Тур: 38. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
39' Желтая карточкаМастину Джузеппе
0:1
42' ГолСелия Раффаэле
0:2
52' ПенальтиМончини Габриэле
53' Желтая карточкаКараччоло Антонио
Ход матча
39'
42'
52'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Miha Trdan
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
18 Matteo Arena
-
Главный тренер: Оддо Массимо
История личных встреч
Пиза
СПАЛ
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
106
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|10 (4)
|0.26
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.16
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.16
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.08
|Морео Стефано
|2
|0.05
|Канестрелли Симоне
|2
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|9 (3)
|0.24
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.13
|Майстро Фабио
|5
|0.13
|Селия Раффаэле
|4
|0.11
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.05
|Matteo Prati
|2
|0.05
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.05
|Рабби Симоне
|2
|0.05
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Варньер Марко
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
|Nicolo Contiliano
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|14
|1
|Беруатто Пьетро
|12
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|7
|1
|Мастину Джузеппе
|7
|0
|Барба Федерико
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|4
|1
|Мазуччи Гаэтано
|5
|0
|Моруцан Олимпиу
|5
|0
|Рус Адриан
|3
|1
|Ионице Артур
|2
|1
|Караччоло Антонио
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Трамони Маттео
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|10
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Далле Мура Кристиан
|7
|0
|Matteo Arena
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Дзанеллато Никколо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Майстро Фабио
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Раути Никола
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Filippo Puletto
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
СПАЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
10
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
74% (14)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
СПАЛ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
67% (12)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
15
17
Пиза
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
54% (20)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
СПАЛ
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
41% (15)
24% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
23
27
Голы по времени матча
Забито
27
14
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
24 Не забивали 29
3
11%
1
7%
1-15
4
15%
3
21%
16-30
7
26%
2
14%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
3
11%
4
29%
61-75
7
26%
1
7%
76-90
Пропущено
18
23
12 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
17%
5
22%
1-15
4
22%
2
9%
16-30
5
28%
5
22%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
28%
5
22%
76-90
Забито
22
25
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
2
9%
7
28%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
9
41%
5
20%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 17
3
15%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
6
30%
6
22%
61-75
2
10%
6
22%
76-90
Забито
49
39
21 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 16
11 Не забивали 14
5
10%
8
21%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
9
18%
5
13%
31-45
5
10%
5
13%
46-60
7
14%
9
23%
61-75
16
33%
6
15%
76-90
Пропущено
38
50
20 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 30
6
16%
7
14%
1-15
4
11%
6
12%
16-30
10
26%
9
18%
31-45
5
13%
7
14%
46-60
6
16%
10
20%
61-75
7
18%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2
Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0
СПАЛ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
СПАЛ - Парма 0:1 Палермо - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0
СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1
Результаты матчей
Пиза
СПАЛ
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
154
810
613
414
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
99
514
315
316
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2413
1324
928
730
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13