Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

86' Идрисси Уссама из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Кекчю Оркун пробил со штрафного прямо в стенку

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Удар от ворот произведет Фейеноорд

75' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Xander Blomme уходит с поля и его заменяет Льянсана Энрик

72' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Кекчю Оркун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Дейл Матс получил желтую карточку от судьи

65' Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Идрисси Уссама пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

63' Джаханбахш Алиреза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Quilindschy Hartman выиграл воздушное противоборство у Адеканье Бобби

63' Quilindschy Hartman выиграл воздушное противоборство у Адеканье Бобби

63' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тактическая замена. Igor Paixao уходит с поля и его заменяет Джаханбахш Алиреза

61' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

61' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Педерсен Маркус Гольмгрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Фейеноорд

56' Шиманьски Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Отличный гол забил Igor Paixao

54' Г О О О О Л - Igor Paixao из команды Фейеноорд левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

54' Шиманьски Себастьян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Эдвардсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Quilindschy Hartman из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля