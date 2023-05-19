Тур: 38. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1:0
4' ГолБрунори Маттео
2:0
40' ГолТутино Дженнаро
42' Желтая карточкаТутино Дженнаро
2:1
54' ГолРодригес Пабло
2:2
57' ГолАйе Флориан
Ход матча
4'
40'
42'
54'
57'
2:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
21
Лабойко
Якуб
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Палермо
Брешия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|17 (4)
|0.45
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Сегре Джакопо
|4
|0.11
|Nicolo Valente
|3
|0.08
|Ivan Marconi
|3
|0.08
|Тутино Дженнаро
|3 (1)
|0.08
|Элия Сальваторе
|3
|0.08
|Верре Валерио
|2
|0.05
|Сала Марко
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.18
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.11
|Бизоли Димитри
|3
|0.08
|Родригес Пабло
|3
|0.08
|Олзер Джакомо
|3
|0.08
|Галацци Николас
|2
|0.05
|Ндой Эмануэле
|2
|0.05
|Морео Стефано
|2
|0.05
|Кистана Андреа
|2
|0.05
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Оливейра Адриан
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|9
|2
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Матею Алеш
|8
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Сегре Джакопо
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Брунори Маттео
|5
|0
|Nicolo Valente
|3
|1
|Шарич Дарио
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Сала Марко
|3
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|9
|1
|Ндой Эмануэле
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Мангравити Массимилиано
|6
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Родригес Пабло
|2
|1
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Бьянки Флавио
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Брешия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
11
Палермо
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Брешия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
17
16
Палермо
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (10)
54% (20)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Брешия
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
24
27
Голы по времени матча
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
25 Не забивали 27
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
4
17%
8
47%
76-90
Пропущено
15
33
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
1
7%
6
18%
1-15
6
40%
5
15%
16-30
1
7%
5
15%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
4
27%
4
12%
61-75
2
13%
6
18%
76-90
Забито
24
17
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 24
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
9
38%
3
18%
31-45
5
21%
5
29%
29%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Пропущено
31
22
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
6
19%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
5
16%
9
41%
76-90
Забито
47
34
24 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
9 Не забивали 14
5
11%
6
18%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
14
30%
30%
4
12%
31-45
13
28%
5
15%
46-60
3
6%
5
15%
61-75
7
15%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
46
55
22 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 30
7
15%
8
15%
1-15
10
22%
7
13%
16-30
5
11%
9
16%
31-45
5
11%
9
16%
46-60
12
26%
7
13%
61-75
7
15%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1
Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1
Брешия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2
СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0
Результаты матчей
Палермо
Брешия
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
14 раз 38%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Палермо
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
136
711
415
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
108
613
513
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2314
1324
928
433
235
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13