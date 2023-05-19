Тур: 38. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
39' Желтая карточкаМастину Джузеппе
0:1
42' ГолСелия Раффаэле
0:2
52' ПенальтиМончини Габриэле
53' Желтая карточкаКараччоло Антонио
1:2
68' ГолТрамони Маттео
72' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
84' Желтая карточкаПомини Альберто
85' Желтая карточкаФетфатцидис Иоаннис
90'+6
Ход матча
39'
42'
52'
0:2
68'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
400 Количество передач 353
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
42 Miha Trdan
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
-
18 Matteo Arena
-
Главный тренер: Оддо Массимо
История личных встреч
Пиза
СПАЛ
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Среднее время на гол
77
105
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
106
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|10 (4)
|0.26
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.16
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.16
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|Трамони Маттео
|4
|0.11
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.08
|Морео Стефано
|2
|0.05
|Канестрелли Симоне
|2
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|9 (3)
|0.24
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.13
|Майстро Фабио
|5
|0.13
|Селия Раффаэле
|4
|0.11
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.05
|Matteo Prati
|2
|0.05
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.05
|Рабби Симоне
|2
|0.05
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Варньер Марко
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
|Nicolo Contiliano
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|14
|1
|Беруатто Пьетро
|12
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|7
|1
|Мастину Джузеппе
|7
|0
|Барба Федерико
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|4
|1
|Мазуччи Гаэтано
|5
|0
|Моруцан Олимпиу
|5
|0
|Рус Адриан
|3
|1
|Ионице Артур
|2
|1
|Караччоло Антонио
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Трамони Маттео
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|10
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Далле Мура Кристиан
|7
|0
|Matteo Arena
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Дзанеллато Никколо
|6
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Майстро Фабио
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|2
|0
|Помини Альберто
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Раути Никола
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Filippo Puletto
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
СПАЛ
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
9
10
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
16% (3)
74% (14)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
СПАЛ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
17
Волевые поражения
15
17
Пиза
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (8)
53% (20)
26% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
50% (19)
18% (7)
СПАЛ
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (8)
47% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (13)
42% (16)
24% (9)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
16
20
Волевые поражения
24
27
Голы по времени матча
Забито
28
16
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
24 Не забивали 29
3
11%
1
6%
1-15
4
14%
3
19%
16-30
7
25%
3
19%
31-45
3
11%
4
25%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
7
25%
1
6%
76-90
Пропущено
20
24
13 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
15%
5
21%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
6
30%
5
21%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Забито
22
25
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 12
25 Не забивали 23
2
9%
7
28%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
4
18%
5
20%
61-75
9
41%
5
20%
76-90
Пропущено
20
27
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 17
3
15%
2
7%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
6
30%
6
22%
61-75
2
10%
6
22%
76-90
Забито
50
41
21 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 17
11 Не забивали 14
5
10%
8
20%
1-15
7
14%
6
15%
16-30
9
18%
6
15%
31-45
5
10%
6
15%
46-60
8
16%
9
22%
61-75
16
32%
6
15%
76-90
Пропущено
40
51
21 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 31
6
15%
7
14%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
11
28%
9
18%
31-45
6
15%
7
14%
46-60
6
15%
11
22%
61-75
7
18%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брешия - Пиза 1:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2
Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0
СПАЛ
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
СПАЛ - Парма 0:1 Палермо - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0
СПАЛ - Брешия 2:2 Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1
Результаты матчей
Пиза
СПАЛ
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
0
9 раз 47%
1
6 раз 32%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
2:1
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 18%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
11 раз 29%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
811
613
415
217
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
109
514
415
316
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2513
1325
1028
731
434
137
137
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|17 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13