • 21'
      Подача углового не получилась опасной у "Торино", так что мяч спокойно забрал Монтипо. Не стали пытаться веронцы организовать тут же скоростную контратаку.
    • Травма, повреждение
      20'
      Возникла вынужденная пауза в матче, так как Абильдгор получил повреждение. Оказывает ему помощь, прикладывая лёд к затылку. Видимо, именно в эту зону досталось норвежцу.
    • Угловой
      19'
      С левого фланга Карамо пошёл в дриблинг в штрафную площадку, где обыграл одного соперника, но другому защитники удалось всё-таки выбить мяч на угловой.
    • 18'
      С левого фланга в атаке гостей прошёл пас на Санабрию, который метров с 19 пробивал по воротам с разворота, но мяч полетел прямо в то место, где и находился Монтипо.
    • 17'
      Оба тренера у кромки поля сейчас активно жестикулируют, стараясь как-то перестроить тактическое построение своих команд. Видимо, решили они отойти от своих стартовых задумок.
    • Фол, нарушение
      16'
      В середине поля Буонджорно нарушил правила против Джурича в борьбе за высоко летящий мяч. Серьёзной грубости не было, так что здесь повода для демонстрации жёлтой карточки не было.
    • 15'
      Завелись в последние несколько минут игроки "Вероны". "Торино" не хочет ввязываться в открытый футбол, поэтому успокаивает сейчас игру поперечными передачами на своей половине поля.
    • Опасный момент
      14'
      Лазович по левому флангу протащил мяч к лицевой линии, откуда простреливал вдоль ворот - Милинкович-Савич успешно сыграл на перехвате, хотя зафиксировал мяч в своих руках только со второй попытки.
    • 13'
      С дальней дистанции Фараони разрядил свою пушку, но мяч попал в своего партнёра по команде, который находился на линии штрафной площади.
    • 12'
      Риччи разгонял перспективную контратаку на ворота "Вероны" три в два, но сплоховал с передачей в направлении Санабрии - мяч перехватил один из соперников.
    • 11'
      "Торино" с турнирной точки зрения практически не мотивирован, но в дебюте встречи он действует пока что активней веронцев, которые ведут плотное сражение за выживание в Серии А.
    • 10'
      Влашич с левого края простреливал вдоль ворот хозяев, но один из защитников "Вероны" сумел разрядить ситуацию выносом мяча далеко в поле.
    • 9'
      У букмекеров нет сейчас фаворита в этом матче. Вероятность любого из возможных исходов оценивается от 30 до 35 процентов.
    • Опасный момент
      8'
      С правого фланга прострельная передача прошла на дальний край вратарской площади, откуда в касание пробивал набежавший в эту зону Карамо, но не попал от с острого угла в створ ворот.
    • Травма, повреждение
      7'
      Жаль, что не попал сегодня в заявку Алексей Миранчук. Неплохо он показывал себя в последнее время, но, видимо, в данный момент имеет какое-то повреждение.
    • Опасный момент
      6'
      А вот Тамез и пробил из-за пределов штрафной площади по воротам гостей - Милинкович-Савич парировал мяч перед собой, но первым на подборе оказался защитник "быков".
    • Дождь
      5'
      Небольшой дождь идёт в Вероне. Вряд ли он доставит серьёзные проблемы командам, но атакующие игроки могут попробовать использовать это в своих интересах при помощи дальних ударов.
    • 4'
      "Торино" пока что больше владеет мячом, но преимущественно перепасовки идут на своей половине поля. Веронцы скромно изображают видимость высокого коллективного прессинга.
    • 3'
      Обе команды не пытаются с первых минут задействовать максимальные скорости, решив какое-то время потратить просто на то, чтобы присмотреться к оппоненту.
    • Фол, нарушение
      2'
      Абильдгор в середине поля грубовато срезал в подкате Риччи. Арбитр решил не форсировал события, поэтому не стал сразу наказывать нарушителя жёлтой карточкой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:1 Торино

    Исход игры
    Верона
    20.2% (26)
    Ничья
    46.5% (60)
    Торино
    33.3% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (35)
    Меньше
    70.83% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (93)
    Нет
    22.5% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45% (58)
    1:2 Торино
    17.8% (23)
    1:0 Верона
    9.3% (12)
    2:1 Верона
    8.5% (11)
    0:1 Торино
    7.8% (10)
    0:2 Торино
    2.3% (3)
    2:0 Верона
    1.6% (2)
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    Верона
    Торино
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