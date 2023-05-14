Тур: 32. Стадион: Евроборг. Главный судья: Маншот Ероен
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
18
Дубвик
Исак
15
Ренсх
Девайн
57
Хато
Йоррель
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
57 Хато ЙоррельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бас ЮриЗащитник
-
26 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Хейтинга Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
Аякс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Второй тайм
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
32 матча
15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
12.5%
15.6%
71.9%
4 победы 5 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
0.94
0.31
Среднее время на гол
96
288
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
2.44
1.38
Среднее время на гол
36
65
Всего голов
54
27
Голов в среднем за матч
1.69
0.84
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
53
106
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|12 (1)
|0.39
|Нгонж Сириль
|3
|0.1
|Крюгер Флориан
|3
|0.1
|Хове Йохан
|2
|0.06
|Антман Оливер
|2
|0.06
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Балкер Радинио
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Мусампа Норден
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|11
|0.35
|Кудус Мохаммед
|11
|0.35
|Бробби Брайан
|11
|0.35
|Тадич Душан
|9 (3)
|0.29
|Бергёйс Стивен
|9 (1)
|0.29
|Тейлор Кеннет
|8
|0.26
|Классен Дэви
|7
|0.23
|Альварес Эдсон
|3
|0.1
|Ренсх Девайн
|3
|0.1
|Санчес Хорхе
|2
|0.06
|Лукка Лоренцо
|2
|0.06
|Угелумба Кэлвин
|1
|0.03
|Антони
|1
|0.03
|Тимбер Юрриен
|1
|0.03
|Консейсау Франсишку
|0
|0
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Суслов Томаш
|6
|0
|Дубвик Исак
|4
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Luciano Valente
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Халуш Матей
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Дуарте Ларос
|0
|1
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
|Jorg Schreuders
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|10
|0
|Бергёйс Стивен
|4
|0
|Тейлор Кеннет
|4
|0
|Ренсх Девайн
|2
|1
|Тадич Душан
|3
|0
|Классен Дэви
|3
|0
|Санчес Хорхе
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Гриллич Флориан
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|2
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Бробби Брайан
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
10
6
Гронинген
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
33
5
Волевые поражения
3
41
Гронинген
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Аякс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
36
14
Волевые поражения
13
47
Голы по времени матча
Забито
17
35
11 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
4
24%
5
14%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
7
41%
7
20%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
3
18%
5
14%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
15%
3
16%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
22%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
11
41%
5
26%
76-90
Забито
11
44
4 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
18%
6
14%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
2
18%
7
16%
31-45
1
9%
8
18%
46-60
5
45%
6
14%
61-75
1
9%
10
23%
76-90
Пропущено
35
13
10 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
11%
2
15%
1-15
4
11%
3
23%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
5
14%
4
31%
46-60
7
20%
1
8%
61-75
13
37%
3
23%
76-90
Забито
28
79
15 В 1-м тайме 39
13 Во 2-м тайме 40
11 Забивали первыми 19
12 Не забивали 4
6
21%
11
14%
1-15
0
0%
14
18%
16-30
9
32%
14
18%
31-45
2
7%
13
16%
46-60
7
25%
12
15%
61-75
4
14%
15
19%
76-90
Пропущено
62
32
23 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 20
8
13%
5
16%
1-15
7
11%
4
13%
16-30
8
13%
6
19%
31-45
5
8%
7
22%
46-60
10
16%
2
6%
61-75
24
39%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1
Результаты матчей
Гронинген
Аякс
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 26%
4
7 раз 23%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
510
106
213
88
114
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
132
115
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
274
625
1912
229
1516
130
1120
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- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|Твенте
|Черны Вацлав
|12 (10)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7