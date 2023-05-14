Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

45' Лидберг Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

42' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

39' Дейл Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лидберг Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Идрисси Уссама выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Виллюмссон Виллюм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Igor Paixao нанес удар головой, но Джеффри де Ланге спокойно отбил мяч.

33' Шиманьски Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Кекчю Оркун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

30' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Дейл Матс наказан за толчок Quilindschy Hartman

27' Удар от ворот произведет Фейеноорд

26' Оооо... вот это был удар! Лидберг Исак должен был забить с этой позиции.

26' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Кюйперс Бас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Амофа Джамал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

22' Идзес Джей нанес удар головой, но Джастин Бейло спокойно отбил мяч.

20' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Igor Paixao сделал результативную передачу.

18' Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас забивает с правой ноги!

18' Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

15' Г О О О О Л - Идрисси Уссама забивает с правой ноги!

15' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Дейл Матс выиграл воздушное противоборство у Quilindschy Hartman.

13' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Фейеноорд

8' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали

5' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Виффер Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола