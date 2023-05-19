Тур: 38. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1:0
4' ГолБрунори Маттео
2:0
40' ГолТутино Дженнаро
42' Желтая карточкаТутино Дженнаро
2:1
54' ГолРодригес Пабло
2:2
56' ГолАйе Флориан
66' Желтая карточкаСала Марко
81' Желтая карточкаАндреаччи Лоренцо
83' Желтая карточкаЛистковски Марчин
90'+10
Ход матча
4'
40'
42'
54'
56'
2:2
66'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
377 Количество передач 473
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
21
Лабойко
Якуб
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Палермо
Брешия
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
140%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
112
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|17 (4)
|0.45
|Ди Мариано Франческо
|4 (1)
|0.11
|Солери Эдоардо
|4
|0.11
|Сегре Джакопо
|4
|0.11
|Nicolo Valente
|3
|0.08
|Ivan Marconi
|3
|0.08
|Тутино Дженнаро
|3 (1)
|0.08
|Элия Сальваторе
|3
|0.08
|Верре Валерио
|2
|0.05
|Сала Марко
|1
|0.03
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.03
|Alessio Buttaro
|1
|0.03
|Видо Лука
|1 (1)
|0.03
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Штулац Лео
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Дамьяни Самуэле
|0
|0
|Шарич Дарио
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|8 (1)
|0.21
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.11
|Бизоли Димитри
|3
|0.08
|Родригес Пабло
|3
|0.08
|Олзер Джакомо
|3
|0.08
|Галацци Николас
|2
|0.05
|Ндой Эмануэле
|2
|0.05
|Морео Стефано
|2
|0.05
|Кистана Андреа
|2
|0.05
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Оливейра Адриан
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Уар Матье
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|9
|2
|Неделчару Ионуц
|9
|0
|Матею Алеш
|8
|0
|Гомес Клаудио
|7
|0
|Сегре Джакопо
|6
|0
|Бетелла Давиде
|4
|1
|Брунори Маттео
|5
|0
|Nicolo Valente
|3
|1
|Шарич Дарио
|4
|0
|Сала Марко
|4
|0
|Верре Валерио
|3
|0
|Ди Мариано Франческо
|3
|0
|Бро Жереми
|3
|0
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Деветак Младен
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Дамьяни Самуэле
|1
|0
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|9
|1
|Ндой Эмануэле
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Мангравити Массимилиано
|6
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Родригес Пабло
|2
|1
|Листковски Марчин
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Бьянки Флавио
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Андреаччи Лоренцо
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Гарофало Винченцо
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Брешия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
9
13
Палермо
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
Брешия
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
17
16
Палермо
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (11)
53% (20)
18% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
39% (15)
21% (8)
Брешия
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
42% (16)
39% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
45% (17)
24% (9)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
26
29
Голы по времени матча
Забито
25
19
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 3
25 Не забивали 27
3
12%
2
11%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
6
24%
1
5%
31-45
8
32%
2
11%
46-60
2
8%
4
21%
61-75
4
16%
8
42%
76-90
Пропущено
17
35
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 14
10 Не пропускали 16
1
6%
7
20%
1-15
6
35%
5
14%
16-30
1
6%
6
17%
31-45
3
18%
7
20%
46-60
4
24%
4
11%
61-75
2
12%
6
17%
76-90
Забито
24
17
15 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 25
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
9
38%
3
18%
31-45
5
21%
5
29%
29%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
3
13%
2
12%
76-90
Пропущено
31
22
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
6
19%
2
9%
1-15
4
13%
2
9%
16-30
4
13%
4
18%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
8
26%
3
14%
61-75
5
16%
9
41%
76-90
Забито
49
36
26 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 15
9 Не забивали 14
6
12%
6
17%
1-15
5
10%
4
11%
16-30
15
31%
4
11%
31-45
13
27%
7
19%
46-60
3
6%
5
14%
61-75
7
14%
10
28%
76-90
Пропущено
48
57
22 В 1-м тайме 26
26 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 31
7
15%
9
16%
1-15
10
21%
7
12%
16-30
5
10%
10
18%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
12
25%
7
12%
61-75
7
15%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1
Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3 Пиза - Палермо 1:1 Палермо - Тернана 0:0 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Палермо - Фрозиноне 1:1 Дженоа - Палермо 2:0 Палермо - Реджина 2:1 Асколи - Палермо 1:2 Палермо - Бари 1:0 Перуджа - Палермо 3:3 Брешия - Палермо 1:1 Палермо - Кальяри 2:1
Брешия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брешия - Пиза 1:1 Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2
СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0
Результаты матчей
Палермо
Брешия
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
Точный счет
1:1
6 раз 32%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
8 раз 21%
2:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 24%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
10 раз 26%
2
10 раз 26%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
0
14 раз 37%
1
14 раз 37%
2
8 раз 21%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Палермо
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
811
415
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
118
613
613
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2810
Больше Меньше
2414
1424
1028
434
236
137
137
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13