Тур: 38. Стадион: Альберто Бралья.
2:1
Второй тайм: 63'
0'
9' Желтая карточкаShady Oukhadda
1:0
10' ГолБонфанти Николас
2:0
23' ГолМаньино Лука
37' Желтая карточкаКарретта Мирко
41' Желтая карточкаМазиелло Андреа
2:1
54' ГолFabian Tait
Ход матча
10'
23'
2:0
37'
41'
54'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
27
Ионице
Артур
21
Fabian
Tait
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
-
20 Shaka Mawuli
-
18 Ровер Маттео
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Модена
Зюйдтироль
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.4
Среднее время на гол
72
64
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|10 (3)
|0.26
|Бонфанти Николас
|7
|0.18
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.16
|Стриццоло Лука
|5
|0.13
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.11
|Маньино Лука
|4
|0.11
|Армеллино Марко
|2
|0.05
|Джерли Фабио
|2
|0.05
|Antonio Pergreffi
|2
|0.05
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|9
|0.24
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.13
|Giovanni Zaro
|5
|0.13
|Fabian Tait
|3
|0.08
|Маццокки Симоне
|3
|0.08
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.05
|Белардинелли Лука
|2
|0.05
|Сиссе Мустафа
|2
|0.05
|Marco Curto
|2
|0.05
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.05
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|10
|0
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Tomasso Silvestri
|7
|0
|Shady Oukhadda
|4
|1
|Маньино Лука
|5
|0
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Тремолада Лука
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Paulo Dentello
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Мости Никола
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|6
|2
|Мазиелло Андреа
|8
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Белардинелли Лука
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Daniele Casiraghi
|5
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Карретта Мирко
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|1
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Полуцци Джакомо
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
8
4
Модена
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
30
4
Волевые поражения
10
20
Модена
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (12)
46% (17)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
38% (14)
22% (8)
Зюйдтироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
33
5
Волевые поражения
18
24
Голы по времени матча
Забито
22
16
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
24 Не забивали 26
3
14%
3
19%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
5
31%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
3
16%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 22
1
5%
2
9%
1-15
6
29%
6
27%
16-30
2
10%
2
9%
31-45
4
19%
2
9%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
7
33%
5
23%
76-90
Пропущено
35
17
14 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
2
6%
1
6%
1-15
7
20%
2
12%
16-30
5
14%
4
24%
31-45
7
20%
2
12%
46-60
6
17%
2
12%
61-75
8
23%
6
35%
76-90
Забито
43
38
21 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 11
4
9%
5
13%
1-15
10
23%
9
24%
16-30
7
16%
5
13%
31-45
6
14%
4
11%
46-60
5
12%
5
13%
61-75
11
26%
10
26%
76-90
Пропущено
54
31
24 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 12
27 Не пропускали 22
4
7%
2
6%
1-15
10
19%
3
10%
16-30
10
19%
8
26%
31-45
10
19%
3
10%
46-60
8
15%
7
23%
61-75
12
22%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Беневенто - Модена 2:1 Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0
Модена - Парма 1:1 Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2
Результаты матчей
Модена
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
Точный счет
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
11 раз 30%
Тоталы голов в матче
Модена
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
154
612
613
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
117
613
513
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2611
1225
1126
334
235
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13