Тур: 38. Стадион: Либеро Либерати.
0'
0:1
6' ГолГарритано Лука
1:1
30' ГолФавилли Андреа
2:1
34' ГолПартипило Антони
45' Желтая карточкаБолока Даниэль
58' Желтая карточкаФалетти Сесар
Ход матча
6'
0:1
30'
1:1
34'
45'
58'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.02 Тотал меньше 2.5
-
23
Калай
Сержио
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Тернана
Фрозиноне
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|9 (2)
|0.24
|Партипило Антони
|7
|0.18
|Палумбо Антонио
|4
|0.11
|Кулибали Мамаду
|3
|0.08
|Фалетти Сесар
|3 (2)
|0.08
|Петтинари Стефано
|2
|0.05
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Капанни Габриэле
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.32
|Касо Джузеппе
|9
|0.24
|Инсинье Роберто
|8 (1)
|0.21
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.16
|Моро Лука
|6
|0.16
|Роден Маркус
|3
|0.08
|Гарритано Лука
|3
|0.08
|Маццители Лука
|3
|0.08
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|Болока Даниэль
|2
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|11
|0
|Кассата Франческо
|9
|0
|Диаките Салим
|6
|1
|Палумбо Антонио
|7
|0
|Соренсен Фредерик
|5
|1
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Агацци Давиде
|4
|1
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Дефенди Марино
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Гирингелли Лука
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|12
|0
|Роден Маркус
|8
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Боррелли Дженнаро
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Оливери Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Фрозиноне
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
7
5
Тернана
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Фрозиноне
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
5
Волевые поражения
10
31
Тернана
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
51% (19)
32% (12)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Фрозиноне
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
27
10
Волевые поражения
17
36
Голы по времени матча
Забито
19
24
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
4
21%
1
4%
1-15
5
26%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
3
16%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
5
28%
5
36%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
18
34
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
28%
7
21%
31-45
3
17%
9
26%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
5
28%
6
18%
76-90
Пропущено
29
12
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
6
21%
3
25%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
8
28%
2
17%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
4
14%
4
33%
76-90
Забито
37
58
21 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
5
14%
3
5%
1-15
7
19%
7
12%
16-30
9
24%
11
19%
31-45
4
11%
12
21%
46-60
4
11%
12
21%
61-75
8
22%
13
22%
76-90
Пропущено
47
26
25 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 18
8
17%
4
15%
1-15
4
9%
5
19%
16-30
13
28%
7
27%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
7
15%
3
12%
61-75
9
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4
Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0
Результаты матчей
Тернана
Фрозиноне
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
0
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
11 раз 30%
3
11 раз 30%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
Тоталы голов в матче
Тернана
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
163
414
127
117
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
144
316
711
217
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
307
730
1918
334
1126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13