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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 16082 Главный судья: Бланк Эрвин
Витесс
2:0
Конец матча
Камбюр
0'
50' Желтая карточка
Аркус Карлан
1:0
56' Гол
Бялек Бартош
2:0
61' Гол
Бялек Бартош
66' Вторая желтая карточка
Аркус Карлан
90'+5

Ход матча

50'
Аркус Карлан
 
56'
Бялек Бартош
(Манхуф Миллион)
1:0
61'
Бялек Бартош
(Аркус Карлан)
2:0
66'
Аркус Карлан
 
68'
Ороз Алоис
Бялек Бартош
 
75'
Санкох Мохамед
Козловски Кацпер
 
75'
Тронстад Сондре
Манхуф Миллион
 
75'
 
Ван дер Ватер Силвестр
Remco Balk
75'
 
Шмидт Доке
Ван Вермескеркен Саи
75'
 
Махи Мимаун
Брей Майкл
76'
 
Йонсен Бьорн
Робертс Улдрикис
76'
 
Якобс Ями
Floris Smand
84'
Корнелисс Энцо
Мёленстен Мелле
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 325 Количество передач 464
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
42
Манхуф
Миллион
20
Мёленстен
Мелле
15
Ван
Гинкел
Марко
17
Козловски
Кацпер
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
12
Руйтер
Робин
24
Ван
Вермескеркен
Саи
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
14
Брей
Майкл
19
Фор
Наварон
30
Remco
Balk
28
Робертс
Улдрикис
Витесс
4-4-2
Камбюр
4-2-3-1

История личных встреч

Витесс
Камбюр

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:3
Э
1:0
Э
1:6
ТМК
0:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:3
Э
3:0

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

2
3.2

Среднее время на гол

45
28

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.5
1.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
47

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.19
Беро Матуш 5 (1) 0.16
Бялек Бартош 5 0.16
Виттек Максимилиан 3 0.09
Gabriel Vidovic 3 0.09
Фламинго Райан 3 0.09
Козловски Кацпер 2 0.06
Санкох Мохамед 2 0.06
Фредериксен Николай 2 0.06
Аркус Карлан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Тронстад Сондре 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.03
Мёленстен Мелле 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Бьорн 4 (1) 0.13
Худемакерс Меес 3 0.09
Брей Майкл 2 0.06
Паулиссен Митчелл 2 0.06
Якобс Ями 2 0.06
Фор Наварон 1 0.03
Бангура Алекс 1 0.03
Махи Мимаун 1 0.03
Ван Кам Даниэль 1 0.03
Ван Вермескеркен Саи 1 0.03
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.03
Яспер тер Хейде 1 0.03
Remco Balk 1 0.03
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Маулун Робин 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 9 1
Аркус Карлан 3 2
Беро Матуш 6 0
Тронстад Сондре 4 1
Фламинго Райан 4 0
Козловски Кацпер 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 5 1
Худемакерс Меес 2 2
Шмидт Доке 5 0
Паулиссен Митчелл 5 0
Remco Balk 5 0
Якобс Ями 2 1
Бергсма Леон 3 0
Робертс Улдрикис 3 0
Ван дер Ватер Силвестр 3 0
Фор Наварон 2 0
Брей Майкл 2 0
Henk de Jong 0 1
Tom Boere 1 0
Махи Мимаун 1 0
Макинтош Келвин 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Тол Марко 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Vincent Pichel 1 0

Результаты матчей

Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Камбюр
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)

Сухие победы

3
11

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
8
Витесс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Камбюр
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
31

Волевые поражения

18
7
Витесс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Камбюр
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)

Сухие победы

9
12

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

17
32

Волевые поражения

27
15

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
0
0%
2
15%
1-15
4
24%
2
15%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
1
6%
6
46%
76-90

Пропущено

26
30
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
27%
8
27%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
8
31%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90

Забито

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
6
30%
2
18%
76-90

Пропущено

25
32
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
20%
4
13%
1-15
4
16%
6
19%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
4
16%
7
22%
61-75
7
28%
8
25%
76-90

Забито

37
24
17 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
12 Не забивали 19
1
3%
4
17%
1-15
9
24%
2
8%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
7
19%
8
33%
76-90

Пропущено

51
62
23 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
7
14%
8
13%
1-15
6
12%
9
15%
16-30
10
20%
13
21%
31-45
5
10%
6
10%
46-60
12
24%
11
18%
61-75
11
22%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0
Камбюр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Камбюр - Утрехт 0:3 Волендам - Камбюр 2:0 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0
Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1

Результаты матчей

Витесс
Камбюр

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:3
5 раз 31%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
2:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:3
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
20 раз 63%
1
8 раз 25%
4
2 раза 6%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витесс
Камбюр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
5
11
7
9
1.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
7
9
6
10
1.5
2
14
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
12
20
13
19
1.5
4
28
3
29
2.5
3
29
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 32 14 9 9 51 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 32 11 8 13 50 - 55 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Витесс
 32 8 10 14 38 - 50 34
14.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 32 4 4 24 21 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
Витесс
 16 4 6 6 18 - 25 18
15.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
16.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
15.
Камбюр
 16 2 4 10 11 - 32 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
Твенте Черны Вацлав 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • 93'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Махи Мимаун пробил со штрафного прямо в стенку
  • 93'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16082 болельщиков
  • Фол, нарушение
    92'
    Ван Гинкел Марко наказан за толчок Махи Мимаун
  • 92'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 92'
    Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Беро Матуш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Витесс начинает контратаку
    • 91'
      Исима-Мирен Николя успешно блокирует удар.
    • 91'
      Фор Наварон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 91'
      Махи Мимаун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Камбюр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Ороз Алоис из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Камбюр пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Камбюр
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Витесс 2:0 Камбюр онлайн

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