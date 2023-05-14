Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Эль-Гази Анвар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Удар от ворот произведет ПСВ

87' Тактическая замена. Кокс Джордж уходит с поля и его заменяет Stipe Radic

87' Ферати Арианит не смог попасть в створ ударом издали

86' Кокс Джордж навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Команда ПСВ забила решающий гол в последние минуты игры!

82' Г О О О О Л - Симонс Хави из команды ПСВ правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

82' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Ферати Арианит получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Ферати Арианит на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

80' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Сегодняшная посещаемость составляет 33400 болельщиков

75' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Веерман Йоэй решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

72' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Ван Анхольт Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Кокс Джордж совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

65' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Эрдоган Доган получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

58' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Сиовас Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Хорошую попытку сделал Симонс Хави . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Удар от ворот произведет ПСВ

50' Тиджани Нослин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Азар Торган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Брэнтуэйт Джерред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.