Тур: 38. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:0
Второй тайм: 63'
0'
12' Желтая карточкаКрочата Джованни
31' Желтая карточкаДель Фабро Дарио
33' Желтая карточкаКутроне Патрик
36' Желтая карточкаВиньяли Лука
38' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
Ход матча
12'
31'
33'
36'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
77
Маньеро
Лука
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Читтаделла
Комо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|11 (3)
|0.29
|Крочата Джованни
|6
|0.16
|Маистрелло Томми
|4
|0.11
|Беретта Джакомо
|2
|0.05
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.05
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.05
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.05
|Вита Алессио
|1
|0.03
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Бранка Симоне
|0
|0
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (4)
|0.24
|Кутроне Патрик
|9 (1)
|0.24
|Манкузо Леонардо
|6
|0.16
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Иоанну Николас
|3
|0.08
|Арригони Томмазо
|3
|0.08
|Бланко Алехандро
|2
|0.05
|Да Кунья Лукас
|2
|0.05
|Амброзино Джузеппе
|2 (1)
|0.05
|Виньяли Лука
|2
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|2
|Пертиконе Романо
|10
|1
|Паван Никола
|8
|0
|Каррьеро Джузеппе
|8
|0
|Сальви Алессандро
|6
|1
|Данци Андреа
|3
|2
|Крочата Джованни
|6
|0
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Federico Giraudo
|4
|1
|Доннарумма Даниэле
|5
|0
|Ignacio Lores
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Дель Фабро Дарио
|3
|1
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Вита Алессио
|4
|0
|Andrea Magrassi
|4
|0
|Кастари Элхан
|4
|0
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виньяли Лука
|10
|0
|Беллемо Алессандро
|9
|0
|Черри Альберто
|7
|0
|Одентал Кас
|7
|0
|Арригони Томмазо
|5
|1
|Бинкс Луис
|5
|1
|Иоанну Николас
|6
|0
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Париджини Витторио
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Фараго Паоло
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Иовин Алессио
|3
|0
|Кутроне Патрик
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Комо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
5
16
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
6
Волевые поражения
12
27
Читтаделла
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
Комо
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
17
43
Голы по времени матча
Забито
18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
29 Не забивали 25
1
6%
4
20%
1-15
4
22%
4
20%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
4
22%
1
5%
61-75
6
33%
8
40%
76-90
Пропущено
23
27
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
4%
2
7%
1-15
6
26%
6
22%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
5
22%
4
15%
76-90
Забито
15
27
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
25 Не забивали 22
2
13%
6
22%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
4
27%
7
26%
61-75
4
27%
5
19%
76-90
Пропущено
23
21
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
9%
3
14%
1-15
6
26%
4
19%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
3
13%
7
33%
76-90
Забито
33
47
12 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 16
17 Не забивали 10
3
9%
10
21%
1-15
6
18%
6
13%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
3
9%
4
9%
46-60
8
24%
8
17%
61-75
10
30%
13
28%
76-90
Пропущено
46
48
22 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 27
3
7%
5
10%
1-15
12
26%
10
21%
16-30
7
15%
8
17%
31-45
7
15%
9
19%
46-60
9
20%
5
10%
61-75
8
17%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1
Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2
Комо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1
Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0
Результаты матчей
Читтаделла
Комо
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
154
513
811
513
316
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
126
316
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2017
Больше Меньше
2710
829
1324
532
532
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13