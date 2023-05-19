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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Тернана
2:1
Второй тайм: 62'
Фрозиноне
0'
0:1
6' Гол
Гарритано Лука
1:1
30' Гол
Фавилли Андреа
2:1
34' Гол
Партипило Антони
45' Желтая карточка
Болока Даниэль
58' Желтая карточка
Фалетти Сесар

Ход матча

6'
0:1
Гарритано Лука
30'
Фавилли Андреа
1:1
34'
Партипило Антони
(Пагера Фабрицио)
2:1
45'
 
Болока Даниэль
46'
 
Коне Бенджамин
Francesco Gelli
48'
Капанни Габриэле
Партипило Антони
 
58'
Фалетти Сесар
 
59'
 
Alessandro Selvini
Гарритано Лука
59'
 
Боррелли Дженнаро
Моро Лука

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Фрозиноне
2.69
4.00
9.50
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
91
Коррадо
Никколо
20
Пагера
Фабрицио
14
Ди
Таккио
Франческо
2
Кулибали
Мамаду
21
Партипило
Антони
17
Фавилли
Андреа
10
Фалетти
Сесар
1
Лория
Леонардо
30
Монтеризи
Иларио
5
Лучиони
Фабио
23
Калай
Сержио
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
11
Болока
Даниэль
14
Francesco
Gelli
94
Инсинье
Роберто
24
Моро
Лука
16
Гарритано
Лука
Тернана
4-3-3
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Фрозиноне

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
3:0
ТМК
3:2
СB
4:4
СB
1:1
ТМК
4:1
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2.29
1.25

Среднее время на гол

39
72

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
76

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 9 (2) 0.24
Партипило Антони 7 0.18
Палумбо Антонио 4 0.11
Кулибали Мамаду 3 0.08
Фалетти Сесар 3 (2) 0.08
Петтинари Стефано 2 0.05
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Капанни Габриэле 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 12 0.32
Касо Джузеппе 9 0.24
Инсинье Роберто 8 (1) 0.21
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.16
Моро Лука 6 0.16
Роден Маркус 3 0.08
Гарритано Лука 3 0.08
Маццители Лука 3 0.08
Лучиони Фабио 3 0.08
Болока Даниэль 2 0.05
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Коттали Маттео 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 11 0
Кассата Франческо 9 0
Диаките Салим 6 1
Палумбо Антонио 7 0
Соренсен Фредерик 5 1
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Агацци Давиде 4 1
Мантовани Валерио 5 0
Дефенди Марино 3 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Гирингелли Лука 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Капуано Марко 2 0
Богдан Лука 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 12 0
Роден Маркус 8 0
Маццители Лука 8 0
Лучиони Фабио 7 0
Коттали Маттео 7 0
Боррелли Дженнаро 6 0
Фработта Джанлука 5 0
Касо Джузеппе 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Калай Сержио 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Оливери Андреа 1 0

Результаты матчей

Тернана
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Фрозиноне
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

7
5
Тернана
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Фрозиноне
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

25
5

Волевые поражения

10
31
Тернана
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
51% (19)
32% (12)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Фрозиноне
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (6)
41% (15)
43% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

27
10

Волевые поражения

17
36

Голы по времени матча

Забито

19
24
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 5
23 Не забивали 23
4
21%
1
4%
1-15
5
26%
3
13%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
2
11%
6
25%
61-75
3
16%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
5
28%
5
36%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

18
34
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 12
26 Не забивали 22
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
28%
7
21%
31-45
3
17%
9
26%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
5
28%
6
18%
76-90

Пропущено

29
12
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
6
21%
3
25%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
8
28%
2
17%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
4
14%
4
33%
76-90

Забито

37
58
21 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
5
14%
3
5%
1-15
7
19%
7
12%
16-30
9
24%
11
19%
31-45
4
11%
12
21%
46-60
4
11%
12
21%
61-75
8
22%
13
22%
76-90

Пропущено

47
26
25 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 10
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 18
8
17%
4
15%
1-15
4
9%
5
19%
16-30
13
28%
7
27%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
7
15%
3
12%
61-75
9
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4
Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0

Результаты матчей

Тернана
Фрозиноне

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
0
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
11 раз 30%
3
11 раз 30%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%

Тоталы голов в матче

Тернана
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
16
3
4
14
1.5
12
7
1
17
2.5
7
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
14
4
3
16
1.5
7
11
2
17
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
30
7
7
30
1.5
19
18
3
34
2.5
11
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 38 23 8 7 61 - 26 77
2.
Дженоа
 2:1 38 21 11 6 51 - 26 73
3.
Бари
 1:2 38 17 14 7 56 - 35 65
4.
Кальяри
 1:0 38 15 15 8 50 - 34 60
5.
Парма
 1:1 38 16 11 11 47 - 39 59
6.
Зюйдтироль
 1:2 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 0:0 38 16 5 17 48 - 45 50
8.
Венеция
 1:1 38 13 11 14 51 - 49 50
9.
Палермо
 2:2 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 2:1 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Асколи
 0:0 38 12 12 14 40 - 46 48
12.
Пиза
 0:2 38 11 14 13 47 - 42 47
13.
Комо
 0:0 38 10 17 11 47 - 48 47
14.
Тернана
 2:1 38 12 10 16 37 - 50 46
15.
Читтаделла
 0:0 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 2:2 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 0:1 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 2:1 38 10 9 19 39 - 51 39
19.
СПАЛ
 2:0 38 8 14 16 41 - 50 38
20.
Беневенто
 1:2 38 7 14 17 32 - 48 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 2:1 19 12 6 1 27 - 8 41
3.
Кальяри
 1:0 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 1:1 19 10 3 6 25 - 16 33
5.
Тернана
 2:1 19 9 5 5 21 - 19 32
6.
Палермо
 2:2 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 1:2 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Реджина
 0:0 19 9 3 7 27 - 22 30
10.
Модена
 2:1 19 7 8 4 26 - 18 29
11.
Козенца
 0:1 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 1:2 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 0:2 19 7 5 7 26 - 21 26
14.
Венеция
 1:1 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 2:1 19 6 6 7 21 - 25 24
17.
Брешия
 2:2 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 0:0 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 1:2 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:2 19 10 5 4 26 - 16 35
2.
Дженоа
 2:1 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 1:2 19 9 5 5 26 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 1:2 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 1:1 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 24 24
7.
Венеция
 1:1 19 6 6 7 22 - 22 24
8.
Пиза
 0:2 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 1:0 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 0:0 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 0:0 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 2:1 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 16 - 23 19
14.
Палермо
 2:2 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 1:2 19 3 8 8 16 - 23 17
16.
Брешия
 2:2 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 0:0 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 2:1 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 2:1 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 0:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Фрозиноне
2.69
4.00
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 2:1 Фрозиноне онлайн

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