Тур: 32. Стадион: АФАС. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
5:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолМейнанс Свен
2:0
15' ГолВан Бредероде Мирон
3:0
23' ГолРейндерс Тиджани
4:0
28' ГолБёкема Сэм
5:0
45' ГолКласи Йорди
5:1
50' ГолЖивкович Рицхайро
90'+3
Ход матча
13'
1:0
15'
23'
3:0
28'
45'
5:0
50'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
12 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 3
-
13 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
632 Количество передач 359
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
46
Гус
Ваутер
31
Бёкема
Сэм
16
Мейнанс
Свен
17
Те
Вирик
Мик
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Гус ВаутерЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Ден ДаниелВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
14 Вос ДеннисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Эммен
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.6
2.67
Среднее время на гол
34
33
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.5
Среднее время на гол
360
180
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|12 (1)
|0.38
|Одгор Йенс
|9
|0.28
|Карлссон Йеспер III
|6
|0.19
|Де Вит Дани
|5
|0.16
|Рейндерс Тиджани
|4
|0.13
|Ван Бредероде Мирон
|4
|0.13
|Сугавара Юкинари
|3
|0.09
|Керкез Милош
|3
|0.09
|Класи Йорди
|2
|0.06
|Де Вит Меес
|2
|0.06
|Лахдо Майкель
|2
|0.06
|Михайлович Джордже
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Бюрместер Зико
|1
|0.03
|Деккер Максим
|1
|0.03
|Гус Ваутер
|1
|0.03
|Хацидиакос Пантелис
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Копмейнерс Пер
|0
|0
|Бараси Юсуф
|0
|0
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|10
|0.31
|Живкович Рицхайро
|4
|0.13
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.09
|Бернаду Лукас
|2
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.06
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Антониссе Джереми
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|6
|0
|Хацидиакос Пантелис
|5
|0
|Сугавара Юкинари
|5
|0
|Де Вит Дани
|3
|1
|Рейндерс Тиджани
|4
|0
|Карлссон Йеспер III
|4
|0
|Керкез Милош
|4
|0
|Павлидис Вангелис
|2
|0
|Михайлович Джордже
|2
|0
|Бёкема Сэм
|2
|0
|Де Вит Меес
|2
|0
|Инди Мартинс
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Гус Ваутер
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|6
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Те Вирик Мик
|3
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Эммен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
9
9
АЗ Алкмаар
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Эммен
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
10
9
Волевые поражения
25
14
АЗ Алкмаар
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Эммен
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
34
23
Голы по времени матча
Забито
33
15
22 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 2
18 Не забивали 21
5
15%
1
7%
1-15
8
24%
1
7%
16-30
9
27%
2
13%
31-45
4
12%
5
33%
46-60
4
12%
3
20%
61-75
3
9%
3
20%
76-90
Пропущено
20
39
9 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 15
4
20%
7
18%
1-15
2
10%
7
18%
16-30
3
15%
6
15%
31-45
4
20%
6
15%
46-60
2
10%
4
10%
61-75
5
25%
9
23%
76-90
Забито
28
14
14 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
2
7%
1
7%
1-15
6
21%
2
14%
16-30
6
21%
2
14%
31-45
4
14%
3
21%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
6
21%
3
21%
76-90
Пропущено
16
21
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
25%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
5
24%
76-90
Забито
61
29
36 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 6
4 Не забивали 13
7
11%
2
7%
1-15
14
23%
3
10%
16-30
15
25%
4
14%
31-45
8
13%
8
28%
46-60
8
13%
6
21%
61-75
9
15%
6
21%
76-90
Пропущено
36
60
18 В 1-м тайме 32
18 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 22
21 Не пропускали 25
8
22%
10
17%
1-15
3
8%
11
18%
16-30
7
19%
11
18%
31-45
5
14%
6
10%
46-60
3
8%
8
13%
61-75
10
28%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 0:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 1:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Лацио 2:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Лацио - АЗ Алкмаар 1:2 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Волендам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эммен - Твенте 0:3 Херенвен - Эммен 2:3 Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0
Камбюр - Эммен 1:2 Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Эммен
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
5
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
1:4
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
1
13 раз 41%
0
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Эммен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
88
97
511
511
214
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
79
214
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
302
Больше Меньше
2012
1616
725
1022
329
527
329
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|16 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7