  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Перуджа
2:1
Второй тайм: 63'
Беневенто
0'
0:1
30' Гол
Фариас Диего
43' Желтая карточка
Курадо Маркос
46' Желтая карточка
Оливьери Марко
1:1
53' Пенальти
Лизи Франческо
2:1
58' Гол
Ди Кармине Самуэль

Ход матча

30'
0:1
Фариас Диего
43'
Курадо Маркос
 
46'
Оливьери Марко
Пас Йеферсон
 
46'
Оливьери Марко
 
53'
Лизи Франческо
1:1
58'
Ди Кармине Самуэль
(Ди Серио Джузеппе)
2:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Беневенто
3.90
4.00
6.80
Все Коэффициенты
81
Абиби
Алессио
97
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
21
Курадо
Маркос
17
Пас
Йеферсон
25
Санторо
Симоне
4
Ианнони
Эдоардо
23
Лизи
Франческо
13
Луперини
Грегорио
18
Ди
Кармине
Самуэль
20
Ди
Серио
Джузеппе
12
Манфредини
Никколо
55
Весели
Фредерик
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
2
Эль-Кауакиби
Хамза
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
80
Куцупиас
Илиас
18
Фулон
Дам
10
Фариас
Диего
28
Чано
Камилло
Перуджа
3-4-3
Беневенто
3-5-2

История личных встреч

Перуджа
Беневенто

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
2:4
СB
2:1
К
0:4
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
ППД
0:0
ППД
1:1
СCA
3:1
СCB
1:0
СCB
2:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
0.9

Среднее время на гол

70
100

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.9
1.43

Среднее время на гол

100
63

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.06
1.12

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
80

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 9 (6) 0.24
Ди Серио Джузеппе 5 0.13
Луперини Грегорио 5 0.13
Лизи Франческо 4 (1) 0.11
Ди Кармине Самуэль 3 0.08
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.08
Стриццоло Лука 3 0.08
Оливьери Марко 2 0.05
Санторо Симоне 2 0.05
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.13
Чано Камилло 4 (1) 0.11
Акампора Дженнаро 4 0.11
Фариас Диего 3 0.08
Форте Франческо 3 0.08
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.08
Импрота Риккардо 2 0.05
Фулон Дам 2 0.05
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Весели Фредерик 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Глик Камил 0 0
Скьяттарелла Паскуале 0 0
Карич Нермин 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 13 0
Санторо Симоне 10 1
Лизи Франческо 9 1
Касасола Тиаго 7 1
Пас Йеферсон 7 1
Куан Кристиан 7 0
Рози Алеандро 5 1
Сгарби Филиппо 5 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Бартоломей Паоло 6 0
Оливьери Марко 6 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Мелькьорри Федерико 4 0
Струна Альяж 3 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Damiano Cancellieri 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 10 1
Скьяттарелла Паскуале 11 0
Тельо Андрес 8 1
Вивиани Маттиа 8 1
Пастина Кристиан 7 1
Фулон Дам 8 0
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Глик Камил 6 0
Куцупиас Илиас 6 0
Весели Фредерик 4 1
Летиция Гаэтано 5 0
Импрота Риккардо 3 1
Эль-Кауакиби Хамза 3 1
Ла Гумина Антонино 4 0
Фариас Диего 3 0
Форте Франческо 3 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Чано Камилло 2 0
Тошка Алин 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0

Результаты матчей

Перуджа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Беневенто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

9
10
Перуджа
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Беневенто
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

22
19

Волевые поражения

11
11
Перуджа
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Беневенто
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

23
20

Волевые поражения

20
21

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
26 Не забивали 26
4
20%
1
7%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
3
15%
3
20%
31-45
6
30%
2
13%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

23
21
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
22%
4
19%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
9
39%
8
38%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
26 Не забивали 25
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
6
40%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Пропущено

26
26
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
3
12%
5
19%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
6
23%
3
12%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
3
12%
5
19%
76-90

Забито

38
30
16 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
15 Не забивали 14
5
13%
1
3%
1-15
3
8%
7
23%
16-30
8
21%
9
30%
31-45
9
24%
6
20%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
6
16%
5
17%
76-90

Пропущено

49
47
23 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 29
8
16%
9
19%
1-15
7
14%
6
13%
16-30
8
16%
7
15%
31-45
8
16%
8
17%
46-60
6
12%
4
9%
61-75
12
24%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Перуджа 3:2 Перуджа - Кальяри 0:5 СПАЛ - Перуджа 1:1 Перуджа - Козенца 0:0
Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1
Беневенто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Беневенто - Модена 2:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Беневенто - Парма 2:2 Палермо - Беневенто 1:1
Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1

Результаты матчей

Перуджа
Беневенто

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%

Точный счет

1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
14 раз 38%
2
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
7
4
14
1.5
4
15
3
15
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
11
7
6
13
1.5
4
14
1
18
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
15
0.5
Больше Меньше
23
14
10
27
1.5
8
29
4
33
2.5
1
36
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 38 23 8 7 61 - 26 77
2.
Дженоа
 2:1 38 21 11 6 51 - 26 73
3.
Бари
 1:2 38 17 14 7 56 - 35 65
4.
Кальяри
 1:0 38 15 15 8 50 - 34 60
5.
Парма
 1:1 38 16 11 11 47 - 39 59
6.
Зюйдтироль
 1:2 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 0:0 38 16 5 17 48 - 45 50
8.
Венеция
 1:1 38 13 11 14 51 - 49 50
9.
Палермо
 2:2 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 2:1 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Асколи
 0:0 38 12 12 14 40 - 46 48
12.
Пиза
 0:2 38 11 14 13 47 - 42 47
13.
Комо
 0:0 38 10 17 11 47 - 48 47
14.
Тернана
 2:1 38 12 10 16 37 - 50 46
15.
Читтаделла
 0:0 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 2:2 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 0:1 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 2:1 38 10 9 19 39 - 51 39
19.
СПАЛ
 2:0 38 8 14 16 41 - 50 38
20.
Беневенто
 1:2 38 7 14 17 32 - 48 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 2:1 19 12 6 1 27 - 8 41
3.
Кальяри
 1:0 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 1:1 19 10 3 6 25 - 16 33
5.
Тернана
 2:1 19 9 5 5 21 - 19 32
6.
Палермо
 2:2 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 1:2 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Реджина
 0:0 19 9 3 7 27 - 22 30
10.
Модена
 2:1 19 7 8 4 26 - 18 29
11.
Козенца
 0:1 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 1:2 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 0:2 19 7 5 7 26 - 21 26
14.
Венеция
 1:1 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 2:1 19 6 6 7 21 - 25 24
17.
Брешия
 2:2 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 0:0 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 1:2 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:2 19 10 5 4 26 - 16 35
2.
Дженоа
 2:1 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 1:2 19 9 5 5 26 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 1:2 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 1:1 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 24 24
7.
Венеция
 1:1 19 6 6 7 22 - 22 24
8.
Пиза
 0:2 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 1:0 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 0:0 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 0:0 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 2:1 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 16 - 23 19
14.
Палермо
 2:2 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 1:2 19 3 8 8 16 - 23 17
16.
Брешия
 2:2 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 0:0 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 2:1 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 2:1 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 0:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • 46'
    Yeferson Paz уходит с поля. Оливьери Марко выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Курадо Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Фариас Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Перуджа
Ничья
Беневенто
3.90
4.00
6.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перуджа 2:1 Беневенто онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Перуджа
Беневенто
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 