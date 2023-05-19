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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Палермо
2:2
Второй тайм: 62'
Брешия
0'
1:0
4' Гол
Брунори Маттео
2:0
40' Гол
Тутино Дженнаро
42' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
2:1
54' Гол
Родригес Пабло
2:2
57' Гол
Айе Флориан

Ход матча

4'
Брунори Маттео
(Тутино Дженнаро)
1:0
40'
Тутино Дженнаро
(Брунори Маттео)
2:0
42'
Тутино Дженнаро
 
46'
 
Листковски Марчин
Оливейра Адриан
54'
2:1
Родригес Пабло
(Бьёркенгрен Йон)
57'
2:2
Айе Флориан
(Уар Матье)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Брешия
3.65
4.35
54.00
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
18
Неделчару
Ионуц
48
Бетелла
Давиде
25
Alessio
Buttaro
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
26
Верре
Валерио
3
Сала
Марко
7
Тутино
Дженнаро
9
Брунори
Маттео
1
Андреаччи
Лоренцо
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
16
Оливейра
Адриан
11
Айе
Флориан
9
Родригес
Пабло
Палермо
3-5-2
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Палермо
Брешия

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:0
ТМС
2:2
СB
2:0
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
112

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 17 (4) 0.45
Ди Мариано Франческо 4 (1) 0.11
Солери Эдоардо 4 0.11
Сегре Джакопо 4 0.11
Nicolo Valente 3 0.08
Ivan Marconi 3 0.08
Тутино Дженнаро 3 (1) 0.08
Элия Сальваторе 3 0.08
Верре Валерио 2 0.05
Сала Марко 1 0.03
Аурелио Джузеппе 1 0.03
Alessio Buttaro 1 0.03
Видо Лука 1 (1) 0.03
Неделчару Ионуц 0 0
Штулац Лео 0 0
Матею Алеш 0 0
Roberto Floriano 0 0
Дамьяни Самуэле 0 0
Шарич Дарио 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 7 (1) 0.18
Бьянки Флавио 4 (1) 0.11
Бизоли Димитри 3 0.08
Родригес Пабло 3 0.08
Олзер Джакомо 3 0.08
Галацци Николас 2 0.05
Ндой Эмануэле 2 0.05
Морео Стефано 2 0.05
Кистана Андреа 2 0.05
Мангравити Массимилиано 2 0.05
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Оливейра Адриан 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 9 2
Неделчару Ионуц 9 0
Матею Алеш 8 0
Гомес Клаудио 7 0
Сегре Джакопо 6 0
Бетелла Давиде 4 1
Брунори Маттео 5 0
Nicolo Valente 3 1
Шарич Дарио 4 0
Верре Валерио 3 0
Ди Мариано Франческо 3 0
Бро Жереми 3 0
Солери Эдоардо 3 0
Сала Марко 3 0
Элия Сальваторе 2 0
Деветак Младен 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Штулац Лео 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Дамьяни Самуэле 1 0
Машанджело Эдоардо 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карачич Фран 9 1
Ндой Эмануэле 8 1
Адорни Давиде 7 1
Мангравити Массимилиано 6 1
Папетти Андреа 6 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 4 0
Родригес Пабло 2 1
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Бьянки Флавио 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Вивиани Федерико 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Листковски Марчин 2 0
Нимейер Рёвен 2 0
Яллоу Александр 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Андреаччи Лоренцо 1 0
Гарофало Винченцо 1 0

Результаты матчей

Палермо
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Брешия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
11
Палермо
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Брешия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

17
16
Палермо
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (10)
54% (20)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (15)
41% (15)
19% (7)
Брешия
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
43% (16)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
46% (17)
24% (9)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

24
27

Голы по времени матча

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 3
25 Не забивали 27
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
5
22%
1
6%
31-45
8
35%
0
0%
46-60
2
9%
4
24%
61-75
4
17%
8
47%
76-90

Пропущено

15
33
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 15
1
7%
6
18%
1-15
6
40%
5
15%
16-30
1
7%
5
15%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
4
27%
4
12%
61-75
2
13%
6
18%
76-90

Забито

24
17
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 12
21 Не забивали 24
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
9
38%
3
18%
31-45
5
21%
5
29%
29%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90

Пропущено

31
22
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
6
19%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
5
16%
9
41%
76-90

Забито

47
34
24 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 20
19 Забивали первыми 15
9 Не забивали 14
5
11%
6
18%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
14
30%
30%
4
12%
31-45
13
28%
5
15%
46-60
3
6%
5
15%
61-75
7
15%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

46
55
22 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 30
7
15%
8
15%
1-15
10
22%
7
13%
16-30
5
11%
9
16%
31-45
5
11%
9
16%
46-60
12
26%
7
13%
61-75
7
15%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1
Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1
Брешия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2
СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0

Результаты матчей

Палермо
Брешия

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
0
14 раз 38%
1
14 раз 38%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Палермо
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
6
7
11
1.5
4
15
2
16
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
8
6
13
1.5
5
13
2
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
23
14
13
24
1.5
9
28
4
33
2.5
2
35
1
36
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 38 23 8 7 61 - 26 77
2.
Дженоа
 2:1 38 21 11 6 51 - 26 73
3.
Бари
 1:2 38 17 14 7 56 - 35 65
4.
Кальяри
 1:0 38 15 15 8 50 - 34 60
5.
Парма
 1:1 38 16 11 11 47 - 39 59
6.
Зюйдтироль
 1:2 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 0:0 38 16 5 17 48 - 45 50
8.
Венеция
 1:1 38 13 11 14 51 - 49 50
9.
Палермо
 2:2 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 2:1 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Асколи
 0:0 38 12 12 14 40 - 46 48
12.
Пиза
 0:2 38 11 14 13 47 - 42 47
13.
Комо
 0:0 38 10 17 11 47 - 48 47
14.
Тернана
 2:1 38 12 10 16 37 - 50 46
15.
Читтаделла
 0:0 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 2:2 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 0:1 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 2:1 38 10 9 19 39 - 51 39
19.
СПАЛ
 2:0 38 8 14 16 41 - 50 38
20.
Беневенто
 1:2 38 7 14 17 32 - 48 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 2:1 19 12 6 1 27 - 8 41
3.
Кальяри
 1:0 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 1:1 19 10 3 6 25 - 16 33
5.
Тернана
 2:1 19 9 5 5 21 - 19 32
6.
Палермо
 2:2 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 1:2 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Реджина
 0:0 19 9 3 7 27 - 22 30
10.
Модена
 2:1 19 7 8 4 26 - 18 29
11.
Козенца
 0:1 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 1:2 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 0:2 19 7 5 7 26 - 21 26
14.
Венеция
 1:1 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 2:1 19 6 6 7 21 - 25 24
17.
Брешия
 2:2 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 0:0 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 1:2 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:2 19 10 5 4 26 - 16 35
2.
Дженоа
 2:1 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 1:2 19 9 5 5 26 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 1:2 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 1:1 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 24 24
7.
Венеция
 1:1 19 6 6 7 22 - 22 24
8.
Пиза
 0:2 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 1:0 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 0:0 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 0:0 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 2:1 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 16 - 23 19
14.
Палермо
 2:2 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 1:2 19 3 8 8 16 - 23 17
16.
Брешия
 2:2 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 0:0 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 2:1 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 2:1 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 0:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Брешия
3.65
4.35
54.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палермо 2:2 Брешия онлайн

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