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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
 
Прерван
Аякс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Аякс
13.00
7.30
12.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леувенбург
Петер
39
Jorg
Schreuders
12
Балкер
Радинио
29
Соренсен
Мадс
Бек
24
Мусампа
Норден
8
Хове
Йохан
21
Антман
Оливер
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
12
Рульи
Херонимо
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юрриен
5
Вейндал
Оуэн
57
Хато
Йоррель
4
Альварес
Эдсон
8
Тейлор
Кеннет
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
9
Бробби
Брайан
Гронинген
4-1-4-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Аякс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Второй тайм

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

32 матча

15.6%
12.5%
71.9%
5 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

12.5%
15.6%
71.9%
4 победы 5 ничьих 23 победы

История матчей

Э
6:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:2
К
0:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
3:0
ТМС
1:1
Э
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

0.94
0.31

Среднее время на гол

96
288

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

2.44
1.38

Среднее время на гол

36
65

Всего голов

54
27

Голов в среднем за матч

1.69
0.84

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

53
106

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 (1) 0.39
Нгонж Сириль 3 0.1
Крюгер Флориан 3 0.1
Хове Йохан 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Дуарте Ларос 1 0.03
Ларсен Йорген 1 0.03
Пелюпесси Йоей 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Балкер Радинио 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Мусампа Норден 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 11 0.35
Кудус Мохаммед 11 0.35
Бробби Брайан 11 0.35
Тадич Душан 9 (3) 0.29
Бергёйс Стивен 9 (1) 0.29
Тейлор Кеннет 8 0.26
Классен Дэви 7 0.23
Альварес Эдсон 3 0.1
Ренсх Девайн 3 0.1
Санчес Хорхе 2 0.06
Лукка Лоренцо 2 0.06
Угелумба Кэлвин 1 0.03
Антони 1 0.03
Тимбер Юрриен 1 0.03
Консейсау Франсишку 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Вейндал Оуэн 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Суслов Томаш 6 0
Дубвик Исак 4 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Luciano Valente 4 0
Балкер Радинио 2 1
Халуш Матей 2 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Дуарте Ларос 0 1
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хове Йохан 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Thom van Bergen 1 0
Jorg Schreuders 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 10 0
Бергёйс Стивен 4 0
Тейлор Кеннет 4 0
Ренсх Девайн 2 1
Тадич Душан 3 0
Классен Дэви 3 0
Санчес Хорхе 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Консейсау Франсишку 3 0
Гриллич Флориан 2 0
Вейндал Оуэн 2 0
Блинд Дэйли 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Бробби Брайан 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Гронинген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Аякс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

10
6
Гронинген
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Аякс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

33
5

Волевые поражения

3
41
Гронинген
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Аякс
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

36
14

Волевые поражения

13
47

Голы по времени матча

Забито

17
35
11 В 1-м тайме 19
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
4
24%
5
14%
1-15
0
0%
7
20%
16-30
7
41%
7
20%
31-45
1
6%
5
14%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
3
18%
5
14%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
15%
3
16%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
6
22%
6
32%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
11
41%
5
26%
76-90

Забито

11
44
4 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
2
18%
6
14%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
2
18%
7
16%
31-45
1
9%
8
18%
46-60
5
45%
6
14%
61-75
1
9%
10
23%
76-90

Пропущено

35
13
10 В 1-м тайме 5
25 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
11%
2
15%
1-15
4
11%
3
23%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
5
14%
4
31%
46-60
7
20%
1
8%
61-75
13
37%
3
23%
76-90

Забито

28
79
15 В 1-м тайме 39
13 Во 2-м тайме 40
11 Забивали первыми 19
12 Не забивали 4
6
21%
11
14%
1-15
0
0%
14
18%
16-30
9
32%
14
18%
31-45
2
7%
13
16%
46-60
7
25%
12
15%
61-75
4
14%
15
19%
76-90

Пропущено

62
32
23 В 1-м тайме 15
39 Во 2-м тайме 17
19 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 20
8
13%
5
16%
1-15
7
11%
4
13%
16-30
8
13%
6
19%
31-45
5
8%
7
22%
46-60
10
16%
2
6%
61-75
24
39%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2
Аякс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0 Аякс - Эммен 3:1
Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фейеноорд - Аякс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0 Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1

Результаты матчей

Гронинген
Аякс

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
4 раза 25%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
1
4 раза 27%
4
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
2:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
6:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 26%
4
7 раз 23%
0
4 раза 13%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
10
1.5
10
6
2
13
2.5
8
8
1
14
3.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
2
1
15
1.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
27
4
6
25
1.5
19
12
2
29
2.5
15
16
1
30
3.5
11
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 32 14 9 9 51 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 32 11 8 13 50 - 55 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Витесс
 32 8 10 14 38 - 50 34
14.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 32 4 4 24 21 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 16 7 5 4 17 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
Витесс
 16 4 6 6 18 - 25 18
15.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
16.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 16 2 5 9 16 - 34 11
14.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
15.
Камбюр
 16 2 4 10 11 - 32 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
Твенте Черны Вацлав 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Соренсен Мадс Бек из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    7'
    Тадич Душан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Первый тайм начался
    7'
    Судья начинает матч
  • Свисток
    7'
    Матч прерван
  • 7'
    Матч приостановлен из-за петард на поле
  • 6'
    Мусампа Норден ослабляет давление, выбив мяч.
  • 6'
    Девайн Ренш создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 6'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Аякс контролирует мяч.
  • 5'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Гронинген: 50%, Аякс: 50%.
  • Офсайд
    4'
    Бробби Брайан из команды Аякс в офсайде
  • 4'
    Аякс контролирует мяч.
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • 3'
    Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
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      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Гронинген начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Аякс
    13.00
    7.30
    12.50
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