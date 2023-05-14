  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
АЗ Алкмаар
5:1
Конец матча
Эммен

Ход матча

13'
Мейнанс Свен
(Класи Йорди)
1:0
15'
Ван Бредероде Мирон
(Павлидис Вангелис)
2:0
23'
Рейндерс Тиджани
3:0
28'
Бёкема Сэм
(Ван Бредероде Мирон)
4:0
45'
Класи Йорди
(Рейндерс Тиджани)
5:0
46'
 
Бернаду Лукас
Бушуари Мохамед
46'
 
Влак Яри
Эль-Мессауди Ахмед
46'
 
Ассехнун Джасин-Амин
Антониссе Джереми
50'
5:1
Живкович Рицхайро
(Бернаду Лукас)
64'
Базур Рихедли
Сугавара Юкинари
 
65'
Де Вит Дани
Мейнанс Свен
 
65'
Карлссон Йеспер
Ван Бредероде Мирон
 
65'
Мердинк Мекс
Павлидис Вангелис
 
79'
 
Дарфалу Усама
Ромени Оле
84'
Михайлович Джордже
Рейндерс Тиджани
 

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 13 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 632 Количество передач 359
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
46
Гус
Ваутер
31
Бёкема
Сэм
5
Керкез
Милош
8
Класи
Йорди
6
Рейндерс
Тиджани
7
Одгор
Йенс
16
Мейнанс
Свен
19
Ван
Бредероде
Мирон
9
Павлидис
Вангелис
32
Ван
дер
Харт
Микки
34
Бушуари
Мохамед
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
24
Дирксен
Юлиюс
2
Веендорп
Кезиа
23
Эль-Мессауди
Ахмед
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
57
Антониссе
Джереми
9
Живкович
Рицхайро
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Эммен
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Эммен

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:3
ТМК
0:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
5:0
Э
1:4
К
1:0
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
2.67

Среднее время на гол

34
33

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.5

Среднее время на гол

360
180

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 12 (1) 0.38
Одгор Йенс 9 0.28
Карлссон Йеспер III 6 0.19
Де Вит Дани 5 0.16
Рейндерс Тиджани 4 0.13
Ван Бредероде Мирон 4 0.13
Сугавара Юкинари 3 0.09
Керкез Милош 3 0.09
Класи Йорди 2 0.06
Де Вит Меес 2 0.06
Лахдо Майкель 2 0.06
Михайлович Джордже 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Бюрместер Зико 1 0.03
Деккер Максим 1 0.03
Гус Ваутер 1 0.03
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Копмейнерс Пер 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 10 0.31
Живкович Рицхайро 4 0.13
Велдмате Йерун 3 (1) 0.09
Бернаду Лукас 2 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.06
Димерс Марк 1 0.03
Rui Mendes 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Бушуари Мохамед 1 0.03
Антониссе Джереми 1 0.03
Араухо Мигель 1 0.03
Влак Яри 1 0.03
Веендорп Кезиа 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 6 0
Хацидиакос Пантелис 5 0
Сугавара Юкинари 5 0
Де Вит Дани 3 1
Рейндерс Тиджани 4 0
Карлссон Йеспер III 4 0
Керкез Милош 4 0
Павлидис Вангелис 2 0
Михайлович Джордже 2 0
Бёкема Сэм 2 0
Де Вит Меес 2 0
Инди Мартинс 1 0
Базур Рихедли 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Гус Ваутер 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 6 0
Араухо Мигель 4 1
Те Вирик Мик 3 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Dick Lukkien 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Эммен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

9
9
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Эммен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

10
9

Волевые поражения

25
14
АЗ Алкмаар
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Эммен
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

34
23

Голы по времени матча

Забито

33
15
22 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
5
15%
1
7%
1-15
8
24%
1
7%
16-30
9
27%
2
13%
31-45
4
12%
5
33%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
3
9%
3
20%
76-90

Пропущено

20
39
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 15
4
20%
7
18%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
3
15%
6
15%
31-45
4
20%
6
15%
46-60
2
10%
4
10%
61-75
5
25%
9
23%
76-90

Забито

28
14
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
2
7%
1
7%
1-15
6
21%
2
14%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
4
14%
3
21%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Пропущено

16
21
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
25%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
5
24%
76-90

Забито

61
29
36 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 6
4 Не забивали 13
7
11%
2
7%
1-15
14
23%
3
10%
16-30
15
25%
4
14%
31-45
8
13%
8
28%
46-60
8
13%
6
21%
61-75
9
15%
6
21%
76-90

Пропущено

36
60
18 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 25
8
22%
10
17%
1-15
3
8%
11
18%
16-30
7
19%
11
18%
31-45
5
14%
6
10%
46-60
3
8%
8
13%
61-75
10
28%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эммен - Твенте 0:3 Херенвен - Эммен 2:3 Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0
Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Эммен

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Эммен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
8
9
7
1.5
5
11
5
11
2.5
2
14
3
13
3.5
3
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
2
14
5
11
2.5
1
15
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
2
0.5
Больше Меньше
20
12
16
16
1.5
7
25
10
22
2.5
3
29
5
27
3.5
3
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 32 24 7 1 78 - 28 79
2.
ПСВ
 32 22 5 5 84 - 36 71
3.
АЗ Алкмаар
 32 19 7 6 64 - 33 64
4.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 32 14 9 9 51 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 32 11 8 13 50 - 55 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 32 9 10 13 43 - 54 37
12.
Фортуна Ситтард
 32 10 5 17 38 - 58 35
13.
Витесс
 32 8 10 14 38 - 50 34
14.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 32 6 10 16 30 - 59 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 32 4 4 24 21 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 16 14 1 1 51 - 11 43
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
АЗ Алкмаар
 16 9 5 2 35 - 18 32
6.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
Витесс
 16 4 6 6 18 - 25 18
15.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
16.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 16 5 2 9 18 - 31 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Камбюр
 16 2 4 10 11 - 32 10
15.
Эммен
 16 3 1 12 15 - 39 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
ПСВ Симонс Хави 16 (8)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Бернаду Лукас из команды Эммен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Де Вит Дани навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Влак Яри успешно блокирует удар.
  • 93'
    АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 64%, Эммен: 36%.
  • 92'
    Карлссон Йеспер III нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      Базур Рихедли из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      89'
      Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Араухо Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Эммен пытается что-то создать.
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Де Вит Дани. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Карлссон Йеспер III создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 87'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЗ Алкмаар 5:1 Эммен онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     