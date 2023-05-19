  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Парма
1:1
Второй тайм: 61'
Венеция
0'
1:0
12' Пенальти
Васкес Франко
25' Желтая карточка
Бернабе Адриан
41' Желтая карточка
Чеппители Лука
1:1
44' Гол
Похьянпало Йоэль

Ход матча

12'
Васкес Франко
1:0
25'
Бернабе Адриан
 
41'
 
Чеппители Лука
44'
1:1
Похьянпало Йоэль
(Андерсен Магнус II)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Венеция
3.45
3.55
3.85
Все Коэффициенты
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
26
Кулибали
Войо
8
Эстевес
Науэль
16
Бернабе
Адриан
17
Дзанимачча
Лука
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Парма
4-2-3-1
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Парма
Венеция

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
2:2
К
3:1
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:2
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 11 (6) 0.29
Бенедычак Адриан 8 0.21
Ман Деннис 6 (1) 0.16
Инглезе Роберто 4 0.11
Камара Дрисса 3 0.08
Тутино Дженнаро 3 (2) 0.08
Дель Прато Энрико 3 0.08
Михэйлэ Валентин 2 0.05
Бернабе Адриан 1 0.03
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Коббо Элиас 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 19 (3) 0.5
Черышев Денис 4 0.11
Пьерини Николас 4 0.11
Йонсен Деннис 3 0.08
Тессманн Таннер 3 0.08
Чрнигой Домен 3 0.08
Карбони Андреа 3 0.08
Кандела Антонио 2 0.05
Кюизанс Микаэль 2 0.05
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.03
Новакович Андрия 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Андерсен Магнус II 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 7 1
Валенти Лаутаро 6 1
Васкес Франко 7 0
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Дель Прато Энрико 6 0
Кулибали Войо 6 0
Камара Дрисса 4 1
Бернабе Адриан 5 0
Зом Симон 5 0
Эно Антони 3 1
Болог Ботонд 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Чиркати Алессандро 2 1
Ансальди Кристиан 3 0
Осорио Йордан 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Коббо Элиас 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Бенедычак Адриан 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Ман Деннис 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Христов Петко 5 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Чеппители Лука 5 0
Висневски Пшемыслав 5 0
Свобода Михаэль 5 0
Йоронен Йессе 3 1
Новакович Андрия 4 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 4 0
Карбони Андреа 4 0
Фьордилино Лука 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Результаты матчей

Парма
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Венеция
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
8
Парма
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

22
25
Парма
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
38% (14)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
46% (17)
16% (6)
Венеция
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (5)
49% (18)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
24% (9)
32% (12)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

12
19

Волевые поражения

27
33

Голы по времени матча

Забито

24
21
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
3
13%
2
10%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
5
21%
5
24%
61-75
2
8%
7
33%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
1
7%
3
14%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
3
20%
4
19%
61-75
3
20%
5
24%
76-90

Забито

23
29
16 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
4
17%
3
10%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
4
17%
7
24%
61-75
2
9%
3
10%
76-90

Пропущено

22
27
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
5
23%
2
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
4
18%
11
41%
76-90

Забито

47
50
28 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
21 Забивали первыми 17
11 Не забивали 9
7
15%
5
10%
1-15
9
19%
6
12%
16-30
12
26%
10
20%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
9
19%
12
24%
61-75
4
9%
10
20%
76-90

Пропущено

37
48
18 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 31
6
16%
5
10%
1-15
7
19%
1
2%
16-30
5
14%
9
19%
31-45
7
19%
9
19%
46-60
5
14%
8
17%
61-75
7
19%
16
33%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1
Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4
Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1

Результаты матчей

Парма
Венеция

Точный счет

0:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 32%
2
12 раз 32%
1
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Парма
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
4
10
8
1.5
8
11
1
17
2.5
4
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
12
6
6
13
1.5
5
13
3
16
2.5
2
16
1
18
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
27
10
16
21
1.5
13
24
4
33
2.5
6
31
1
36
3.5
3
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 38 23 8 7 61 - 26 77
2.
Дженоа
 2:1 38 21 11 6 51 - 26 73
3.
Бари
 1:2 38 17 14 7 56 - 35 65
4.
Кальяри
 1:0 38 15 15 8 50 - 34 60
5.
Парма
 1:1 38 16 11 11 47 - 39 59
6.
Зюйдтироль
 1:2 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 0:0 38 16 5 17 48 - 45 50
8.
Венеция
 1:1 38 13 11 14 51 - 49 50
9.
Палермо
 2:2 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 2:1 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Асколи
 0:0 38 12 12 14 40 - 46 48
12.
Пиза
 0:2 38 11 14 13 47 - 42 47
13.
Комо
 0:0 38 10 17 11 47 - 48 47
14.
Тернана
 2:1 38 12 10 16 37 - 50 46
15.
Читтаделла
 0:0 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 2:2 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 0:1 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 2:1 38 10 9 19 39 - 51 39
19.
СПАЛ
 2:0 38 8 14 16 41 - 50 38
20.
Беневенто
 1:2 38 7 14 17 32 - 48 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 2:1 19 12 6 1 27 - 8 41
3.
Кальяри
 1:0 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 1:1 19 10 3 6 25 - 16 33
5.
Тернана
 2:1 19 9 5 5 21 - 19 32
6.
Палермо
 2:2 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 1:2 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Реджина
 0:0 19 9 3 7 27 - 22 30
10.
Модена
 2:1 19 7 8 4 26 - 18 29
11.
Козенца
 0:1 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 1:2 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 0:2 19 7 5 7 26 - 21 26
14.
Венеция
 1:1 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 2:1 19 6 6 7 21 - 25 24
17.
Брешия
 2:2 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 0:0 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 1:2 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:2 19 10 5 4 26 - 16 35
2.
Дженоа
 2:1 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 1:2 19 9 5 5 26 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 1:2 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 1:1 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 24 24
7.
Венеция
 1:1 19 6 6 7 22 - 22 24
8.
Пиза
 0:2 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 1:0 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 0:0 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 0:0 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 2:1 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 16 - 23 19
14.
Палермо
 2:2 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 1:2 19 3 8 8 16 - 23 17
16.
Брешия
 2:2 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 0:0 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 2:1 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 2:1 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 0:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Андерсен Магнус II сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Похьянпало Йоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    41'
    Чеппители Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Бернабе Адриан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Васкес Франко из команды Парма забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Венеция.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.06. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.06 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Венеция
3.45
3.55
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 1:1 Венеция онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Парма
Венеция
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 