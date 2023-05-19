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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Реджина
0:0
Второй тайм: 62'
Асколи
0'
34' Желтая карточка
Simone Giordano
46' Желтая карточка
Форте Франческо
55' Желтая карточка
Калигара Фабрицио

Ход матча

26'
Канотто Луиджи
Ривас Ригоберто
 
34'
 
Simone Giordano
46'
 
Форте Франческо
55'
 
Калигара Фабрицио

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Асколи
4.00
3.70
4.05
Все Коэффициенты
1
Контини
Никита
6
Лояконо
Джузеппе
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
27
Пьероцци
Никколо
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
19
Стрелец
Давид
99
Ривас
Ригоберто
1
Леали
Никола
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
4
Шимич
Лоренцо
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
90
Мендеш
Педру
11
Форте
Франческо
15
Гондо
Седрик
Реджина
3-5-2
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Реджина
Асколи

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СB
0:1
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:2
СB
2:1
СB
0:3
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
1:3

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.43

Среднее время на гол

77
63

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.17

Среднее время на гол

78
77

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

1.15
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

78
68

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.21
Эрнани Азеведо 7 (3) 0.18
Менез Жереми 5 0.13
Канотто Луиджи 5 0.13
Пьероцци Никколо 4 0.11
Ривас Ригоберто 3 0.08
Гори Габриэле 3 0.08
Стрелец Давид 3 0.08
Гальоло Риккардо 2 0.05
Майер Жан 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Буа Девид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 7 (3) 0.18
Дионизи Федерико 5 (2) 0.13
Коллоколо Микеле 4 0.11
Мендеш Педру 4 0.11
Боттегин Эрик 3 0.08
Форте Франческо 3 0.08
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.05
Чичиретти Амато 2 0.05
Шимич Лоренцо 2 0.05
Бюхель Марсель 1 0.03
Лунгой Кристофер 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 11 1
Менез Жереми 9 1
Ционек Тьяго 7 2
Пьероцци Никколо 8 1
Фаббиан Джованни 8 1
Гальоло Риккардо 8 0
Буа Девид 4 1
Кризетиг Лоренцо 5 0
Эрнани Азеведо 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Равалья Федерико 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 8 1
Шимич Лоренцо 7 1
Бюхель Марсель 8 0
Калигара Фабрицио 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Боттегин Эрик 6 0
Коллоколо Микеле 4 1
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Леали Никола 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Марсура Давиде 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Проя Федерико 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Донати Франческо 3 0
Форте Франческо 2 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Simone Giordano 1 0
Alessio Re 1 0

Результаты матчей

Реджина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
8
Реджина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
11

Волевые поражения

14
16
Реджина
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Асколи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

24
14

Волевые поражения

20
24

Голы по времени матча

Забито

27
20
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
5
19%
6
30%
61-75
5
19%
6
30%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
8
36%
3
13%
61-75
3
14%
8
33%
76-90

Забито

19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
16%
6
32%
76-90

Пропущено

25
23
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
5
20%
1
4%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
8
32%
8
35%
76-90

Забито

46
39
22 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
12 Не забивали 12
5
11%
3
8%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
9
20%
4
10%
46-60
7
15%
9
23%
61-75
8
17%
12
31%
76-90

Пропущено

47
47
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
5
11%
4
9%
1-15
4
9%
9
19%
16-30
9
19%
5
11%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
11
23%
7
15%
61-75
11
23%
16
34%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Бари - Реджина 1:0 Реджина - Комо 2:1 Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2
Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2
Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3

Результаты матчей

Реджина
Асколи

Точный счет

2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджина
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
12
7
10
8
1.5
5
14
4
14
2.5
2
17
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
13
5
5
14
1.5
5
13
2
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
25
12
15
22
1.5
10
27
6
31
2.5
4
33
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 38 23 8 7 61 - 26 77
2.
Дженоа
 2:1 38 21 11 6 51 - 26 73
3.
Бари
 1:2 38 17 14 7 56 - 35 65
4.
Кальяри
 1:0 38 15 15 8 50 - 34 60
5.
Парма
 1:1 38 16 11 11 47 - 39 59
6.
Зюйдтироль
 1:2 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 0:0 38 16 5 17 48 - 45 50
8.
Венеция
 1:1 38 13 11 14 51 - 49 50
9.
Палермо
 2:2 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 2:1 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Асколи
 0:0 38 12 12 14 40 - 46 48
12.
Пиза
 0:2 38 11 14 13 47 - 42 47
13.
Комо
 0:0 38 10 17 11 47 - 48 47
14.
Тернана
 2:1 38 12 10 16 37 - 50 46
15.
Читтаделла
 0:0 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 2:2 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 0:1 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 2:1 38 10 9 19 39 - 51 39
19.
СПАЛ
 2:0 38 8 14 16 41 - 50 38
20.
Беневенто
 1:2 38 7 14 17 32 - 48 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 2:1 19 12 6 1 27 - 8 41
3.
Кальяри
 1:0 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 1:1 19 10 3 6 25 - 16 33
5.
Тернана
 2:1 19 9 5 5 21 - 19 32
6.
Палермо
 2:2 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 0:0 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 1:2 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Реджина
 0:0 19 9 3 7 27 - 22 30
10.
Модена
 2:1 19 7 8 4 26 - 18 29
11.
Козенца
 0:1 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 1:2 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 0:2 19 7 5 7 26 - 21 26
14.
Венеция
 1:1 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 2:1 19 6 6 7 21 - 25 24
17.
Брешия
 2:2 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 0:0 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 1:2 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:2 19 10 5 4 26 - 16 35
2.
Дженоа
 2:1 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 1:2 19 9 5 5 26 - 15 32
4.
Зюйдтироль
 1:2 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 1:1 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 0:0 19 6 6 7 20 - 24 24
7.
Венеция
 1:1 19 6 6 7 22 - 22 24
8.
Пиза
 0:2 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 1:0 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 0:0 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 0:0 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 2:1 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 2:0 19 4 7 8 16 - 23 19
14.
Палермо
 2:2 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 1:2 19 3 8 8 16 - 23 17
16.
Брешия
 2:2 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 0:0 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 2:1 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 2:1 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 0:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Simone Giordano получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Ривас Ригоберто уходит с поля. Канотто Луиджи выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Асколи
4.00
3.70
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 0:0 Асколи онлайн

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