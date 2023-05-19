Тур: 38. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
34' Желтая карточкаSimone Giordano
46' Желтая карточкаФорте Франческо
55' Желтая карточкаКалигара Фабрицио
90' Красная карточкаБеллучи Джузеппе
90' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
1:0
90' ГолКанотто Луиджи
90'+8
Ход матча
34'
46'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
259 Количество передач 380
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
90
Мендеш
Педру
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Реджина
Асколи
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.43
Среднее время на гол
77
63
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1.17
Среднее время на гол
78
77
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.15
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
78
68
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.21
|Эрнани Азеведо
|7 (3)
|0.18
|Канотто Луиджи
|6
|0.16
|Менез Жереми
|5
|0.13
|Пьероцци Никколо
|4
|0.11
|Ривас Ригоберто
|3
|0.08
|Гори Габриэле
|3
|0.08
|Стрелец Давид
|3
|0.08
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Галабинов Андрей
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.18
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.13
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Мендеш Педру
|4
|0.11
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.05
|Чичиретти Амато
|2
|0.05
|Шимич Лоренцо
|2
|0.05
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|11
|1
|Менез Жереми
|9
|1
|Ционек Тьяго
|7
|2
|Пьероцци Никколо
|8
|1
|Фаббиан Джованни
|8
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Кризетиг Лоренцо
|5
|0
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Беллучи Джузеппе
|8
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Калигара Фабрицио
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Боттегин Эрик
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Леали Никола
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Марсура Давиде
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
26% (5)
32% (6)
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (4)
63% (12)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
8
Реджина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Асколи
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
14
16
Реджина
58.8%
41.2%
20 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (12)
42% (16)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (15)
32% (12)
29% (11)
Асколи
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (9)
53% (20)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
24
14
Волевые поражения
20
24
Голы по времени матча
Забито
28
20
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
25 Не забивали 25
3
11%
2
10%
1-15
4
14%
3
15%
16-30
4
14%
2
10%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
5
18%
6
30%
61-75
6
21%
6
30%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
3
14%
0
0%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
4
18%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
8
36%
3
12%
61-75
3
14%
9
36%
76-90
Забито
19
19
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
2
11%
1
5%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
4
21%
4
21%
31-45
3
16%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
3
16%
6
32%
76-90
Пропущено
25
23
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
2
8%
4
17%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
5
20%
1
4%
31-45
5
20%
1
4%
46-60
3
12%
4
17%
61-75
8
32%
8
35%
76-90
Забито
47
39
22 В 1-м тайме 14
25 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
12 Не забивали 13
5
11%
3
8%
1-15
9
19%
5
13%
16-30
8
17%
6
15%
31-45
9
19%
4
10%
46-60
7
15%
9
23%
61-75
9
19%
12
31%
76-90
Пропущено
47
48
18 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 29
5
11%
4
8%
1-15
4
9%
9
19%
16-30
9
19%
5
10%
31-45
7
15%
6
13%
46-60
11
23%
7
15%
61-75
11
23%
17
35%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Бари - Реджина 1:0 Реджина - Комо 2:1 Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2
Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2
Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Козенца 1:1 Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1
Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3
Результаты матчей
Реджина
Асколи
Точный счет
2:1
4 раза 21%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
3 раза 16%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
7 раз 18%
1:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
3:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 32%
0
11 раз 29%
2
9 раз 24%
3
5 раз 13%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджина
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
127
109
514
415
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
136
514
514
217
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2513
1523
1028
632
434
137
137
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13