Тур: 38. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Прелец НикПолузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
История личных встреч
Козенца
Кальяри
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0.11
|Насти Марко
|4
|0.11
|Ларривей Хоакин
|4 (1)
|0.11
|Брешанини Марко
|3
|0.08
|Флоренци Альдо
|3
|0.08
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.05
|Бриньола Энрико
|2
|0.05
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Делич Иван
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|21 (3)
|0.55
|Паволетти Леонардо
|6
|0.16
|Манкозу Марко
|5 (1)
|0.13
|Дейола Алессандро
|3
|0.08
|Лувумбо Зито
|3
|0.08
|Дзаппа Габриэле
|3
|0.08
|Paulo Dentello
|2
|0.05
|Курфалидис Христос
|1
|0.03
|Перейро Гастон
|1
|0.03
|Рог Марко
|1
|0.03
|Лелла Нунцио
|1
|0.03
|Альтаре Джорджо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Виола Николас
|1 (1)
|0.03
|Нандес Найтан
|0
|0
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Прелец Ник
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
|Оберт Адам
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|10
|0
|Вока Идриз
|9
|0
|Вяйсянен Саули
|7
|1
|Маррас Мануэль
|7
|1
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Брешанини Марко
|6
|0
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|9
|0
|Рог Марко
|6
|1
|Альтаре Джорджо
|6
|1
|Дзаппа Габриэле
|7
|0
|Alberto Dossena
|6
|0
|Лападула Джанлука
|4
|1
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Макумбу Антуан
|5
|0
|Paulo Dentello
|4
|0
|Лувумбо Зито
|4
|0
|Паволетти Леонардо
|3
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Капрадосси Элио
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Манкозу Марко
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Кальяри
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
7
10
Козенца
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
47% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
26% (5)
26% (5)
Кальяри
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
29
5
Волевые поражения
6
27
Козенца
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (13)
46% (17)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (16)
38% (14)
19% (7)
Кальяри
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
34
5
Волевые поражения
13
37
Голы по времени матча
Забито
20
21
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 26
2
10%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
7
33%
76-90
Пропущено
17
17
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
2
12%
1-15
3
18%
2
12%
16-30
9
53%
4
24%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
1
6%
2
12%
61-75
3
18%
6
35%
76-90
Забито
12
28
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 11
26 Не забивали 21
1
8%
4
14%
1-15
2
17%
6
21%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
4
33%
4
14%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
5
42%
7
25%
76-90
Пропущено
33
17
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
5
15%
1
6%
1-15
6
18%
5
29%
29%
16-30
4
12%
2
12%
31-45
6
18%
3
18%
46-60
7
21%
2
12%
61-75
5
15%
4
24%
76-90
Забито
32
49
11 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 18
12 Не забивали 10
3
9%
8
16%
1-15
3
9%
7
14%
16-30
5
16%
6
12%
31-45
5
16%
6
12%
46-60
4
13%
8
16%
61-75
12
38%
14
29%
76-90
Пропущено
50
34
27 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
5
10%
3
9%
1-15
9
18%
7
21%
16-30
13
26%
6
18%
31-45
7
14%
4
12%
46-60
8
16%
4
12%
61-75
8
16%
10
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0
Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3
Кальяри
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кальяри - Палермо 2:1 Перуджа - Кальяри 0:5 Кальяри - Тернана 2:1 Парма - Кальяри 2:1
Кальяри - Фрозиноне 0:0 Пиза - Кальяри 0:0 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Реджина - Кальяри 0:4 Кальяри - Асколи 4:1 Брешия - Кальяри 1:1 Кальяри - Дженоа 0:0 Венеция - Кальяри 0:0 Бари - Кальяри 1:1 Кальяри - Беневенто 1:0 Модена - Кальяри 2:0 Кальяри - СПАЛ 2:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Кальяри - Комо 2:0 Кальяри - Козенца 2:0 Палермо - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Козенца
Кальяри
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
9 раз 47%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
20 раз 54%
0
13 раз 35%
2
2 раза 5%
3
2 раза 5%
1
13 раз 35%
0
10 раз 27%
2
10 раз 27%
4
2 раза 5%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
163
414
910
216
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2710
433
1423
235
433
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|38
|23
|8
|7
|61 - 26
|77
|2.
|2:1
|38
|21
|11
|6
|51 - 26
|73
|3.
|1:2
|38
|17
|14
|7
|56 - 35
|65
|4.
|1:0
|38
|15
|15
|8
|50 - 34
|60
|5.
|1:1
|38
|16
|11
|11
|47 - 39
|59
|6.
|1:2
|38
|14
|16
|8
|38 - 34
|58
|7.
|0:0
|38
|16
|5
|17
|48 - 45
|50
|8.
|1:1
|38
|13
|11
|14
|51 - 49
|50
|9.
|2:2
|38
|11
|16
|11
|48 - 49
|49
|10.
|2:1
|38
|13
|9
|16
|47 - 53
|48
|11.
|0:0
|38
|12
|12
|14
|40 - 46
|48
|12.
|0:2
|38
|11
|14
|13
|47 - 42
|47
|13.
|0:0
|38
|10
|17
|11
|47 - 48
|47
|14.
|2:1
|38
|12
|10
|16
|37 - 50
|46
|15.
|0:0
|38
|9
|16
|13
|34 - 45
|43
|16.
|2:2
|38
|9
|13
|16
|36 - 57
|40
|17.
|0:1
|38
|9
|13
|16
|30 - 53
|40
|18.
|2:1
|38
|10
|9
|19
|39 - 51
|39
|19.
|2:0
|38
|8
|14
|16
|41 - 50
|38
|20.
|1:2
|38
|7
|14
|17
|32 - 48
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|2:1
|19
|12
|6
|1
|27 - 8
|41
|3.
|1:0
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|4.
|1:1
|19
|10
|3
|6
|25 - 16
|33
|5.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|21 - 19
|32
|6.
|2:2
|19
|8
|8
|3
|25 - 17
|32
|7.
|0:0
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|8.
|1:2
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|9.
|0:0
|19
|9
|3
|7
|27 - 22
|30
|10.
|2:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 18
|29
|11.
|0:1
|19
|7
|7
|5
|20 - 18
|28
|12.
|1:2
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|13.
|0:2
|19
|7
|5
|7
|26 - 21
|26
|14.
|1:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|15.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|17.
|2:2
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|18.
|0:0
|19
|5
|8
|6
|19 - 22
|23
|19.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|1:2
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|19
|10
|5
|4
|26 - 16
|35
|2.
|2:1
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|1:2
|19
|9
|5
|5
|26 - 15
|32
|4.
|1:2
|19
|8
|6
|5
|17 - 16
|30
|5.
|1:1
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 24
|24
|7.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|22 - 22
|24
|8.
|0:2
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|1:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 17
|21
|10.
|0:0
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|12.
|2:1
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|13.
|2:0
|19
|4
|7
|8
|16 - 23
|19
|14.
|2:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|15.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|16 - 23
|17
|16.
|2:2
|19
|3
|7
|9
|19 - 35
|16
|17.
|0:0
|19
|2
|10
|7
|19 - 28
|16
|18.
|2:1
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|19.
|2:1
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|0:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|21 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|19 (7)
|Палермо
|Брунори Маттео
|17 (4)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13