Тур: 38. Стадион: Либеро Либерати.
0'
0:1
6' ГолГарритано Лука
1:1
30' ГолФавилли Андреа
2:1
34' ГолПартипило Антони
45' Желтая карточкаБолока Даниэль
58' Желтая карточкаФалетти Сесар
2:2
75' ГолЛучиони Фабио
2:3
77' ГолКоне Бенджамин
90'+4
Ход матча
6'
0:1
30'
1:1
34'
45'
58'
75'
2:2
77'
2:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
367 Количество передач 595
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
23
Калай
Сержио
24
Моро
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Тернана
Фрозиноне
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2.29
1.25
Среднее время на гол
39
72
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|9 (2)
|0.24
|Партипило Антони
|7
|0.18
|Палумбо Антонио
|4
|0.11
|Кулибали Мамаду
|3
|0.08
|Фалетти Сесар
|3 (2)
|0.08
|Петтинари Стефано
|2
|0.05
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Капанни Габриэле
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.32
|Касо Джузеппе
|9
|0.24
|Инсинье Роберто
|8 (1)
|0.21
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.16
|Моро Лука
|6
|0.16
|Лучиони Фабио
|4
|0.11
|Роден Маркус
|3
|0.08
|Гарритано Лука
|3
|0.08
|Маццители Лука
|3
|0.08
|Болока Даниэль
|2
|0.05
|Коне Бенджамин
|2
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|11
|0
|Кассата Франческо
|9
|0
|Диаките Салим
|6
|1
|Палумбо Антонио
|7
|0
|Соренсен Фредерик
|5
|1
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Агацци Давиде
|4
|1
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Дефенди Марино
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Гирингелли Лука
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|12
|0
|Роден Маркус
|8
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Боррелли Дженнаро
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Оливери Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Фрозиноне
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
37% (7)
58% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
9
5
Тернана
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Фрозиноне
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
42% (8)
5% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
25
5
Волевые поражения
10
31
Тернана
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
53% (20)
32% (12)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (8)
50% (19)
29% (11)
Фрозиноне
40%
60%
12 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (6)
39% (15)
45% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (11)
39% (15)
32% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
27
12
Волевые поражения
19
36
Голы по времени матча
Забито
21
27
15 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
4
19%
2
7%
1-15
6
29%
3
11%
16-30
5
24%
4
15%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
2
10%
7
26%
61-75
3
14%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
3
14%
1
6%
1-15
2
10%
5
31%
16-30
5
24%
6
38%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
6
29%
1
6%
76-90
Забито
18
34
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 21
4 Забивали первыми 12
27 Не забивали 23
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
4
12%
16-30
5
28%
7
21%
31-45
3
17%
9
26%
46-60
2
11%
6
18%
61-75
5
28%
6
18%
76-90
Пропущено
29
12
16 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
6
21%
3
25%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
8
28%
2
17%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
5
17%
1
8%
61-75
4
14%
4
33%
76-90
Забито
39
61
23 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 39
16 Забивали первыми 18
12 Не забивали 8
5
13%
4
7%
1-15
8
21%
7
11%
16-30
10
26%
11
18%
31-45
4
10%
12
20%
46-60
4
10%
13
21%
61-75
8
21%
14
23%
76-90
Пропущено
50
28
26 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 10
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 19
9
18%
4
14%
1-15
4
8%
6
21%
16-30
13
26%
8
29%
31-45
6
12%
2
7%
46-60
8
16%
3
11%
61-75
10
20%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4
Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3
Фрозиноне
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Дженоа 3:2 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0
Результаты матчей
Тернана
Фрозиноне
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
3
7 раз 37%
2
5 раз 26%
1
4 раза 21%
0
3 раза 16%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
1:3
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
7 раз 37%
3
5 раз 26%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
Точный счет
1:0
7 раз 18%
0:0
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
1:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 47%
0
12 раз 32%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
3
12 раз 32%
1
11 раз 29%
2
8 раз 21%
0
7 раз 18%
Тоталы голов в матче
Тернана
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
514
127
118
712
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
154
316
811
217
514
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2612
Больше Меньше
317
830
2018
335
1226
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13