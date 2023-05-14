Тур: 32. Стадион: Филипс. Главный судья: Камфуис Йочем
1:1
Второй тайм: 53'
0'
0:1
4' ГолГладон Пол
10' Желтая карточкаБакайоко Жоан
1:1
25' ГолДе Йонг Люк
30' Желтая карточкаДуарте Дерой
45' Желтая карточкаПандур Ивор
Ход матча
4'
0:1
10'
25'
1:1
30'
45'
46'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
295 Количество передач 72
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Tygo Land
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Фортуна Ситтард
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
3.8
2.75
Среднее время на гол
23
32
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
33
73
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|15 (1)
|0.47
|Де Йонг Люк
|13 (1)
|0.41
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.28
|Тиль Гус
|9
|0.28
|Эль-Гази Анвар
|8
|0.25
|Бакайоко Жоан
|5
|0.16
|Веерман Йоэй
|4
|0.13
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.13
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.13
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.06
|Обиспо Армандо
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Азар Торган
|1
|0.03
|Боскальи Оливье
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Тезе Джордан
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.28
|Гладон Пол
|6
|0.19
|Кордоба Иньиго
|5
|0.16
|Tijjani Noslin
|5
|0.16
|Эмбало Умару
|3
|0.09
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.09
|Вита Реми
|2
|0.06
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Бакайоко Жоан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
0
8
ПСВ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Фортуна Ситтард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
23
Волевые поражения
31
12
ПСВ
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Фортуна Ситтард
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
21
28
Волевые поражения
31
20
Голы по времени матча
Забито
47
18
17 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
6
13%
2
11%
1-15
7
15%
2
11%
16-30
4
9%
1
6%
31-45
11
23%
1
6%
46-60
6
13%
4
22%
61-75
13
28%
8
44%
76-90
Пропущено
12
28
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
5
18%
16-30
2
17%
6
21%
31-45
2
17%
7
25%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Забито
34
21
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
5
15%
4
19%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
26%
4
19%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
5
15%
9
43%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
9
38%
9
35%
76-90
Забито
81
39
34 В 1-м тайме 13
47 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
11
14%
6
15%
1-15
10
12%
2
5%
16-30
13
16%
5
13%
31-45
18
22%
4
10%
46-60
11
14%
5
13%
61-75
18
22%
17
44%
76-90
Пропущено
36
54
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 35
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
2
6%
2
4%
1-15
7
19%
8
15%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
6
17%
11
20%
46-60
5
14%
8
15%
61-75
9
25%
16
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Результаты матчей
ПСВ
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
6
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
6
3 раза 10%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
114
88
105
214
78
411
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
123
97
411
412
114
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
229
2011
1219
1417
328
1021
625
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|24
|7
|1
|78 - 28
|79
|2.
|1:1
|32
|21
|6
|5
|83 - 36
|69
|3.
|5:0
|32
|19
|7
|6
|64 - 32
|64
|4.
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|5.
|32
|16
|10
|6
|58 - 26
|58
|6.
|32
|15
|8
|9
|51 - 36
|53
|7.
|32
|14
|9
|9
|51 - 45
|51
|8.
|32
|11
|9
|12
|39 - 47
|42
|9.
|32
|11
|8
|13
|50 - 55
|41
|10.
|32
|8
|14
|10
|41 - 41
|38
|11.
|32
|9
|10
|13
|43 - 54
|37
|12.
|1:1
|32
|10
|6
|16
|38 - 57
|36
|13.
|32
|8
|10
|14
|38 - 50
|34
|14.
|32
|9
|6
|17
|39 - 66
|33
|15.
|32
|8
|5
|19
|27 - 68
|29
|16.
|0:5
|32
|6
|10
|16
|29 - 59
|28
|17.
|31
|4
|6
|21
|29 - 61
|18
|18.
|32
|4
|4
|24
|21 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|16
|13
|2
|1
|50 - 11
|41
|2.
|16
|12
|4
|0
|43 - 10
|40
|3.
|16
|12
|4
|0
|37 - 9
|40
|4.
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|5:0
|16
|9
|5
|2
|35 - 17
|32
|6.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|7.
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|16
|7
|5
|4
|17 - 13
|26
|9.
|16
|8
|1
|7
|26 - 30
|25
|10.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|11.
|16
|7
|2
|7
|19 - 26
|23
|12.
|1:1
|16
|5
|3
|8
|20 - 27
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|18 - 25
|18
|15.
|16
|3
|9
|4
|28 - 25
|18
|16.
|0:5
|16
|3
|9
|4
|15 - 20
|18
|17.
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|41 - 19
|39
|2.
|5:0
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|1:1
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|34 - 32
|25
|6.
|16
|6
|6
|4
|23 - 19
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|8.
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|9.
|16
|4
|6
|6
|15 - 16
|18
|10.
|1:1
|16
|5
|3
|8
|18 - 30
|18
|11.
|16
|4
|4
|8
|20 - 25
|16
|12.
|16
|3
|4
|9
|18 - 31
|13
|13.
|16
|2
|5
|9
|16 - 34
|11
|14.
|16
|2
|4
|10
|11 - 32
|10
|15.
|0:5
|16
|3
|1
|12
|14 - 39
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|16
|1
|3
|12
|11 - 35
|6
|18.
|16
|1
|3
|12
|8 - 42
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7