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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Читтаделла
0:0
Второй тайм: 63'
Комо
0'
12' Желтая карточка
Крочата Джованни
31' Желтая карточка
Дель Фабро Дарио
33' Желтая карточка
Кутроне Патрик
36' Желтая карточка
Виньяли Лука
38' Желтая карточка
Канестрелли Симоне

Ход матча

12'
Крочата Джованни
 
31'
Дель Фабро Дарио
 
33'
 
Кутроне Патрик
36'
 
Виньяли Лука
38'
 
Канестрелли Симоне
60'
 
Черри Альберто
Габриеллони Алессандро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Комо
2.95
3.35
4.10
Все Коэффициенты
77
Маньеро
Лука
14
Сальви
Алессандро
5
Дель
Фабро
Дарио
26
Паван
Никола
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
21
Крочата
Джованни
10
Антонуччи
Мирко
99
Andrea
Magrassi
70
Амброзино
Джузеппе
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
15
Канестрелли
Симоне
2
Бинкс
Луис
28
Виньяли
Лука
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
44
Иоанну
Николас
9
Габриеллони
Алессандро
63
Кутроне
Патрик
Читтаделла
4-3-1-2
Комо
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Комо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:0
СB
1:2
СB
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 11 (3) 0.29
Крочата Джованни 6 0.16
Маистрелло Томми 4 0.11
Беретта Джакомо 2 0.05
Асенсио Рауль 2 (1) 0.05
Каррьеро Джузеппе 2 0.05
Бальдини Энрико 2 (1) 0.05
Вита Алессио 1 0.03
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Бранка Симоне 0 0
Сальви Алессандро 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 9 (4) 0.24
Кутроне Патрик 9 (1) 0.24
Манкузо Леонардо 6 0.16
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Иоанну Николас 3 0.08
Арригони Томмазо 3 0.08
Бланко Алехандро 2 0.05
Да Кунья Лукас 2 0.05
Амброзино Джузеппе 2 (1) 0.05
Виньяли Лука 2 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.03
Чаджиа Мутир 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 2
Пертиконе Романо 10 1
Паван Никола 8 0
Каррьеро Джузеппе 8 0
Сальви Алессандро 6 1
Данци Андреа 3 2
Крочата Джованни 6 0
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Federico Giraudo 4 1
Доннарумма Даниэле 5 0
Ignacio Lores 5 0
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Дель Фабро Дарио 3 1
Тункара Мамаду 4 0
Вита Алессио 4 0
Andrea Magrassi 4 0
Кастари Элхан 4 0
Асенсио Рауль 2 1
Беретта Джакомо 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 10 0
Беллемо Алессандро 9 0
Черри Альберто 7 0
Одентал Кас 7 0
Арригони Томмазо 5 1
Бинкс Луис 5 1
Иоанну Николас 6 0
Фабрегас Сеск 5 0
Париджини Витторио 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Фараго Паоло 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Иовин Алессио 3 0
Кутроне Патрик 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Комо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
16
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
6

Волевые поражения

12
27
Читтаделла
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
Комо
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

23
6

Волевые поражения

17
43

Голы по времени матча

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
29 Не забивали 25
1
6%
4
20%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
6
33%
8
40%
76-90

Пропущено

23
27
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
4%
2
7%
1-15
6
26%
6
22%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
22%
4
15%
76-90

Забито

15
27
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
2
13%
6
22%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
4
27%
7
26%
61-75
4
27%
5
19%
76-90

Пропущено

23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
9%
3
14%
1-15
6
26%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
3
13%
7
33%
76-90

Забито

33
47
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 16
17 Не забивали 10
3
9%
10
21%
1-15
6
18%
6
13%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
3
9%
4
9%
46-60
8
24%
8
17%
61-75
10
30%
13
28%
76-90

Пропущено

46
48
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
3
7%
5
10%
1-15
12
26%
10
21%
16-30
7
15%
8
17%
31-45
7
15%
9
19%
46-60
9
20%
5
10%
61-75
8
17%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1
Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2
Комо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1
Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0

Результаты матчей

Читтаделла
Комо

Точный счет

0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
15
4
5
13
1.5
8
11
5
13
2.5
3
16
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
6
3
16
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
17
0.5
Больше Меньше
27
10
8
29
1.5
13
24
5
32
2.5
5
32
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 38 23 8 7 61 - 26 77
2.
Дженоа
 2:1 38 21 11 6 51 - 26 73
3.
Бари
 1:2 38 17 14 7 56 - 35 65
4.
Кальяри
 1:0 38 15 15 8 50 - 34 60
5.
Парма
 1:1 38 16 11 11 47 - 39 59
6.
Зюйдтироль
 1:2 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 0:0 38 16 5 17 48 - 45 50
8.
Венеция
 1:1 38 13 11 14 51 - 49 50
9.
Палермо
 2:2 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 2:1 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Асколи
 0:0 38 12 12 14 40 - 46 48
12.
Пиза
 0:2 38 11 14 13 47 - 42 47
13.
Комо
 0:0 38 10 17 11 47 - 48 47
14.
Тернана
 2:1 38 12 10 16 37 - 50 46
15.
Читтаделла
 0:0 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 2:2 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 0:1 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 2:1 38 10 9 19 39 - 51 39
19.
СПАЛ
 2:0 38 8 14 16 41 - 50 38
20.
Беневенто
 1:2 38 7 14 17 32 - 48 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 2:1 19 12 6 1 27 - 8 41
3.
Кальяри
 1:0 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 1:1 19 10 3 6 25 - 16 33
5.
Тернана
 2:1 19 9 5 5 21 - 19 32
6.
Палермо
 2:2 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 1:2 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Реджина
 0:0 19 9 3 7 27 - 22 30
10.
Модена
 2:1 19 7 8 4 26 - 18 29
11.
Козенца
 0:1 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 1:2 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 0:2 19 7 5 7 26 - 21 26
14.
Венеция
 1:1 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 2:1 19 6 6 7 21 - 25 24
17.
Брешия
 2:2 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 0:0 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 1:2 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:2 19 10 5 4 26 - 16 35
2.
Дженоа
 2:1 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 1:2 19 9 5 5 26 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 1:2 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 1:1 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 24 24
7.
Венеция
 1:1 19 6 6 7 22 - 22 24
8.
Пиза
 0:2 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 1:0 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 0:0 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 0:0 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 2:1 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 16 - 23 19
14.
Палермо
 2:2 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 1:2 19 3 8 8 16 - 23 17
16.
Брешия
 2:2 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 0:0 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 2:1 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 2:1 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 0:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Амброзино Джузеппе уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 60'
    Alessandro Gabrielloni уходит с поля. Черри Альберто выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Дель Фабро Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Крочата Джованни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Читтаделла.
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Читтаделла
Ничья
Комо
2.95
3.35
4.10
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