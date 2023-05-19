Тур: 38. Стадион: Эннио Тардини.
0'
1:0
12' ПенальтиВаскес Франко
25' Желтая карточкаБернабе Адриан
40' Желтая карточкаЧеппители Лука
1:1
44' ГолПохьянпало Йоэль
2:1
78' ГолКамара Дрисса
89' Желтая карточкаКамара Дрисса
90'+5
Ход матча
12'
1:0
25'
40'
44'
78'
2:1
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
475 Количество передач 434
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Нери ФилиппоВратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Парма
Венеция
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|11 (6)
|0.29
|Бенедычак Адриан
|8
|0.21
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.16
|Инглезе Роберто
|4
|0.11
|Камара Дрисса
|4
|0.11
|Тутино Дженнаро
|3 (2)
|0.08
|Дель Прато Энрико
|3
|0.08
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.05
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|19 (3)
|0.5
|Черышев Денис
|4
|0.11
|Пьерини Николас
|4
|0.11
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Тессманн Таннер
|3
|0.08
|Чрнигой Домен
|3
|0.08
|Карбони Андреа
|3
|0.08
|Кандела Антонио
|2
|0.05
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.05
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Васкес Франко
|7
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Камара Дрисса
|5
|1
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Кулибали Войо
|6
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Болог Ботонд
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|1
|Ансальди Кристиан
|3
|0
|Осорио Йордан
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Коббо Элиас
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Христов Петко
|5
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Чеппители Лука
|5
|0
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Свобода Михаэль
|5
|0
|Йоронен Йессе
|3
|1
|Новакович Андрия
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Карбони Андреа
|4
|0
|Фьордилино Лука
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Парма
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Венеция
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
5
9
Парма
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Венеция
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
16% (3)
42% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
8
14
Волевые поражения
22
25
Парма
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
39% (15)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
45% (17)
16% (6)
Венеция
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
13% (5)
50% (19)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (16)
24% (9)
34% (13)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
13
19
Волевые поражения
27
34
Голы по времени матча
Забито
26
22
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
24 Не забивали 24
4
15%
2
9%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
6
23%
4
18%
31-45
5
19%
2
9%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
3
12%
7
32%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 16
1
6%
4
17%
1-15
4
25%
1
4%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
3
19%
6
26%
76-90
Забито
23
29
16 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 10
25 Не забивали 23
4
17%
3
10%
1-15
6
26%
4
14%
16-30
6
26%
7
24%
31-45
1
4%
5
17%
46-60
4
17%
7
24%
61-75
2
9%
3
10%
76-90
Пропущено
22
27
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
5
23%
2
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
9%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
4
18%
11
41%
76-90
Забито
49
51
29 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 17
11 Не забивали 9
8
16%
5
10%
1-15
9
18%
6
12%
16-30
12
24%
11
22%
31-45
6
12%
7
14%
46-60
9
18%
12
24%
61-75
5
10%
10
20%
76-90
Пропущено
38
50
19 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 32
6
16%
6
12%
1-15
7
18%
1
2%
16-30
6
16%
9
18%
31-45
7
18%
9
18%
46-60
5
13%
8
16%
61-75
7
18%
17
34%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1
Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2
Венеция
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4
Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1
Результаты матчей
Парма
Венеция
Точный счет
0:1
4 раза 21%
2:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
10 раз 53%
0
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
4
2 раза 11%
Точный счет
0:1
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
1:2
5 раз 13%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 34%
0
12 раз 32%
1
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
10 раз 26%
2
7 раз 18%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Парма
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
118
811
118
415
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
136
613
514
316
217
118
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2612
Больше Меньше
2810
1721
1325
434
632
137
335
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13