Тур: 35. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Ди Бельо Марко
Бонусы букмекеров
Ход матча
25'
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
26
Нгонж
Сириль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Верона
Торино
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.33
Среднее время на гол
65
67
Всего голов
9
17
Голов в среднем за матч
1
2.13
Среднее время на гол
90
42
Всего голов
20
29
Голов в среднем за матч
1.18
1.71
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
52
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.14
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|Нгонж Сириль
|3
|0.09
|Дойг Джош
|2
|0.06
|Депаоли Фабио
|2
|0.06
|Чеккерини Федерико
|2
|0.06
|Анри Тома
|2
|0.06
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Маньяни Джанджакомо
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|11 (1)
|0.31
|Влашич Никола
|5
|0.14
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|Карамо Янн
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|Синго Вилфред
|2
|0.06
|Пеллегри Пьетро
|2
|0.06
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.06
|Илич Иван
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|6
|1
|Фараони Марко
|6
|0
|Велозу Мигель
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Амионе Бруно
|3
|1
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Риччи Самуэле
|6
|0
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Синго Вилфред
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Карамо Янн
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Результаты матчей
Верона
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
10
10
Верона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Торино
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
5
13
Верона
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Торино
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
20
13
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
20
22
13 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
2
10%
2
9%
1-15
6
30%
4
18%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
2
10%
4
18%
76-90
Пропущено
29
22
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
1
3%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
10
34%
5
23%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
8
28%
6
27%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 23
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
5
23%
3
18%
76-90
Забито
28
36
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
3
11%
2
6%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
7
25%
11
31%
31-45
5
18%
5
14%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
3
11%
6
17%
76-90
Пропущено
51
39
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
5
10%
5
13%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
13
25%
8
21%
31-45
7
14%
5
13%
46-60
8
16%
9
23%
61-75
13
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1
Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1
Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1
Результаты матчей
Верона
Торино
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
0
2 раза 12%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
1
16 раз 47%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%
Тоталы голов в матче
Верона
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
611
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
152
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
268
628
1024
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|66 - 37
|66
|4.
|Заявка
|35
|19
|8
|8
|54 - 28
|65
|5.
|Заявка
|35
|17
|10
|8
|55 - 41
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|7.
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|56 - 42
|58
|8.
|1:0 Заявка
|35
|13
|10
|12
|37 - 39
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|43 - 44
|46
|11.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|12.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|45 - 41
|46
|13.
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|43 - 54
|44
|14.
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|31 - 44
|38
|15.
|Заявка
|35
|8
|14
|13
|43 - 56
|38
|16.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 43
|32
|17.
|0:1 Заявка
|35
|7
|9
|19
|28 - 52
|30
|18.
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|30 - 56
|30
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|20 - 61
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|22 - 18
|28
|8.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|30 - 18
|27
|12.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|18 - 20
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|15.
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|0:1 Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|21 - 32
|18
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|16 - 32
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|0:1 Заявка
|17
|1
|7
|9
|9 - 21
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|11 - 36
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лопес Максим
|11
|Салернитана
|Кулибали Лассана
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 0:1 Торино
Исход игры
Верона
20.2% (26)
Ничья
46.5% (60)
Торино
33.3% (43)
Тотал 2.5
Больше
29.17% (35)
Меньше
70.83% (85)
Обе команды забьют
Да
77.5% (93)
Нет
22.5% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45% (58)
1:2 Торино
17.8% (23)
1:0 Верона
9.3% (12)
2:1 Верона
8.5% (11)
0:1 Торино
7.8% (10)
0:2 Торино
2.3% (3)
2:0 Верона
1.6% (2)
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