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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
 
Позже
Торино
Прогнозы 58
Верона 13.8% (8)
X 50% (29)
Торино 36.2% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Торино
2.47
3.20
3.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Верона
Торино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.33

Среднее время на гол

65
67

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1
2.13

Среднее время на гол

90
42

Всего голов

20
29

Голов в среднем за матч

1.18
1.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
52

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.15
Лазович Дарко 3 0.09
Нгонж Сириль 3 0.09
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 11 (1) 0.32
Миранчук Алексей 4 0.12
Влашич Никола 4 0.12
Карамо Янн 3 0.09
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Пеллегри Пьетро 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Илич Иван 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Буонджорно Алессандро 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 6 0
Велозу Мигель 5 0
Коппола Диего 5 0
Амионе Бруно 3 1
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Илич Иван 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Каллон Яя 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Риччи Самуэле 6 0
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Синго Вилфред 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Карамо Янн 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Верона
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

10
10
Верона
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Торино
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

5
13
Верона
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Торино
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

20
13

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

20
22
13 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
2
10%
2
9%
1-15
6
30%
4
18%
16-30
5
25%
7
32%
31-45
4
20%
1
5%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
2
10%
4
18%
76-90

Пропущено

29
22
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
1
3%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
10
34%
5
23%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
8
28%
6
27%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 23
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
4
29%
31-45
1
13%
4
29%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
18%
3
18%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Забито

28
36
16 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
3
11%
2
6%
1-15
6
21%
6
17%
16-30
7
25%
11
31%
31-45
5
18%
5
14%
46-60
4
14%
6
17%
61-75
3
11%
6
17%
76-90

Пропущено

51
39
23 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 25
5
10%
5
13%
1-15
5
10%
3
8%
16-30
13
25%
8
21%
31-45
7
14%
5
13%
46-60
8
16%
9
23%
61-75
13
25%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лечче - Верона 0:1 Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1
Наполи - Верона 0:0 Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1
Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1

Результаты матчей

Верона
Торино

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
0
2 раза 12%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
1
16 раз 47%
2
10 раз 29%
0
8 раз 24%

Тоталы голов в матче

Верона
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
15
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
26
8
6
28
1.5
10
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Болонья
 Заявка 34 12 10 12 43 - 44 46
10.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
11.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
12.
Удинезе
 Заявка 34 11 13 10 45 - 41 46
13.
Сассуоло
 Заявка 34 12 8 14 41 - 50 44
14.
Эмполи
 Заявка 34 9 11 14 31 - 44 38
15.
Салернитана
 Заявка 34 7 14 13 42 - 56 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 34 3 8 23 20 - 61 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Сассуоло
 Заявка 17 8 4 5 22 - 18 28
8.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 17 6 9 2 30 - 18 27
12.
Эмполи
 Заявка 17 7 4 6 18 - 20 25
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 17 5 3 9 21 - 32 18
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 17 2 8 7 16 - 32 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 2 3 12 11 - 36 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лопес Максим 11
Удинезе Бекао Родриго 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 4 минуты.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Верона.
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    • Прогнозы 58
    Верона 13.8% (8)
    X 50% (29)
    Торино 36.2% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Торино
    2.47
    3.20
    3.40
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    Прогнозы на матч Верона - Торино

    Исход игры
    Верона
    13.8% (8)
    Ничья
    50% (29)
    Торино
    36.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.71% (20)
    Меньше
    64.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (48)
    Нет
    14.29% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.3% (28)
    1:2 Торино
    25.9% (15)
    0:1 Торино
    6.9% (4)
    2:1 Верона
    6.9% (4)
    1:0 Верона
    5.2% (3)
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