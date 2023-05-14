  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Фейеноорд
3:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
15' Гол
Идрисси Уссама
2:0
18' Гол
Хименес Сантьяго Томас
3:0
54' Гол
Пайшао Игор
56' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
66' Желтая карточка
Дейл Матс
90'+3

Ход матча

15'
Идрисси Уссама
(Виффер Матс)
1:0
18'
Хименес Сантьяго Томас
(Пайшао Игор)
2:0
54'
Пайшао Игор
(Виффер Матс)
3:0
56'
Шиманьски Себастьян
 
62'
Тимбер Квинтен
Шиманьски Себастьян
 
62'
Джаханбахш Алиреза
Пайшао Игор
 
66'
 
Дейл Матс
73'
 
Фонтан Хосе
Идзес Джей
73'
 
Фернандес Рашаан
Адеканье Бобби
73'
 
Льянсана Энрик
Xander Blomme
73'
 
Со Силла
Эдвардсен Оливер
74'
Касанвирджо Нерайшо
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
90'
Перейра Данило
Хименес Сантьяго Томас
 
90'
Дилросун Джавайро
Идрисси Уссама
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 527 Количество передач 359
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Кекчю
Оркун
14
Пайшао
Игор
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Xander
Blomme
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
Фейеноорд
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
7:4
Э
3:4
Э
0:1
Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

4.4
1.71

Среднее время на гол

20
52

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.67
1.42

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

33
63

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 15 0.47
Шиманьски Себастьян 9 0.28
Перейра Данило II 8 (1) 0.25
Кекчю Оркун 8 (2) 0.25
Пайшао Игор 7 0.22
Джаханбахш Алиреза 5 0.16
Дилросун Джавайро 5 0.16
Идрисси Уссама 3 0.09
Гертрейда Лютсхарел 3 0.09
Ганцко Давид 2 0.06
Тимбер Квинтен 2 0.06
Хартман Квилиндси 2 0.06
Волемарк Патрик 2 0.06
Виффер Матс 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
Расмуссен Якоб 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 8 (2) 0.25
Лидберг Исак 6 0.19
Адеканье Бобби 6 0.19
Эдвардсен Оливер 6 0.19
Штоккерс Финн 3 0.09
Кюйперс Бас 3 0.09
Ромменс Филипп 3 0.09
Дейл Матс 2 0.06
Фонтан Хосе 1 0.03
Со Силла 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Xander Blomme 1 0.03
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Хартман Квилиндси 5 0
Траунер Гернот 4 0
Виффер Матс 4 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Ганцко Давид 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 7 0
Фонтан Хосе 4 0
Идзес Джей 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Дейл Матс 1 1
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Кюйперс Бас 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

4
12
Фейеноорд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

37
20
Фейеноорд
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
16% (5)
34% (11)
Гоу Эхед Иглс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

41
32

Голы по времени матча

Забито

36
19
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
6
17%
3
16%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
7
19%
4
21%
31-45
7
19%
2
11%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
9
25%
5
26%
76-90

Пропущено

10
30
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 14
4
40%
5
17%
1-15
1
10%
3
10%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
40%
6
20%
61-75
1
10%
6
20%
76-90

Забито

40
25
22 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
5
13%
7
28%
1-15
8
20%
5
20%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
8
20%
1
4%
61-75
6
15%
6
24%
76-90

Пропущено

20
23
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
5
22%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Забито

76
44
38 В 1-м тайме 26
38 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 11
1 Не забивали 7
11
14%
10
23%
1-15
11
14%
8
18%
16-30
16
21%
8
18%
31-45
11
14%
4
9%
46-60
12
16%
3
7%
61-75
15
20%
11
25%
76-90

Пропущено

30
53
16 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
7
23%
10
19%
1-15
6
20%
5
9%
16-30
3
10%
10
19%
31-45
3
10%
9
17%
46-60
7
23%
7
13%
61-75
4
13%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3
Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4

Результаты матчей

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
5:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
5
1.5
9
7
6
10
2.5
3
13
3
13
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
5
11
9
7
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
1
0.5
Больше Меньше
24
8
23
9
1.5
14
18
15
17
2.5
5
27
6
26
3.5
3
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 32 24 7 1 78 - 28 79
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 32 14 9 9 51 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 32 11 8 13 50 - 55 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 32 9 10 13 43 - 54 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Витесс
 32 8 10 14 38 - 50 34
14.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 32 4 4 24 21 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 16 12 4 0 37 - 9 40
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
Витесс
 16 4 6 6 18 - 25 18
15.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
16.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 16 3 4 9 18 - 31 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
15.
Камбюр
 16 2 4 10 11 - 32 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (2)
Твенте Черны Вацлав 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фейеноорд 3:0 Гоу Эхед Иглс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     