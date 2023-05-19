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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 38. Стадион: .
Пиза
1:2
Конец матча
СПАЛ
0'
39' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
0:1
42' Гол
Селия Раффаэле
0:2
52' Пенальти
Мончини Габриэле
53' Желтая карточка
Караччоло Антонио
1:2
68' Гол
Трамони Маттео
72' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
84' Желтая карточка
Помини Альберто
85' Желтая карточка
Фетфатцидис Иоаннис
90'+6
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
4
Караччоло
Антонио
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
18
Мастину
Джузеппе
16
Надь
Адам
25
Гарджуло
Марио
27
Трамони
Маттео
10
Торрегросса
Эрнесто
17
Сибилли
Джузеппе
17
Помини
Альберто
13
Варньер
Марко
4
Далле
Мура
Кристиан
6
Меккарьелло
Бьяджо
2
Фьордализо
Алессандро
40
Тунёв
Георгий
23
Мурджа
Алессандро
37
Майстро
Фабио
21
Селия
Раффаэле
99
Рабби
Симоне
9
Мончини
Габриэле
Пиза
4-3-1-2
СПАЛ
3-5-2

История личных встреч

Пиза
СПАЛ

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
3:0
СB
4:0
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:1
ЛП
1:2
ЛП
0:1
ЛП
0:1
СCA
1:2
СCA
1:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Среднее время на гол

77
105

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
106

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 10 (4) 0.26
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.16
Торрегросса Эрнесто 6 (4) 0.16
Мазуччи Гаэтано 6 0.16
Трамони Маттео 4 0.11
Туре Идрисса 3 0.08
Сибилли Джузеппе 3 0.08
Морео Стефано 2 0.05
Канестрелли Симоне 2 0.05
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 9 (3) 0.24
Ла Мантия Андреа 5 0.13
Майстро Фабио 5 0.13
Селия Раффаэле 4 0.11
Дикманн Лоренцо 3 0.08
Эспозито Сальваторе 2 0.05
Matteo Prati 2 0.05
Меккарьелло Бьяджо 2 0.05
Рабби Симоне 2 0.05
Наингголан Раджа 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Варньер Марко 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Nicolo Contiliano 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 14 1
Беруатто Пьетро 12 0
Калабрези Артуро 8 1
Надь Адам 7 1
Мастину Джузеппе 7 0
Барба Федерико 6 0
Сибилли Джузеппе 6 0
Херманнссон Хьёртур 4 1
Мазуччи Гаэтано 5 0
Моруцан Олимпиу 5 0
Рус Адриан 3 1
Ионице Артур 2 1
Караччоло Антонио 3 0
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Канестрелли Симоне 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Морео Стефано 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Трамони Маттео 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 10 1
Мурджа Алессандро 9 1
Ла Мантия Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Далле Мура Кристиан 7 0
Matteo Arena 5 1
Педа Патрик 3 2
Дзанеллато Никколо 6 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Майстро Фабио 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Рабби Симоне 3 0
Фетфатцидис Иоаннис 2 0
Помини Альберто 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Раути Никола 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Nicolo Contiliano 2 0
Сукулини Франко 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Filippo Puletto 1 0

Результаты матчей

Пиза
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
СПАЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

9
10
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
74% (14)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
СПАЛ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
17

Волевые поражения

15
17
Пиза
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (8)
53% (20)
26% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
50% (19)
18% (7)
СПАЛ
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

16
20

Волевые поражения

24
27

Голы по времени матча

Забито

28
16
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 29
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
7
25%
3
19%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
7
25%
1
6%
76-90

Пропущено

20
24
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
15%
5
21%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
6
30%
5
21%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Забито

22
25
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 23
2
9%
7
28%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
9
41%
5
20%
76-90

Пропущено

20
27
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 17
3
15%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
6
30%
6
22%
61-75
2
10%
6
22%
76-90

Забито

50
41
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 17
11 Не забивали 14
5
10%
8
20%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
5
10%
6
15%
46-60
8
16%
9
22%
61-75
16
32%
6
15%
76-90

Пропущено

40
51
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 31
6
15%
7
14%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
11
28%
9
18%
31-45
6
15%
7
14%
46-60
6
15%
11
22%
61-75
7
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2
Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0
СПАЛ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
СПАЛ - Парма 0:1 Палермо - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0
СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1

Результаты матчей

Пиза
СПАЛ

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пиза
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
4
8
11
1.5
6
13
4
15
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
10
9
5
14
1.5
4
15
3
16
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
25
13
13
25
1.5
10
28
7
31
2.5
4
34
1
37
3.5
1
37
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 38 24 8 6 63 - 26 80
2.
Дженоа
 38 21 11 6 53 - 28 73
3.
Бари
 38 17 14 7 58 - 37 65
4.
Парма
 38 17 10 11 48 - 39 61
5.
Кальяри
 38 15 15 8 50 - 34 60
6.
Зюйдтироль
 38 14 16 8 38 - 34 58
7.
Реджина
 38 17 4 17 49 - 45 52
8.
Венеция
 38 13 10 15 51 - 50 49
9.
Палермо
 38 11 16 11 48 - 49 49
10.
Модена
 38 13 9 16 47 - 53 48
11.
Пиза
 38 11 14 13 48 - 42 47
12.
Комо
 38 10 17 11 47 - 48 47
13.
Асколи
 38 12 11 15 40 - 47 47
14.
Тернана
 38 11 10 17 37 - 52 43
15.
Читтаделла
 38 9 16 13 34 - 45 43
16.
Брешия
 38 9 13 16 36 - 57 40
17.
Козенца
 38 9 13 16 30 - 53 40
18.
Перуджа
 38 10 9 19 40 - 52 39
19.
СПАЛ
 38 8 14 16 41 - 51 38
20.
Беневенто
 38 7 14 17 33 - 49 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Дженоа
 19 12 6 1 29 - 10 41
3.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
4.
Парма
 19 11 2 6 26 - 16 35
5.
Реджина
 19 10 2 7 28 - 22 32
6.
Палермо
 19 8 8 3 25 - 17 32
7.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
8.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
9.
Модена
 19 7 8 4 26 - 18 29
10.
Тернана
 19 8 5 6 21 - 21 29
11.
Козенца
 19 7 7 5 20 - 18 28
12.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
13.
Пиза
 19 7 5 7 27 - 21 26
14.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Перуджа
 19 6 6 7 22 - 26 24
17.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
18.
Читтаделла
 19 5 8 6 19 - 22 23
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 10 5 4 28 - 15 35
2.
Бари
 19 10 5 4 28 - 18 35
3.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
4.
Зюйдтироль
 19 8 6 5 17 - 16 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 19 6 5 8 20 - 25 23
7.
Венеция
 19 6 5 8 22 - 23 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Кальяри
 19 4 9 6 22 - 17 21
10.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
12.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
13.
СПАЛ
 19 4 7 8 16 - 24 19
14.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
15.
Беневенто
 19 3 8 8 17 - 24 17
16.
Брешия
 19 3 7 9 19 - 35 16
17.
Комо
 19 2 10 7 19 - 28 16
18.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 21 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 19 (7)
Бари Хеддира Валид 17 (5)
Палермо Брунори Маттео 17 (4)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
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