Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Мейнанс Свен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Рейндерс Тиджани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Milos Kerkez нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Эммен

44' Ван Бредероде Мирон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Эммен

41' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Эммен

39' Одгор Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Живкович Рицхайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Удар от ворот произведет Эммен

34' Команда АЗ Алкмаар довольна результатом к этому моменту.

33' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Одгор Йенс нанес удар головой, но Мики ван дер Харт спокойно отбил мяч.

32' Бёкема Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Milos Kerkez ослабляет давление, выбив мяч.

23' Г О О О О Л - Рейндерс Тиджани правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Класи Йорди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Г О О О О Л - Ван Бредероде Мирон забивает с правой ноги!

15' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Безумный фол. Milos Kerkez грубо играет против соперника. Пострадал Бушуари Мохамед

13' Г О О О О Л - Мейнанс Свен наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

13' Хорошую попытку сделал Павлидис Вангелис . Удар в створ, но вратарь начеку

12' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Эммен

9' Одгор Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Эммен

8' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

8' Ван Бредероде Мирон навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Удар от ворот произведет Эммен

7' Рейндерс Тиджани не смог попасть в створ ударом издали

6' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

2' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эммен начинает с центра поля