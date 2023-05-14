Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

86' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Эммен

81' ШТАНГА! Так было близко к голу - Карлссон Йеспер III нанес удар в каркас ворот!

81' Milos Kerkez создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Хорошую попытку сделал Ромени Оле . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Эммен

67' Удар от ворот произведет Эммен

66' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Ассехнун Джасин-Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Живкович Рицхайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Живкович Рицхайро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Павлидис Вангелис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Эммен

53' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Димерс Марк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Димерс Марк пробует нанести удар издали, но Мэтью Райан держит все под контролем

50' Г О О О О Л - Живкович Рицхайро забивает с правой ноги!

50' Бернаду Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Бернаду Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Эммен

47' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Ван Бредероде Мирон создает голевую возможность для своего партнера по команде.