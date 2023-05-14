Тур: 32. Стадион: Филипс. Зрители: 33400 Главный судья: Камфуис Йочем
2:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолГладон Пол
10' Желтая карточкаБакайоко Жоан
1:1
25' ГолДе Йонг Люк
30' Желтая карточкаДуарте Дерой
45' Желтая карточкаПандур Ивор
66' Желтая карточкаКокс Джордж
2:1
82' ГолСимонс Хави
90'+4
Ход матча
4'
0:1
10'
25'
1:1
30'
45'
46'
66'
82'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
12 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 1
-
14 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
553 Количество передач 165
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Селт ЙенсонЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
10 Силва ФабиоПолузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
54 Tygo Land
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Фортуна Ситтард
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
3.8
2.75
Среднее время на гол
23
32
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
33
73
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|16 (1)
|0.5
|Де Йонг Люк
|13 (1)
|0.41
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.28
|Тиль Гус
|9
|0.28
|Эль-Гази Анвар
|8
|0.25
|Бакайоко Жоан
|5
|0.16
|Веерман Йоэй
|4
|0.13
|Сангаре Ибрахим
|4
|0.13
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.13
|Гутьеррес Эрик
|2
|0.06
|Обиспо Армандо
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0.03
|Азар Торган
|1
|0.03
|Боскальи Оливье
|1
|0.03
|Мадуэке Нони
|1
|0.03
|Тезе Джордан
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.28
|Гладон Пол
|6
|0.19
|Кордоба Иньиго
|5
|0.16
|Tijjani Noslin
|5
|0.16
|Эмбало Умару
|3
|0.09
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.09
|Вита Реми
|2
|0.06
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Гутьеррес Эрик
|4
|0
|Тиль Гус
|4
|0
|Бакайоко Жоан
|4
|0
|Де Йонг Люк
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Макс Филипп
|3
|0
|Обиспо Армандо
|1
|1
|Ван Нистелрой Рууд
|2
|0
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|Тезе Джордан
|2
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Мадуэке Нони
|2
|0
|Жуниор Мауро
|0
|1
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|Ватерман Бой
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Кокс Джордж
|4
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Пандур Ивор
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
81% (13)
19% (3)
0% (0)
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
0
9
ПСВ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Фортуна Ситтард
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
23
Волевые поражения
31
12
ПСВ
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (18)
25% (8)
19% (6)
Фортуна Ситтард
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (4)
47% (15)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
28
Волевые поражения
31
21
Голы по времени матча
Забито
49
19
18 В 1-м тайме 6
31 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 19
6
12%
3
16%
1-15
8
16%
2
11%
16-30
4
8%
1
5%
31-45
11
22%
1
5%
46-60
6
12%
4
21%
61-75
14
29%
8
42%
76-90
Пропущено
13
30
8 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 15
2
15%
2
7%
1-15
4
31%
6
20%
16-30
2
15%
6
20%
31-45
2
15%
7
23%
46-60
3
23%
1
3%
61-75
0
0%
8
27%
76-90
Забито
34
21
17 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
5
15%
4
19%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
9
26%
4
19%
31-45
7
21%
3
14%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
5
15%
9
43%
76-90
Пропущено
24
26
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
5
21%
3
12%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
2
8%
7
27%
61-75
9
38%
9
35%
76-90
Забито
83
40
35 В 1-м тайме 14
48 Во 2-м тайме 26
21 Забивали первыми 15
4 Не забивали 9
11
13%
7
18%
1-15
11
13%
2
5%
16-30
13
16%
5
13%
31-45
18
22%
4
10%
46-60
11
13%
5
13%
61-75
19
23%
17
43%
76-90
Пропущено
37
56
17 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 36
10 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
3
8%
2
4%
1-15
7
19%
9
16%
16-30
7
19%
9
16%
31-45
6
16%
11
20%
46-60
5
14%
8
14%
61-75
9
24%
17
30%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - ПСВ 0:1 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Волендам - ПСВ 2:3
ПСВ - Эксельсиор 4:0 Спакенбург - ПСВ 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Витесс - ПСВ 1:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Валвейк - ПСВ 0:1 ПСВ - АДО Ден Хааг 3:1 ПСВ - Твенте 3:1 ПСВ - Севилья 2:0 Утрехт - ПСВ 2:2 Севилья - ПСВ 3:0 ПСВ - Гронинген 6:0 ПСВ - Эммен 3:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Эммен - ПСВ 1:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1
Результаты матчей
ПСВ
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
6
3 раза 9%
5
2 раза 6%
7
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
124
88
106
214
79
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
97
412
412
115
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
239
2111
1220
1418
329
1022
626
428
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|16 (8)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|13 (3)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7