  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
ПСВ
1:1
Второй тайм: 53'
Фортуна Ситтард
0'
0:1
4' Гол
Гладон Пол
10' Желтая карточка
Бакайоко Жоан
1:1
25' Гол
Де Йонг Люк
30' Желтая карточка
Дуарте Дерой
45' Желтая карточка
Пандур Ивор

Ход матча

4'
0:1
Гладон Пол
10'
Бакайоко Жоан
 
25'
Де Йонг Люк
(Тезе Джордан)
1:1
30'
 
Дуарте Дерой
45'
 
Пандур Ивор
46'
Эль-Гази Анвар
Бакайоко Жоан
 
46'
Мвене Филлипп
Тезе Джордан
 
46'
Азар Торган
Тиль Гус
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 295 Количество передач 72
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Фортуна Ситтард
1.30
9.20
18.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
22
Брэнтуэйт
Джерред
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
6
Сангаре
Ибрахим
27
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
7
Симонс
Хави
9
Де
Йонг
Люк
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
33
Сиовас
Димитрис
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
6
Дуарте
Дерой
77
Tijjani
Noslin
7
Кордоба
Иньиго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
ПСВ
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Фортуна Ситтард

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:2
Э
5:0
К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

3.8
2.75

Среднее время на гол

23
32

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2.67
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

33
73

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 15 (1) 0.47
Де Йонг Люк 13 (1) 0.41
Гакпо Коди 9 (2) 0.28
Тиль Гус 9 0.28
Эль-Гази Анвар 8 0.25
Бакайоко Жоан 5 0.16
Веерман Йоэй 4 0.13
Сангаре Ибрахим 4 0.13
Силва Фабио 4 (1) 0.13
Гутьеррес Эрик 2 0.06
Обиспо Армандо 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Ван Анхольт Патрик 1 0.03
Азар Торган 1 0.03
Боскальи Оливье 1 0.03
Мадуэке Нони 1 0.03
Тезе Джордан 0 0
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.28
Гладон Пол 6 0.19
Кордоба Иньиго 5 0.16
Tijjani Noslin 5 0.16
Эмбало Умару 3 0.09
Озьякуп Огузхан 3 0.09
Вита Реми 2 0.06
Ферати Арианит 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Ибрахим 5 0
Гутьеррес Эрик 4 0
Тиль Гус 4 0
Бакайоко Жоан 4 0
Де Йонг Люк 3 0
Силва Фабио 3 0
Макс Филипп 3 0
Обиспо Армандо 1 1
Ван Нистелрой Рууд 2 0
Эль-Гази Анвар 2 0
Тезе Джордан 2 0
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Мадуэке Нони 2 0
Жуниор Мауро 0 1
Ван Анхольт Патрик 1 0
Ватерман Бой 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Рамальо Андре 1 0
Симонс Хави 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Эрдоган Доган 3 2
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 5 0
Julio Velazquez 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Эмбало Умару 3 0
Кокс Джордж 3 0
Гут Родриго 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Химо Наварро 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Пандур Ивор 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Ташчи Тунахан 1 0

Результаты матчей

ПСВ
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (12)
20% (3)
0% (0)
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

0
8
ПСВ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Фортуна Ситтард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
23

Волевые поражения

31
12
ПСВ
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
26% (8)
19% (6)
Фортуна Ситтард
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

21
28

Волевые поражения

31
20

Голы по времени матча

Забито

47
18
17 В 1-м тайме 5
30 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
6
13%
2
11%
1-15
7
15%
2
11%
16-30
4
9%
1
6%
31-45
11
23%
1
6%
46-60
6
13%
4
22%
61-75
13
28%
8
44%
76-90

Пропущено

12
28
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
1
8%
2
7%
1-15
4
33%
5
18%
16-30
2
17%
6
21%
31-45
2
17%
7
25%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
0
0%
7
25%
76-90

Забито

34
21
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
5
15%
4
19%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
26%
4
19%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
5
15%
9
43%
76-90

Пропущено

24
26
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
9
38%
9
35%
76-90

Забито

81
39
34 В 1-м тайме 13
47 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
11
14%
6
15%
1-15
10
12%
2
5%
16-30
13
16%
5
13%
31-45
18
22%
4
10%
46-60
11
14%
5
13%
61-75
18
22%
17
44%
76-90

Пропущено

36
54
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 35
9 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 24
2
6%
2
4%
1-15
7
19%
8
15%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
6
17%
11
20%
46-60
5
14%
8
15%
61-75
9
25%
16
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1

Результаты матчей

ПСВ
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
6
2 раза 13%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
7 раз 23%
2
6 раз 19%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
6
3 раза 10%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
11
4
1.5
8
8
10
5
2.5
2
14
7
8
3.5
4
11
4.5
3
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
3
9
7
1.5
4
11
4
12
2.5
1
14
3
13
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
22
9
20
11
1.5
12
19
14
17
2.5
3
28
10
21
3.5
6
25
4.5
4
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 32 24 7 1 78 - 28 79
2.
ПСВ
 1:1 32 21 6 5 83 - 36 69
3.
АЗ Алкмаар
 5:0 32 19 7 6 64 - 32 64
4.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 32 14 9 9 51 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 32 11 8 13 50 - 55 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 32 9 10 13 43 - 54 37
12.
Фортуна Ситтард
 1:1 32 10 6 16 38 - 57 36
13.
Витесс
 32 8 10 14 38 - 50 34
14.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 0:5 32 6 10 16 29 - 59 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 32 4 4 24 21 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 1:1 16 13 2 1 50 - 11 41
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
АЗ Алкмаар
 5:0 16 9 5 2 35 - 17 32
6.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 1:1 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
Витесс
 16 4 6 6 18 - 25 18
15.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
16.
Эммен
 0:5 16 3 9 4 15 - 20 18
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 5:0 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 1:1 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 1:1 16 5 3 8 18 - 30 18
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Камбюр
 16 2 4 10 11 - 32 10
15.
Эммен
 0:5 16 3 1 12 14 - 39 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    1.30
    9.20
    18.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСВ
    Фортуна Ситтард
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     