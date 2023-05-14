Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Пандур Ивор получает желтую карточку за неспортивное поведение

47' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет ПСВ

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

32' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Симонс Хави не смог попасть в створ ударом издали

31' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновлен

30' Симонс Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

27' Удар от ворот произведет ПСВ

26' Команда ПСВ сравняла счет! Игра продолжается!

25' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Матч возобновлен

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

23' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

23' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Ван Анхольт Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Эрдоган Доган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кокс Джордж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

19' Ван Анхольт Патрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тезе Джордан пробует нанести удар издали, но Ивор Пандур держит все под контролем

17' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

12' Сангаре Ибрахим нанес удар головой, но Ивор Пандур спокойно отбил мяч.

12' Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Бакайоко Жоан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Кордоба Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Команда Фортуна Ситтард забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Вау! Гладон Пол классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля