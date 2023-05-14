Тур: 32. Стадион: Гелредом. Зрители: 16082 Главный судья: Бланк Эрвин
0'
50' Желтая карточкаАркус Карлан
1:0
56' ГолБялек Бартош
2:0
61' ГолБялек Бартош
66' Вторая желтая карточкаАркус Карлан
90'+5
Ход матча
50'
56'
1:0
61'
2:0
66'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
325 Количество передач 464
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
12
Руйтер
Робин
15
Тол
Марко
33
Floris
Smand
14
Брей
Майкл
19
Фор
Наварон
30
Remco
Balk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушНападающий
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
-
33 Floris SmandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклПолузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Махи МимаунНападающий
-
-
27 Sekou Sylla
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Камбюр
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
2
3.2
Среднее время на гол
45
28
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.5
1.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
47
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.19
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.16
|Бялек Бартош
|5
|0.16
|Виттек Максимилиан
|3
|0.09
|Gabriel Vidovic
|3
|0.09
|Фламинго Райан
|3
|0.09
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Санкох Мохамед
|2
|0.06
|Фредериксен Николай
|2
|0.06
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Бьорн
|4 (1)
|0.13
|Худемакерс Меес
|3
|0.09
|Брей Майкл
|2
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|2
|0.06
|Якобс Ями
|2
|0.06
|Фор Наварон
|1
|0.03
|Бангура Алекс
|1
|0.03
|Махи Мимаун
|1
|0.03
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.03
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.03
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.03
|Яспер тер Хейде
|1
|0.03
|Remco Balk
|1
|0.03
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Маулун Робин
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Аркус Карлан
|3
|2
|Беро Матуш
|6
|0
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Фламинго Райан
|4
|0
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Худемакерс Меес
|2
|2
|Шмидт Доке
|5
|0
|Паулиссен Митчелл
|5
|0
|Remco Balk
|5
|0
|Якобс Ями
|2
|1
|Бергсма Леон
|3
|0
|Робертс Улдрикис
|3
|0
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0
|Фор Наварон
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Henk de Jong
|0
|1
|Tom Boere
|1
|0
|Махи Мимаун
|1
|0
|Макинтош Келвин
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Виржиния Жоау
|1
|0
|Vincent Pichel
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Камбюр
87.5%
12.5%
14 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Сухие победы
3
11
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
9
8
Витесс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Камбюр
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
31
Волевые поражения
18
7
Витесс
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Камбюр
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
25% (8)
28% (9)
Сухие победы
9
12
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
17
32
Волевые поражения
27
15
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
0
0%
2
15%
1-15
4
24%
2
15%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
5
29%
29%
1
8%
61-75
1
6%
6
46%
76-90
Пропущено
26
30
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
7
27%
8
27%
31-45
3
12%
4
13%
46-60
8
31%
4
13%
61-75
4
15%
7
23%
76-90
Забито
20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 26
1
5%
2
18%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
4
20%
2
18%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
6
30%
2
18%
76-90
Пропущено
25
32
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
20%
4
13%
1-15
4
16%
6
19%
16-30
3
12%
5
16%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
4
16%
7
22%
61-75
7
28%
8
25%
76-90
Забито
37
24
17 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
12 Не забивали 19
1
3%
4
17%
1-15
9
24%
2
8%
16-30
7
19%
2
8%
31-45
6
16%
4
17%
46-60
7
19%
4
17%
61-75
7
19%
8
33%
76-90
Пропущено
51
62
23 В 1-м тайме 30
28 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
7
14%
8
13%
1-15
6
12%
9
15%
16-30
10
20%
13
21%
31-45
5
10%
6
10%
46-60
12
24%
11
18%
61-75
11
22%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фортуна Ситтард - Витесс 2:0 Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0
НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0
Камбюр
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Камбюр - Утрехт 0:3 Волендам - Камбюр 2:0 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Твенте - Камбюр 4:0
Камбюр - Эммен 1:2 Эксельсиор - Камбюр 4:1 ПСВ - Камбюр 5:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 2:1 Камбюр - Херенвен 1:2 НЕК Неймеген - Камбюр 0:0 Камбюр - Аякс 0:5 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Камбюр - Спарта Роттердам 0:3 Эммен - Камбюр 0:0 Де Трефферс - Камбюр 1:0 Камбюр - Волендам 0:3 Камбюр - Лилль 0:2 Гронинген - Камбюр 1:1
Результаты матчей
Витесс
Камбюр
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
0:3
5 раз 31%
0:1
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
11 раз 69%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
2:2
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:3
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
20 раз 63%
1
8 раз 25%
4
2 раза 6%
2
1 раз 3%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витесс
Камбюр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
511
79
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
79
610
214
313
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
1220
1319
428
329
329
131
230
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|Твенте
|Черны Вацлав
|12 (10)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7