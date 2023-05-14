Тур: 32. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Линдхут Аллард
3:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолИдрисси Уссама
2:0
18' ГолХименес Сантьяго Томас
3:0
54' ГолПайшао Игор
56' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
66' Желтая карточкаДейл Матс
90'+3
Ход матча
15'
1:0
18'
54'
3:0
66'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
527 Количество передач 359
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
10
Кекчю
Оркун
14
Пайшао
Игор
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
-
40 Плогман ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
28 Pim Saathof
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
4.4
1.71
Среднее время на гол
20
52
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.67
1.42
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
33
63
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|15
|0.47
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.28
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.25
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.25
|Пайшао Игор
|7
|0.22
|Джаханбахш Алиреза
|5
|0.16
|Дилросун Джавайро
|5
|0.16
|Идрисси Уссама
|3
|0.09
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.09
|Ганцко Давид
|2
|0.06
|Тимбер Квинтен
|2
|0.06
|Хартман Квилиндси
|2
|0.06
|Волемарк Патрик
|2
|0.06
|Виффер Матс
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|8 (2)
|0.25
|Лидберг Исак
|6
|0.19
|Адеканье Бобби
|6
|0.19
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.19
|Штоккерс Финн
|3
|0.09
|Кюйперс Бас
|3
|0.09
|Ромменс Филипп
|3
|0.09
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Фонтан Хосе
|1
|0.03
|Со Силла
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Идзес Джей
|1
|0.03
|Xander Blomme
|1
|0.03
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Хартман Квилиндси
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Виффер Матс
|4
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|8
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Фонтан Хосе
|4
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Дейл Матс
|1
|1
|Фернандес Рашаан
|1
|1
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Наубер Геррит
|1
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Кюйперс Бас
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
4
12
Фейеноорд
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
13% (2)
63% (10)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
15
Волевые поражения
37
20
Фейеноорд
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
16% (5)
34% (11)
Гоу Эхед Иглс
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
41
32
Голы по времени матча
Забито
36
19
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
17 Не забивали 20
6
17%
3
16%
1-15
3
8%
3
16%
16-30
7
19%
4
21%
31-45
7
19%
2
11%
46-60
4
11%
2
11%
61-75
9
25%
5
26%
76-90
Пропущено
10
30
5 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 14
4
40%
5
17%
1-15
1
10%
3
10%
16-30
0
0%
6
20%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
40%
6
20%
61-75
1
10%
6
20%
76-90
Забито
40
25
22 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
16 Не забивали 19
5
13%
7
28%
1-15
8
20%
5
20%
16-30
9
23%
4
16%
31-45
4
10%
2
8%
46-60
8
20%
1
4%
61-75
6
15%
6
24%
76-90
Пропущено
20
23
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
15%
5
22%
1-15
5
25%
2
9%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Забито
76
44
38 В 1-м тайме 26
38 Во 2-м тайме 18
22 Забивали первыми 11
1 Не забивали 7
11
14%
10
23%
1-15
11
14%
8
18%
16-30
16
21%
8
18%
31-45
11
14%
4
9%
46-60
12
16%
3
7%
61-75
15
20%
11
25%
76-90
Пропущено
30
53
16 В 1-м тайме 25
14 Во 2-м тайме 28
9 Пропускали первыми 19
19 Не пропускали 24
7
23%
10
19%
1-15
6
20%
5
9%
16-30
3
10%
10
19%
31-45
3
10%
9
17%
46-60
7
23%
7
13%
61-75
4
13%
12
23%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3
Фейеноорд - Рома 1:0 Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1
Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Результаты матчей
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
5:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
9 раз 28%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
0
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
115
97
610
313
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
97
214
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
311
Больше Меньше
248
239
1418
1517
527
626
329
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (2)
|Твенте
|Черны Вацлав
|12 (10)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7