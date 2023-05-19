Тур: 38. Стадион: Ренато Кури.
0'
0:1
30' ГолФариас Диего
43' Желтая карточкаКурадо Маркос
46' Желтая карточкаОливьери Марко
1:1
53' ПенальтиЛизи Франческо
2:1
58' ГолДи Кармине Самуэль
71' Желтая карточкаКапецци Леонардо
84' Красная карточкаГлик Камил
2:2
90' ГолЧано Камилло
3:2
90' ГолКуан Кристиан
90'+8
Ход матча
30'
0:1
43'
46'
53'
1:1
58'
71'
84'
90'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 6
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
285 Количество передач 522
-
36 Владение мячом, % 64
17
Пас
Йеферсон
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
10
Фариас
Диего
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Agostinelli
История личных встреч
Перуджа
Беневенто
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
0.9
Среднее время на гол
70
100
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.9
1.43
Среднее время на гол
100
63
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.06
1.12
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
80
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|9 (6)
|0.24
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.13
|Луперини Грегорио
|5
|0.13
|Лизи Франческо
|4 (1)
|0.11
|Ди Кармине Самуэль
|4
|0.11
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.08
|Стриццоло Лука
|3
|0.08
|Куан Кристиан
|2
|0.05
|Оливьери Марко
|2
|0.05
|Санторо Симоне
|2
|0.05
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чано Камилло
|5 (1)
|0.13
|Тельо Андрес
|5
|0.13
|Акампора Дженнаро
|4
|0.11
|Фариас Диего
|3
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.08
|Импрота Риккардо
|2
|0.05
|Фулон Дам
|2
|0.05
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Весели Фредерик
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|Карич Нермин
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|13
|0
|Санторо Симоне
|10
|1
|Лизи Франческо
|9
|1
|Касасола Тиаго
|7
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Куан Кристиан
|7
|0
|Рози Алеандро
|5
|1
|Сгарби Филиппо
|5
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Бартоломей Паоло
|6
|0
|Оливьери Марко
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Струна Альяж
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Капецци Леонардо
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Damiano Cancellieri
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|10
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|11
|0
|Тельо Андрес
|8
|1
|Вивиани Маттиа
|8
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Фулон Дам
|8
|0
|Карич Нермин
|8
|0
|Глик Камил
|6
|1
|Леверб Максим
|6
|1
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|4
|1
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|3
|1
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Чано Камилло
|2
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Беневенто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
9
12
Перуджа
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (9)
32% (6)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Беневенто
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
22
19
Волевые поражения
11
11
Перуджа
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (13)
39% (15)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
39% (15)
32% (12)
Беневенто
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (10)
50% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
34% (13)
34% (13)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
25
20
Волевые поражения
20
23
Голы по времени матча
Забито
23
17
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
26 Не забивали 26
4
17%
1
6%
1-15
1
4%
6
35%
16-30
3
13%
3
18%
31-45
8
35%
2
12%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
5
20%
4
17%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
4
16%
3
13%
46-60
1
4%
1
4%
61-75
10
40%
9
38%
76-90
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
27 Не забивали 26
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
6
40%
31-45
3
17%
4
27%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Пропущено
26
26
14 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
3
12%
5
19%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
6
23%
3
12%
31-45
4
15%
7
27%
46-60
5
19%
3
12%
61-75
3
12%
5
19%
76-90
Забито
41
32
16 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 11
15 Не забивали 14
5
12%
1
3%
1-15
3
7%
8
25%
16-30
8
20%
9
28%
31-45
11
27%
6
19%
46-60
7
17%
2
6%
61-75
7
17%
6
19%
76-90
Пропущено
51
50
24 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 30
8
16%
9
18%
1-15
8
16%
6
12%
16-30
8
16%
7
14%
31-45
8
16%
10
20%
46-60
6
12%
4
8%
61-75
13
25%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Венеция - Перуджа 3:2 Перуджа - Кальяри 0:5 СПАЛ - Перуджа 1:1 Перуджа - Козенца 0:0
Дженоа - Перуджа 2:0 Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1
Беневенто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Беневенто - Модена 2:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Беневенто - Парма 2:2 Палермо - Беневенто 1:1
Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1
Результаты матчей
Перуджа
Беневенто
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:3
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
Точный счет
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 13%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 39%
1
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
14 раз 37%
2
9 раз 24%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
127
514
415
415
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
127
613
514
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2315
Больше Меньше
2414
1127
929
533
137
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13