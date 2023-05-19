Тур: 38. Стадион: Эннио Тардини.
0'
1:0
12' ПенальтиВаскес Франко
25' Желтая карточкаБернабе Адриан
41' Желтая карточкаЧеппители Лука
1:1
44' ГолПохьянпало Йоэль
Ход матча
12'
1:0
25'
41'
44'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Нери ФилиппоВратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Парма
Венеция
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|11 (6)
|0.29
|Бенедычак Адриан
|8
|0.21
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.16
|Инглезе Роберто
|4
|0.11
|Камара Дрисса
|3
|0.08
|Тутино Дженнаро
|3 (2)
|0.08
|Дель Прато Энрико
|3
|0.08
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.05
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|0.5
|Черышев Денис
|4
|0.11
|Пьерини Николас
|4
|0.11
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Тессманн Таннер
|3
|0.08
|Чрнигой Домен
|3
|0.08
|Карбони Андреа
|3
|0.08
|Кандела Антонио
|2
|0.05
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.05
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Васкес Франко
|7
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Кулибали Войо
|6
|0
|Камара Дрисса
|4
|1
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Болог Ботонд
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|1
|Ансальди Кристиан
|3
|0
|Осорио Йордан
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Коббо Элиас
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Христов Петко
|5
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Чеппители Лука
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Свобода Михаэль
|5
|0
|Йоронен Йессе
|3
|1
|Новакович Андрия
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Карбони Андреа
|4
|0
|Фьордилино Лука
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Парма
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Венеция
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
8
Парма
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
14
Волевые поражения
22
25
Парма
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Венеция
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
24% (9)
32% (12)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
12
19
Волевые поражения
27
33
Голы по времени матча
Забито
24
21
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
5
21%
5
24%
61-75
2
8%
7
33%
76-90
Пропущено
15
21
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
3
20%
5
24%
76-90
Забито
23
29
16 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
4
17%
3
10%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
4
17%
7
24%
61-75
2
9%
3
10%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
5
23%
2
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
4
18%
11
41%
76-90
Забито
47
50
28 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 17
11 Не забивали 9
7
15%
5
10%
1-15
9
19%
6
12%
16-30
12
26%
10
20%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
9
19%
12
24%
61-75
4
9%
10
20%
76-90
Пропущено
37
48
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 31
6
16%
5
10%
1-15
7
19%
1
2%
16-30
5
14%
9
19%
31-45
7
19%
9
19%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
7
19%
16
33%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1
Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4
Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1
Результаты матчей
Парма
Венеция
Точный счет
0:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
2
12 раз 32%
1
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
154
108
811
117
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
126
613
513
316
216
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2710
1621
1324
433
631
136
334
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13