Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

42' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ремко Балк успешно блокирует удар.

39' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Камбюр

37' Беро Матуш не смог попасть в створ ударом издали

36' Ремко Балк успешно блокирует удар.

36' Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Мёленстен Мелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Удар от ворот произведет Витесс

32' Игрок из команды Камбюр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Витесс

28' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Ремко Балк из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Исима-Мирен Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Витесс

25' Удар от ворот произведет Витесс

25' Аркус Карлан из команды Витесс фолит на Ремко Балк, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

24' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Камбюр

23' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

23' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бартош Бялек возвращается на поле.

21' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Бартош Бялек получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Витесс

17' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

16' Худемакерс Меес из команды Камбюр фолит на Бартош Бялек, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

15' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

15' Ван Вермескеркен Саи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Камбюр

14' Ван Гинкел Марко не смог попасть в створ ударом издали

14' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Камбюр

13' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Аркус Карлан наказан за толчок Ремко Балк

6' Удар от ворот произведет Камбюр

6' Удар от ворот произведет Витесс

5' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Витесс

2' Ремко Балк из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

1' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Камбюр начинает с центра поля