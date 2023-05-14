Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

89' Махи Мимаун навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Шмидт Доке пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

89' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

87' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Ох, нехорошо это выглядит. Мёленстен Мелле получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Мёленстен Мелле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

80' Мёленстен Мелле пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем

80' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Ван дер Ватер Силвестр

75' Тактическая замена. Козловски Кацпер уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох

73' Руйтер Робин взял и забрал мяч на выходе

73' Ван Гинкел Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Идет дождь, трудные условия для игроков.

72' Удар от ворот произведет Витесс

70' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

69' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Ороз Алоис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Тактическая замена. Бартош Бялек уходит с поля и его заменяет Ороз Алоис

66' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Удар от ворот произведет Камбюр

64' Манхуф Миллион не смог попасть в створ ударом издали

63' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Г О О О О Л - Бартош Бялек забивает с правой ноги!

61' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Камбюр совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Мёленстен Мелле создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

56' Г О О О О Л - Бартош Бялек забивает с правой ноги!

56' Манхуф Миллион из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем

56' Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Бартош Бялек получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Бартош Бялек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Робертс Улдрикис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Мёленстен Мелле из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Ryan Flamingo успешно блокирует удар.

51' Ремко Балк нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Floris Smand выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брей Майкл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Рефери не любит споров - именно за это Аркус Карлан сейчас получил желтую

50' Удар от ворот произведет Камбюр

49' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Манхуф Миллион пробует нанести удар издали, но Роббин Руйтер держит все под контролем

48' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

47' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Удар от ворот произведет Камбюр