Тур: 38. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
34' Желтая карточкаSimone Giordano
46' Желтая карточкаФорте Франческо
55' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
Ход матча
34'
46'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
90
Мендеш
Педру
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Реджина
Асколи
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.43
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.15
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
78
68
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.21
|Эрнани Азеведо
|7 (3)
|0.18
|Менез Жереми
|5
|0.13
|Канотто Луиджи
|5
|0.13
|Пьероцци Никколо
|4
|0.11
|Ривас Ригоберто
|3
|0.08
|Гори Габриэле
|3
|0.08
|Стрелец Давид
|3
|0.08
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.18
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.13
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Мендеш Педру
|4
|0.11
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.05
|Чичиретти Амато
|2
|0.05
|Шимич Лоренцо
|2
|0.05
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|11
|1
|Менез Жереми
|9
|1
|Ционек Тьяго
|7
|2
|Пьероцци Никколо
|8
|1
|Фаббиан Джованни
|8
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Кризетиг Лоренцо
|5
|0
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|8
|1
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Боттегин Эрик
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Леали Никола
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Марсура Давиде
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
8
Реджина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
14
16
Реджина
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Асколи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
43% (16)
30% (11)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
24
14
Волевые поражения
20
24
Голы по времени матча
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
3
11%
2
10%
1-15
4
15%
3
15%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
5
19%
6
30%
61-75
5
19%
6
30%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
2
9%
5
21%
46-60
8
36%
3
13%
61-75
3
14%
8
33%
76-90
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
16%
6
32%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
5
20%
1
4%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
8
32%
8
35%
76-90
Забито
46
39
22 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
12 Не забивали 12
5
11%
3
8%
1-15
9
20%
5
13%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
9
20%
4
10%
46-60
7
15%
9
23%
61-75
8
17%
12
31%
76-90
Пропущено
47
47
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
5
11%
4
9%
1-15
4
9%
9
19%
16-30
9
19%
5
11%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
11
23%
7
15%
61-75
11
23%
16
34%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Бари - Реджина 1:0 Реджина - Комо 2:1 Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2
Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2
Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3
Результаты матчей
Реджина
Асколи
Точный счет
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджина
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
127
108
514
414
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
135
514
513
217
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2512
1522
1027
631
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13